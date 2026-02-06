- Дата публикации
Почему мы по-разному воспитываем сыновей и дочерей, и всегда ли это понимаем
Скорее всего, ваша дочь сама предлагает помыть посуду, застелить постель и приготовить себе завтрак, а вот сын, с таким же интеллектом, юмором и потенциалом, скорее останется голодным, чем включит плиту. И пока вы ловите себя на мысли, что это «просто характеры», становится очевидно, что проблема не в детях. Проблема в нас, взрослых, которые бессознательно воспитывают сыновей и дочерей по разным стандартам.
Большинство современных родителей искренне верят в гендерное равенство. Мы не говорим дочерям, что их место — на кухне, а сыновьям — что домашняя работа не для них. Но реальность часто другая, мы чаще просим помощи у тех, кто уже доказал, что «умеет», и реже — у тех, с кем будет сложнее, об этом рассказало издание PureWow
Кофе на столике, игрушки на полу, носки под диваном и рука автоматически тянется не к тому, кто сделал беспорядок, а к тому, кто быстрее и спокойнее его уберет. Обычно — к дочке.
«Иногда мама просто устала», говорим мы себе. Но именно в этих мелочах и формируется система.
Почему девочек учат заботе, а мальчиков — освобождают от нее
Мы склонны ожидать от девочек большей заботливости и внимательности. Именно их просят помочь, позаботиться и поддержать. А от мальчиков чаще ждут роли защитника или «веселого компаньона»».
Проблема не в том, что эти наблюдения всегда ошибочны. Девочки действительно часто раньше демонстрируют ответственность и внимательность к деталям. Проблема в другом, это лишает мальчиков возможности развивать те же навыки, просто чуть позже и в другом темпе. И одновременно это создает чрезмерное давление на девочек.
Невидимая работа
Речь идет не только о домашних обязанностях. Есть еще эмоциональный труд, который сложнее заметить, но легче перевести.
Кто успокоит младшего брата?
Кто выслушает, когда кому-то грустно?
Кто помнит, кому что нравится?
Иногда мы бессознательно назначаем одного ребенка, часто дочь, семейным психологом, эмпатом, тем, кто «выдержит» чужие эмоции. Этот урок усваивают оба ребенка: один — что его роль заключается в заботе о других, другой — что о нем позаботятся.
Равенство и справедливость — в чем разница
Значит ли это, что всех детей нужно воспитывать одинаково? Не совсем.
Дифференцированное отношение не всегда вредно. Дети хотят, чтобы их видели такими, какие они есть, с их способностями, интересами и сильными сторонами. Но есть важное условие: разница в подходах не должна воспроизводить гендерные стереотипы.
Если сыну нравится готовить, пусть отвечает за семейный ужин. Если дочь увлекается технологиями, доверьте ей семейные цифровые дела. Разные навыки — да. Разные ожидания только из-за пола — нет.
Дети все видят
Один из самых сильных факторов — поведение самих родителей.
Кто водит детей в школу или больницу?
Кто планирует семейные события?
Кто помнит о днях рождения и школьных делах?
Когда дети видят папу, который выполняет «нетипичную» для мужчины работу, — это неоценимо. Модель равенства формируется не из разговоров, а из повседневных действий.
Что делать с обязанностями, которые не нравятся
Есть вещи, которые никто не любит, но они все равно должны быть сделаны. И здесь компромиссов быть не должно. Возможно, пора направить любовь сына к футболу на стирку собственной формы. И да — он также может убирать за собой посуду. Без исключений и без «но».
Бессознательное неравенство в семье не возникает из плохих намерений. Оно появляется из усталости, привычек и желания, чтобы «просто не было конфликта». Но именно эти мелкие решения формируют представления детей об ответственности, заботе и роли в мире.
Равное воспитание — это не об одинаковых задачах. Это об одинаковой вере в потенциал каждого ребенка. И, возможно, о том, чтобы иногда позволить беспорядку задержаться еще на минуту, ради более справедливого будущего.