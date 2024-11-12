Первая помощь, если ребенок подавился: советы медицинского инструктора

Несчастный случай, когда ребенок подавился, может случиться внезапно и очень напугать родителей, но умение действовать быстро и правильно может спасти жизнь.

На странице First Aid Instructor рассказали, как действовать в ситуации, которая может возникнуть у детей всех возрастов. Если ребенок подавился, то есть в его дыхательные пути попало инородное тело, которое мешает дыханию, это можно заметить по нескольким ключевым признакам.

Признаки обструкции дыхательных путей

Ребенок хватается за грудную клетку. Такая реакция указывает, что он пробует инстинктивно открыть дыхательные пути.

Например, ребенок может внезапно вскочить со стола, где он только ел и начать панически бегать.

Если ребенок не может говорить или кашлять, а только смотрит на вас с широко открытыми глазами и не может издать ни звука, это признак серьезной обструкции.

Первая помощь

Ваша задача – действовать быстро и уверенно. Несколько решительных шагов могут спасти жизнь вашего ребенка или любого ребенка, попавшего в такую ситуацию.

Убедитесь, что ребенок вас слышит. Попытайтесь спросить, понимает ли вас ребенок, но помните, что когда дыхание затруднено, говорить он не сможет. Наклоните ребенка вперед. Это позволяет силам притяжения помочь в удалении постороннего тела. Лучше всего наклонить ее так, чтобы верхняя часть туловища была опущена. Если можете, поддерживайте ребенка, опершись на колено, чтобы положение было стабильным. Толчки по спине. Делайте серию быстрых, но мощных толчков рукой между лопатками ребенка. Выполняйте скользящие, решительные движения, чтобы стимулировать выход инородного тела. Это может спровоцировать кашель или даже выход инородного предмета. Проверьте дыхание. Если ребенок начал дышать после ваших действий, вы успешно справились с ситуацией. Однако, даже в случае, когда инородное тело вроде бы вышло, важно понаблюдать за ребенком, чтобы убедиться, что дыхательные пути полностью свободны.

Если дыхание не восстановилось, немедленно вызывайте скорую помощь. Пока приедет скорая, необходимо начать сердечно-легочную реанимацию. Это особенно важно, если ребенок теряет сознание или не показывает признаки дыхания.

Этот способ оказания помощи подходит для детей около 12–14 лет. Старшим подросткам и взрослым можно помогать похожими действиями, однако следует учитывать разницу в физической силе. Вместо толчков по спине, пострадавших подростков или взрослых следует наклонять и выполнять толчки в живот (абдоминальную область), что может помочь в удалении постороннего тела.

Взрослые должны следить за тем, что ребенок ест, объяснять ему правила правильного пережевывания пищи и избегать игр во время еды. Это простые меры, но они могут значительно снизить риск обструкции дыхательных путей.

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Знания, как поступать в ситуации удавления ребенка, могут стать самыми важными в жизни любого взрослого. Не бойтесь применить навыки, но также помните о своевременном обращении за профессиональной помощью. Когда ребенок подавился, главное быстро действовать и этот алгоритм действий поможет вам сохранять спокойствие и уверенность в своих действиях.

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