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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
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Время на прочтение
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Первая помощь: что делать, когда младенец блюет во время срыгивания

Период новорожденности и первых месяцев жизни малыша часто сопровождается срыгиванием — физиологическим явлением, встречающимся у большинства младенцев.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Первая помощь: что делать, когда младенец блюет во время срыгивания

Первая помощь: что делать, когда младенец блюет во время срыгивания / © Credits

Однако иногда срыгивание может перейти во рвоту, которая может вызвать у родителей тревогу и растерянность. В такой ситуации важно знать, как правильно действовать, чтобы не навредить ребенку и обеспечить его безопасность, рассказали на странице First Aid Instructor.

Срыгивание — это небольшой возврат части содержимого желудка в рот после кормления. Оно проходит легко и не сопровождается напряжением или дискомфортом.

Рвота — это активный процесс, сопровождающийся сокращением мышц живота и диафрагмы, ребенок может плакать, краснеть, его тело напрягается. Объем рвотных масс обычно больше, чем во время срыгивания, и они могут иметь желтоватый или зеленоватый цвет.

Что делать, если ребенок начал блевать

  1. Сохраняйте спокойствие. Ребенок очень чувствителен к эмоциям взрослых. Паника может передаться малышу и усугубить ситуацию.

  2. Удерживайте голову и тело ребенка в безопасном положении. Самый безопасный вариант — взять ребенка на руки, держа лицом и всем телом в сторону. Голова при этом должна быть чуть ниже туловища. Это положение позволяет содержимому желудка свободно вытекать изо рта, не попадая в дыхательные пути.

  3. Не крутите резко голову младенца. У новорожденных слабая мышечная поддержка шеи, а позвоночник еще не сформирован. Резкие повороты или наклоны головы могут привести к травмам.

  4. После рвоты очистите ротик и лицо ребенка мягкой салфеткой или марлей. Если рвота вышла через нос — аккуратно вытрите и носик.

  5. Обеспечьте покой. После рвоты малыш может быть истощен или раздражен. Держите его в вертикальном положении, не кладя прямо на спину.

Когда обращаться к врачу

Рвота у младенца иногда нуждается в медицинской помощи, особенно если сопровождается другими тревожными симптомами:

  • сильная, фонтанообразная рвота;

  • наличие желчи (зеленого или желтого цвета) или крови в содержимом;

  • ребенок имеет вялый и апатичный вид;

  • отказ от еды;

  • лихорадка;

  • отсутствие мочеиспускания более 6 часов;

  • снижение массы тела или его отсутствие.

В таких случаях следует немедленно обратиться к педиатру или вызвать скорую помощь.

Что может вызвать рвоту у младенцев

  • перекормка — желудок еще маленький и избыток молока или смеси вызывает дискомфорт;

  • воздух в желудке из-за неправильного приложения к груди или бутылочки;

  • гастроэзофагеальный рефлюкс;

  • вирусные инфекции (например, ротавирус);

  • аллергия на белок коровьего молока;

  • непереносимость смеси или продуктов, которые употребляет мама при грудном вскармливании;

  • серьезные состояния, таких как пилоростеноз, инвагинация кишечника и т.д.

Что делать для профилактики

  • Кормите в правильном положении.

  • Следите за объемом порций. Не заставляйте ребенка есть больше, чем он хочет.

  • Стимулируйте отрыжку. После кормления подержите малыша «столбиком» 10–15 мин, чтобы получился лишний воздух.

  • Не играйте с ребенком сразу после кормления. Избегайте активных движений — это снижает риск срыгивания или рвоты.

Срыгивание является обычным явлением у младенцев, однако рвота требует большего внимания. Если ребенок начал блевать, главное — обеспечить безопасность: правильно держать ребенка, избегать резких движений, дать ему успокоиться и следить за состоянием.

В случае повторных эпизодов или тревожных симптомов не медлите с визитом к врачу. Ведь всегда лучше перестраховаться, когда речь идет о здоровье детей.

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