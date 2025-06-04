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Первая помощь: что делать, когда младенец блюет во время срыгивания
Период новорожденности и первых месяцев жизни малыша часто сопровождается срыгиванием — физиологическим явлением, встречающимся у большинства младенцев.
Однако иногда срыгивание может перейти во рвоту, которая может вызвать у родителей тревогу и растерянность. В такой ситуации важно знать, как правильно действовать, чтобы не навредить ребенку и обеспечить его безопасность, рассказали на странице First Aid Instructor.
Срыгивание — это небольшой возврат части содержимого желудка в рот после кормления. Оно проходит легко и не сопровождается напряжением или дискомфортом.
Рвота — это активный процесс, сопровождающийся сокращением мышц живота и диафрагмы, ребенок может плакать, краснеть, его тело напрягается. Объем рвотных масс обычно больше, чем во время срыгивания, и они могут иметь желтоватый или зеленоватый цвет.
Что делать, если ребенок начал блевать
Сохраняйте спокойствие. Ребенок очень чувствителен к эмоциям взрослых. Паника может передаться малышу и усугубить ситуацию.
Удерживайте голову и тело ребенка в безопасном положении. Самый безопасный вариант — взять ребенка на руки, держа лицом и всем телом в сторону. Голова при этом должна быть чуть ниже туловища. Это положение позволяет содержимому желудка свободно вытекать изо рта, не попадая в дыхательные пути.
Не крутите резко голову младенца. У новорожденных слабая мышечная поддержка шеи, а позвоночник еще не сформирован. Резкие повороты или наклоны головы могут привести к травмам.
После рвоты очистите ротик и лицо ребенка мягкой салфеткой или марлей. Если рвота вышла через нос — аккуратно вытрите и носик.
Обеспечьте покой. После рвоты малыш может быть истощен или раздражен. Держите его в вертикальном положении, не кладя прямо на спину.
Когда обращаться к врачу
Рвота у младенца иногда нуждается в медицинской помощи, особенно если сопровождается другими тревожными симптомами:
сильная, фонтанообразная рвота;
наличие желчи (зеленого или желтого цвета) или крови в содержимом;
ребенок имеет вялый и апатичный вид;
отказ от еды;
лихорадка;
отсутствие мочеиспускания более 6 часов;
снижение массы тела или его отсутствие.
В таких случаях следует немедленно обратиться к педиатру или вызвать скорую помощь.
Что может вызвать рвоту у младенцев
перекормка — желудок еще маленький и избыток молока или смеси вызывает дискомфорт;
воздух в желудке из-за неправильного приложения к груди или бутылочки;
гастроэзофагеальный рефлюкс;
вирусные инфекции (например, ротавирус);
аллергия на белок коровьего молока;
непереносимость смеси или продуктов, которые употребляет мама при грудном вскармливании;
серьезные состояния, таких как пилоростеноз, инвагинация кишечника и т.д.
Что делать для профилактики
Кормите в правильном положении.
Следите за объемом порций. Не заставляйте ребенка есть больше, чем он хочет.
Стимулируйте отрыжку. После кормления подержите малыша «столбиком» 10–15 мин, чтобы получился лишний воздух.
Не играйте с ребенком сразу после кормления. Избегайте активных движений — это снижает риск срыгивания или рвоты.
Срыгивание является обычным явлением у младенцев, однако рвота требует большего внимания. Если ребенок начал блевать, главное — обеспечить безопасность: правильно держать ребенка, избегать резких движений, дать ему успокоиться и следить за состоянием.
В случае повторных эпизодов или тревожных симптомов не медлите с визитом к врачу. Ведь всегда лучше перестраховаться, когда речь идет о здоровье детей.