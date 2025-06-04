Первая помощь: что делать, когда младенец блюет во время срыгивания / © Credits

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Однако иногда срыгивание может перейти во рвоту, которая может вызвать у родителей тревогу и растерянность. В такой ситуации важно знать, как правильно действовать, чтобы не навредить ребенку и обеспечить его безопасность, рассказали на странице First Aid Instructor.

Срыгивание — это небольшой возврат части содержимого желудка в рот после кормления. Оно проходит легко и не сопровождается напряжением или дискомфортом.

Рвота — это активный процесс, сопровождающийся сокращением мышц живота и диафрагмы, ребенок может плакать, краснеть, его тело напрягается. Объем рвотных масс обычно больше, чем во время срыгивания, и они могут иметь желтоватый или зеленоватый цвет.

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Что делать, если ребенок начал блевать

Сохраняйте спокойствие. Ребенок очень чувствителен к эмоциям взрослых. Паника может передаться малышу и усугубить ситуацию. Удерживайте голову и тело ребенка в безопасном положении. Самый безопасный вариант — взять ребенка на руки, держа лицом и всем телом в сторону. Голова при этом должна быть чуть ниже туловища. Это положение позволяет содержимому желудка свободно вытекать изо рта, не попадая в дыхательные пути. Не крутите резко голову младенца. У новорожденных слабая мышечная поддержка шеи, а позвоночник еще не сформирован. Резкие повороты или наклоны головы могут привести к травмам. После рвоты очистите ротик и лицо ребенка мягкой салфеткой или марлей. Если рвота вышла через нос — аккуратно вытрите и носик. Обеспечьте покой. После рвоты малыш может быть истощен или раздражен. Держите его в вертикальном положении, не кладя прямо на спину.

Когда обращаться к врачу

Рвота у младенца иногда нуждается в медицинской помощи, особенно если сопровождается другими тревожными симптомами:

сильная, фонтанообразная рвота;

наличие желчи (зеленого или желтого цвета) или крови в содержимом;

ребенок имеет вялый и апатичный вид;

отказ от еды;

лихорадка;

отсутствие мочеиспускания более 6 часов;

снижение массы тела или его отсутствие.

В таких случаях следует немедленно обратиться к педиатру или вызвать скорую помощь.

Что может вызвать рвоту у младенцев

перекормка — желудок еще маленький и избыток молока или смеси вызывает дискомфорт;

воздух в желудке из-за неправильного приложения к груди или бутылочки;

гастроэзофагеальный рефлюкс;

вирусные инфекции (например, ротавирус);

аллергия на белок коровьего молока;

непереносимость смеси или продуктов, которые употребляет мама при грудном вскармливании;

серьезные состояния, таких как пилоростеноз, инвагинация кишечника и т.д.

Что делать для профилактики

Кормите в правильном положении.

Следите за объемом порций. Не заставляйте ребенка есть больше, чем он хочет.

Стимулируйте отрыжку. После кормления подержите малыша «столбиком» 10–15 мин, чтобы получился лишний воздух.

Не играйте с ребенком сразу после кормления. Избегайте активных движений — это снижает риск срыгивания или рвоты.

Срыгивание является обычным явлением у младенцев, однако рвота требует большего внимания. Если ребенок начал блевать, главное — обеспечить безопасность: правильно держать ребенка, избегать резких движений, дать ему успокоиться и следить за состоянием.

В случае повторных эпизодов или тревожных симптомов не медлите с визитом к врачу. Ведь всегда лучше перестраховаться, когда речь идет о здоровье детей.

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