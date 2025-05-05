Почему дети не проявляют к вам «уважения» / © Credits

Реклама

У каждого родителя бывали моменты, когда из уст вырывается фраза: «Почему ты меня не уважаешь?» Мы ожидаем, что ребенок будет знать, как вести себя правильно, слушать без возражений, реагировать с благодарностью и вести себя «по-взрослому». Но вместо этого истерики, грубые слова, отсутствие реакции на замечания. И в такие моменты кажется, будто наш авторитет исчезает на виду.

Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что слово «уважение» — это всего лишь абстракция, которую ребенок не понимает? Или мы, взрослые, сами порой не до конца осознаем, чего именно требуем? Издание Psychology Today рассказало, почему дети якобы не проявляют уважения и что на самом деле мешает им нас слушать — а также как изменить ситуацию без крика, манипуляций и образов.

Абстрактное уважение — не для детского ума

Во многих семьях (и школах) родители и педагоги призывают детей быть «уважительными». Однако, как свидетельствуют наблюдения детских психологов, эти призывы чаще вызывают раздражение, чем желание изменить поведение. И дело совсем не в плохом характере ребенка, а в особенностях развития его мозга.

Реклама

К 11–12 годам большинство детей мыслят преимущественно конкретными категориями. Абстракции типа «достоинство», «эмпатия», «авторитет» или «почтенное отношение» им недоступны для полного понимания. Этот факт подтвержден в трудах когнитивных психологов и, в частности, Жана Пиаже — одного из самых влиятельных исследователей детского мышления. Он считал, что только в подростковом возрасте дети постепенно переходят к абстрактно-логическому мышлению.

Поэтому когда взрослый говорит: «Веди себя уважительно!», — ребенок искренне не понимает, что от него ожидают. Для нее это пустой звук.

Как это выглядит на практике

Представьте, что учитель просит ребенка быть «добрым» к однокласснику. Внешне все смотрится логично. Но когда ребенок вслух говорит другому: «Ты такой неудачник, что мне от этого хорошо», он совсем не пытается кого-то оскорбить — он просто повторяет услышанные фразы без понимания контекста.

Что делать вместо того, чтобы требовать «уважения»:

Лучше поменять подход к коммуникации с детьми. Не призывать к абстрактному поведению, а указывать на конкретные действия, которых вы ожидаете. Например:

Вместо: «Прояви уважиние», скажите: «Слушай, когда я говорю и не перебивай».

Вместо: «Не будь грубым», скажите: «Не бей других и не кричи».

Вместо: «Веди себя прилично», скажите: «Мы держим руки при себе и говорим спокойно».

Такие фразы создают ясные рамки, которые ребенок может понять и выполнить.

Уважение — это то, что мы демонстрируем, а не требуем

Важно также понять: уважение не рождается из повиновения или страха. Она возникает там, где есть доверие, забота, чувство безопасности. И именно взрослые должны стать для ребенка примером этого поведения.

Мы не можем требовать, чтобы ребенок нас уважал «просто потому, что мы родители». Особенно если мы кричим, игнорируем его эмоции или унижаем в ответ на сложное поведение. Как показывает опыт, настоящее уважение рождается из эмпатии — то есть способности взрослого видеть ребенка не как проблему, а как человека с потребностями и границами.

Роль родителей — научить, а не наказывать

Родительство — это не авторитарная власть. Это наставничество. И эффективный наставник не навязывает свою позицию криком или наказаниями. Оно объясняет, поддерживает, помогает понять.

Дети, которые с раннего возраста получают эмоционально безопасное пространство для развития, где их чувства признают, а поведение корректируют мягко и последовательно, имеют более высокий уровень самоконтроля, эмпатии и морального сознания в подростковом и взрослом возрасте.

А взрослые точно понимают, что такое «уважение»

Интересный парадокс: даже взрослые не всегда согласны между собой, что означает уважение. В некоторых культурах это соблюдение определенных ритуалов (например, снятие шляпы). В других это молчаливое признание авторитета или страх. Поэтому, когда мы требуем от ребенка «уважения», стоит сначала спросить себя: а что именно я имею в виду? И справедливо ли ожидать от ребенка то, что не имею возможности объяснить словами.

Уважение — не команда, а результат здоровых отношений. Если мы хотим, чтобы дети относились к нам с уважением, мы имеем:

сами уважать их;

общаться понятно и конкретно;

быть последовательными в поведении;

признавать их эмоции и не игнорировать правила.

Только так мы сможем построить связь, в которой не будет нужды кричать: «Уважай меня!» — это произойдет естественно. Ибо уважение — это не то, что навязывается, а то, что формируется в ежедневном общении.