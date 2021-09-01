Первый раз в детский сад: как справиться с адаптационной тревогой ребенка

Когда родители отдают ребенка в детский сад, оставляют с няней или впервые приводят в школу, практически всегда возникает довольно серьезная проблема – дети не готовы остаться без родителей даже на несколько часов и испытывают страх и тревогу.

Речь идет о так называемой сепарационной тревоге ребенка, который панически боится разлучаться с самыми близкими людьми. Эта тревога мешает ему воспринимать что-либо и приводит родителей в отчаяние. О том, как побороть сепарационную тревогу рассказал житомирский психолог Наталья Сидоренок.

"Не уходи!"

Очень часто в детском саду можно увидеть такую картину: ребенок хватает маму за руки, цепляется за ноги, виснет на ней, не давая сделать шагу и умоляет не уходить, а она от отчаяния и бессилия просто не знает, как его успокоить и что сказать. Одни дети через несколько дней или недель успокаиваются, а другие никак не могут привыкнуть к своей новой взрослой жизни без родителей. Чтобы избежать такого стресса, папы-мамы должны подготовить ребенка к разлуке с ними.

Зачем ходить в детский сад?

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Прежде всего нужно рассказать ребенку о том, что такое детский сад и для чего туда ходят дети. Объяснить, что папа и мама ходят на работу, а у ребенка – своя "работа" – детский сад. Там дети интересно и полезно проводят время, пока их родители заняты. Можно вспомнить, как вы в детстве ходили в детский сад, какие занятия вам нравились, какие были друзья и воспитатели. Сходите вместе в детский сад, погуляйте на площадке во дворе, посмотрите на детей сначала издали, а затем подойдите ближе, пусть ребенок немного погуляет вместе с ними в вашем присутствии. Зайдите в группу, покажите ему игрушки, посмотрите, как дети обедают, словом, проведите вместе с ребенком там некоторое время. В первый день заберите ребенка через час-два, а затем – через три, и так увеличивайте время его пребывания без родителей.

Играем дома в "детский сад"

После первых посещений детского сада, например, в выходные дни, можно дома всей семьей поиграть в "детский сад". Пусть мишка и зайчик придут в группу, ребенок покормит их завтраком и обедом, они выйдут на прогулку, поиграют в игрушки, а потом их заберут домой. Ребенок посмотрит на ситуацию со стороны и поймет, что в детском саду нет ничего страшного, и в следующий раз отправится туда без горьких слез и терзаний. А расставание с родителями пройдет менее эмоционально.

Обязательно поговорите с воспитателями, которые хорошо знают, как успокоить ребенка. Их советы не будут лишними.

Знакомое лицо среди чужих детей

Можно заранее познакомиться с тем ребенком, который уже ходит в ту же группу детского сада, куда вы определили свое чадо, а также ближе узнать его родителей. Когда ваш малыш в первый день увидит среди десятка чужих детей знакомое лицо, ему сразу станет легче и спокойнее.

Мышонок в кармане вселяет уверенность

Если ребенок пожелает поделиться с родителями своими впечатлениями от детского сада, выслушайте очень внимательно. Развейте его страхи и сомнения, постарайтесь, чтобы у ребенка сложилась оптимистическая картинка о пребывании в детском саду. Чтобы ему было спокойнее и привычнее, разрешите взять с собой любимую игрушку (но не самую дорогую). Даже если любимый мышонок будет просто лежать в кармане платьица, ребенку будет спокойнее.

Перед тем как отдать ребенка в детский сад, постарайтесь сделать так, чтобы он чаще оставался на какое-то время без вас, например, отправьте на день к бабушке, оставьте на пару часов у знакомых, где есть его одногодки. А еще можно поиграть в прятки, где ребенок и родители прячутся друг от друга, а потом весело находятся. Это убеждает ребенка в том, что родители могут исчезнуть только на определенное время, а потом они обязательно будут рядом, и в этом нет ничего страшного.

Выбирайте доброго воспитателя

Адаптация ребенка во многом зависит от воспитателя, его чуткости, терпения и умения наладить контакт с ребенком, поэтому к выбору воспитателя нужно подходить очень серьезно.

Родителям никогда нельзя опаздывать, забирая ребенка из детского сада, потому что каждая лишняя минута ожидания будет стоить ребенку слишком дорого. Ребенок должен знать, что за ним придут обязательно вовремя, как и обещали. Такая уверенность дает силы и терпение достойно пережить день в детском саду до прихода папы и мамы. Однако если даже через пару месяцев и более ребенок не сможет привыкнуть к разлуке с родителями и каждый раз будет переживать сильный стресс, да еще к тому же вы заметили, что он вырывает волосы из своей головы, стал часто замыкаться в себе либо другие подобные симптомы, следует немедленно обратиться к психологу, который откорректирует ситуацию и посоветует, как лучше поступить в данном случае.

А если ребенок вами манипулирует?

Еще один важный момент. Родителям нужно понять: действительно ли ребенок переживает страх и беспокойство, когда их нет рядом, либо он просто манипулирует родителями. Ребенок прекрасно знает, что мама (папа) его безумно любит и старается исполнить все его прихоти, да еще принимает все близко к сердцу, поэтому специально устраивает истерики, добиваясь своих целей: чтобы не водили в садик либо раньше забирали или дарили игрушки за то, что он все-таки ходит в детский сад и т.д. Это уже не сепарационная тревога, а симуляция, поэтому родителям нужно быть очень внимательными к поведению своего чада, поддерживать постоянную связь с воспитателями, чтобы разобраться в ситуации.

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