Ребёнок с ноутбуком / © Credits

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Об наиболее распространённых мифах и принципах коррекции детской осанки рассказывает Ольга Стасюк — реабилитолог и основательница детского спортивно-оздоровительного клуба «ОМИЯ».

Миф № 1. Правильная осанка — это идеально ровная спина

Позвоночник имеет естественные физиологические изгибы, в частности грудной кифоз — естественное округление грудного отдела.

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«Постоянное сведение лопаток не является физиологической нормой. Когда мы заставляем ребенка чрезмерно выпрямлять спину, создаем дополнительную нагрузку на мышцы-разгибатели позвоночника», — объясняет Ольга Стасюк.

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Кроме того, напоминания не укрепляют мышцы. Ребёнок учится реагировать на замечания родителей, а не ощущать собственное тело.

Миф № 2. Для коррекции осанки достаточно заниматься спиной

Важную роль в формировании осанки играет положение таза. Его чрезмерный наклон вперёд изменяет биомеханику позвоночника и может усугублять грудной кифоз и сутулость.

«Если причина сутулости связана с положением таза, работать только со спиной недостаточно. Необходимо корректировать положение таза и укреплять ягодичные мышцы», — отмечает реабилитолог.

Миф № 3. Корректоры осанки устраняют сутулость

Реклайнеры — специальные устройства, которые механически отводят плечи назад, но не устраняют причины функциональных нарушений осанки.

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«Механически отвести плечи назад — не значит исправить осанку. Нужно работать с мышцами и положением таза, а не просто фиксировать спину», — отмечает эксперт.

В то же время реклинаторы не следует путать с лечебными ортопедическими корсетами.

Миф № 4. Сутулость и сколиоз — это одно и то же

Сутулость оценивают преимущественно в сагиттальной плоскости в профиль. Сколиоз представляет собой трехмерную деформацию позвоночника, сопровождающуюся боковым искривлением и ротацией позвонков.

«Сколиоз — это не обязательно сутулость, а сутулость — не обязательно сколиоз. Это разные нарушения, требующие разных подходов к коррекции», — объясняет Ольга Стасюк.

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Три упражнения вместо постоянных напоминаний

Растяжка грудных мышц. Встать в дверном проеме, опереться предплечьями на косяки и плавно наклониться туловищем вперед.

Ягодичный мост. Лечь на спину, согнуть ноги в коленях и плавно поднять таз, задействуя ягодичные мышцы и избегая чрезмерного прогиба в пояснице.

Упражнение у стены. Встать спиной к стене, сохраняя естественные изгибы позвоночника. Запомнить положение тела и сделать несколько шагов.

При наличии сколиоза программа упражнений подбирается индивидуально.

Как выработать полезную привычку без принуждения

Ключевым фактором в работе над осанкой является регулярность. Чтобы физическая активность вошла в привычку, эксперт рекомендует включить её в повседневные ритуалы ребёнка.

«Я рекомендую родителям начинать с собственного примера. Выполняйте упражнения вместе с ребенком в непринужденной обстановке, без принуждения. Достаточно начать с нескольких минут после чистки зубов или перед завтраком. Важна именно ежедневная регулярность», — советует Ольга Стасюк.

Сочетание упражнений с уже сложившимися утренними ритуалами помогает сделать движение естественной частью жизни ребенка, а не очередной обязанностью.

Когда следует обратиться к специалисту

Асимметрия плеч, лопаток или таза

Асимметрия талии

Выпячивание одной стороны спины при наклоне вперед

Усиление сутулости

Регулярные боли в спине

Родителям следует быть особенно внимательными в период интенсивного роста ребенка, ведь сколиоз может развиваться без болезненных ощущений.

«Наша задача — не научить ребенка выпрямлять спину по команде, а сформировать у него способность самостоятельно контролировать собственное тело», — подытоживает реабилитолог.

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