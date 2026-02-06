Почему мы по-разному воспитываем сыновей и дочерей, и всегда ли это понимаем / © Credits

Большинство современных родителей искренне верят в гендерное равенство. Мы не говорим дочерям, что их место — на кухне, а сыновьям — что домашняя работа не для них. Но реальность часто другая, мы чаще просим помощи у тех, кто уже доказал, что «умеет», и реже — у тех, с кем будет сложнее, об этом рассказало издание PureWow

Кофе на столике, игрушки на полу, носки под диваном и рука автоматически тянется не к тому, кто сделал беспорядок, а к тому, кто быстрее и спокойнее его уберет. Обычно — к дочке.

«Иногда мама просто устала», говорим мы себе. Но именно в этих мелочах и формируется система.

Почему девочек учат заботе, а мальчиков — освобождают от нее

Мы склонны ожидать от девочек большей заботливости и внимательности. Именно их просят помочь, позаботиться и поддержать. А от мальчиков чаще ждут роли защитника или «веселого компаньона»».

Проблема не в том, что эти наблюдения всегда ошибочны. Девочки действительно часто раньше демонстрируют ответственность и внимательность к деталям. Проблема в другом, это лишает мальчиков возможности развивать те же навыки, просто чуть позже и в другом темпе. И одновременно это создает чрезмерное давление на девочек.

Невидимая работа

Речь идет не только о домашних обязанностях. Есть еще эмоциональный труд, который сложнее заметить, но легче перевести.

Кто успокоит младшего брата?

Кто выслушает, когда кому-то грустно?

Кто помнит, кому что нравится?

Иногда мы бессознательно назначаем одного ребенка, часто дочь, семейным психологом, эмпатом, тем, кто «выдержит» чужие эмоции. Этот урок усваивают оба ребенка: один — что его роль заключается в заботе о других, другой — что о нем позаботятся.

Равенство и справедливость — в чем разница

Значит ли это, что всех детей нужно воспитывать одинаково? Не совсем.

Дифференцированное отношение не всегда вредно. Дети хотят, чтобы их видели такими, какие они есть, с их способностями, интересами и сильными сторонами. Но есть важное условие: разница в подходах не должна воспроизводить гендерные стереотипы.

Если сыну нравится готовить, пусть отвечает за семейный ужин. Если дочь увлекается технологиями, доверьте ей семейные цифровые дела. Разные навыки — да. Разные ожидания только из-за пола — нет.

Дети все видят

Один из самых сильных факторов — поведение самих родителей.

Кто водит детей в школу или больницу?

Кто планирует семейные события?

Кто помнит о днях рождения и школьных делах?

Когда дети видят папу, который выполняет «нетипичную» для мужчины работу, — это неоценимо. Модель равенства формируется не из разговоров, а из повседневных действий.

Что делать с обязанностями, которые не нравятся

Есть вещи, которые никто не любит, но они все равно должны быть сделаны. И здесь компромиссов быть не должно. Возможно, пора направить любовь сына к футболу на стирку собственной формы. И да — он также может убирать за собой посуду. Без исключений и без «но».

Бессознательное неравенство в семье не возникает из плохих намерений. Оно появляется из усталости, привычек и желания, чтобы «просто не было конфликта». Но именно эти мелкие решения формируют представления детей об ответственности, заботе и роли в мире.

Равное воспитание — это не об одинаковых задачах. Это об одинаковой вере в потенциал каждого ребенка. И, возможно, о том, чтобы иногда позволить беспорядку задержаться еще на минуту, ради более справедливого будущего.