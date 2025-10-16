- Дата публикации
-
- Категория
- Дети
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему малыш может быть постоянно голоден: рассказывает педиатр
Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда кажется, будто ребенка только что вот покормили, а он снова плачет и просится к груди.
Почему так происходит и как понять, что малыш действительно голоден, рассказывает педиатр Марина Шакотько специально для Medical TV. Грудное молоко — это оптимальное питание для новорожденного. Оно очень быстро проходит через желудок, поэтому голод может возникнуть даже через 20 мин после кормления.
«Если малыш поел немного, молоко быстро покидает желудок и уже через 20 мин ребенок может снова чувствовать голод и плакать», — объясняет педиатр.
Если малыш поел хорошо, этот процесс может длиться до 40 мин. Именно поэтому частое прикладывание к груди в первые недели жизни является нормой и естественным способом обеспечить достаточное питание.
Плач малыша — сигнал голода
На грудном вскармливании плач чаще всего означает, что малыш хочет есть. Даже если кажется, что он только что поел, врачи советуют реагировать на сигналы ребенка:
Подносить малыша к груди при первых признаках беспокойства.
Не ждать, пока ребенок заплачет громко, раннее прикладывание помогает избежать стресса.
«Каждый плач малыша — это его способ сказать: „Мне нужна еда“. Другие действия вообще не нужны» — добавляет педиатр.
Практические советы
Наблюдайте за сигналами малыша — сосание рук, поиск груди, легкое беспокойство.
Не ограничивайте частоту кормлений — особенно в первые недели жизни.
Не волнуйтесь из-за «слишком частого кормления» — это физиологически нормально и помогает формировать лактацию.
Помните об индивидуальных потребностях — у каждого малыша свой ритм и скорость усвоения пищи.
Частый голод у новорожденного — это нормальная физиологическая потребность, а не признак неправильного ухода. Грудное молоко быстро усваивается, а ребенок может захотеть есть снова уже через 20-40 мин. Поэтому доверяйте инстинктам и сигналам малыша.