Почему на самом деле дети кричат и дерутся: 4 причины и что с этим делать

Ребенок шумит, дерется, уничтожает игрушки или оскорбляет других – это просто "плохое поведение". Часто детские проявления агрессии свидетельствуют о тех или иных трудностях, с которыми маленький человек не справляется самостоятельно. Что делать родителям? Почему наказание может усугубить ситуацию и какие причины детской агрессии объясняет психолог благотворительного фонда "Голоси дітей" Яна Вихляева.

Агрессивное поведение ребенка – это довольно частый запрос, с которым родители обращаются к психологам. А во время войны таких обращений только стало больше. На самом же деле запрос, с которым родителям чаще всего нужно работать – это причины, побуждающие ребенка к агрессивному поведению. Именно поэтому ругать ребенка за проявления агрессии никогда не стоит. Необходимо погрузиться поглубже.

Часто это защитный механизм, включающийся как спасение от сильных эмоций, опасности или личных неудач. Также это может быть поведенческой моделью родителей, которую ребенок бессознательно перенимает.

Итак, предлагаем выделить четыре настоящих причины, почему ребенок может "плохо вести себя":

1. Агрессия как избавление от эмоций

Ребенку из-за возраста или еще плохо развитого эмоционального интеллекта трудно справиться с сильными эмоциями и полноценно прожить их. Он не осознает этого и потому не может попросить о помощи. Как следствие включается агрессия, ребенок неосознанно пытается защитить личные границы, блокируя эмоции.

Что с этим делать

Бороться с агрессией неуместно. Если она возникла, ее нужно научиться экологически выражать, чтобы ребенок не вредил себе и окружению. Важно объяснить, что разозлиться – это нормально, если нас кто-то обидел, несправедливо в чем обвинил или обесценил. Это естественная реакция и не нарушение личных границ.

Классический пример, когда у ребенка кто-то пытается забрать игрушки у песочницы. Пытаться научить ребенка делиться с другими в таких обстоятельствах неуместно. Это тоже самое, что предложить взрослому отдать кому свой мобильный телефон или кошелек.

Задача родителей научить отстаивать собственные границы и не отождествлять ребенка с его эмоциональными реакциями. То есть у сына или дочери не должно появиться убеждение, что она зла, если раздражается или агрессирует. Это не характер, это реакция на конкретную ситуацию.

Отреагировать на нарушение границ можно двумя способами: словами и действиями. Чтобы не агрессировать из-за физических проявлений, ребенок должен научиться говорить "нет", когда кто-то посягает на его пространство или личные вещи. То есть овладеть экологическим выражением злобы. Так ребенок усвоит, что не обязательно кого-нибудь избивать или называть оскорбительными словами, чтобы защитить себя.

Важно поделиться инструментами, которые помогут трансформировать агрессивную энергию. Одна из помощных арттерапевтических практик – предложить порвать цветную бумагу на маленькие кусочки, а затем использовать эти клочки для создания аппликации. Это покажет ребенку, как разрушительную энергию можно превратить в энергию созидания, никому не навредив.

2. Агрессия как реакция на опасность

Бывает и так, что агрессивное поведение – защита от опасности. Поэтому такие проявления могут быть связаны со стрессом, который переживает ребенок. Собственно, это одна из причин, почему после полномасштабного вторжения запросов на проработку детской агрессии стало больше. Родителям кажется, что ребенок просто озорничает. На самом же деле она нуждается в психологической помощи.

Иногда стресс возникает и из-за взаимодействия в семье. Если между родителями возникают эмоциональные ссоры, проявления агрессии к одному из них, ребенок тоже может реагировать на это защитным поведением. Она видит, что кто-то из близких в опасности и не понимает, как может помочь. В этом случае тревога может проявиться из-за агрессии.

Похожими могут быть последствия, если родители разводятся и не объясняют ребенку, как от этого изменится привычная для него жизнь.

Что с этим делать

Чаще всего стоит конкретный страх. Благодаря доверительной коммуникации можно узнать, чего именно боится ребенок и проработать эту эмоцию самому или с психологом.

К примеру, сын или дочь боится воздушной тревоги. Если проговорить эту ситуацию, то окажется, что на самом деле это, например, страх потерять близкого человека из-за ракетных обстрелов. И это уже совсем другой запрос. То же можно сказать и о разводе: здесь может быть актуален страх потерять связь с кем-то из родителей. Когда ребенок имеет больше информации, уровень тревоги уменьшается, а значит, становится меньше причин для проявлений агрессии.

Для детей всех возрастов необходимо находить свой язык, чтобы объяснить происходящие стрессовые ситуации. Не следует думать, что маленький сын или дочь не поймет и игнорировать эту потребность в объяснении. Ведь здесь может крыться причина крика, драк или желания что-либо ломать и разрушать.

Вместе с общением можно привлечь и телесные практики. С излишней тревогой помогут справиться упражнениями, где задействуется мелкая моторика рук. Это, например, лепка из пластилина: легальное пространство, где можно разрушать частицы фигуры, отрывать, разминать и превращать во что-то совсем другое.

С младшими детьми взаимодействие с телом может быть также через массаж, поглаживание или раскачку мячиком.

3. Агрессия к миру из-за злобы на себя

Еще одна возможная причина так называемого плохого поведения сына или дочери – это ситуация, в которой ребенок недоволен собой. Возможно, ей что-то не удается в школе или на секции, есть проблемы в общении с друзьями и она проявляет агрессию, которая действительно направлена на саму себя.

Бывает и так, что ребенок берет на себя ответственность за вещи, которые не могут повлиять. Детям иногда присущ своеобразный эгоизм, когда они думают, что именно через них происходят какие-то отрицательные процессы. К примеру, проблемы в семье или конфликты между мамой и папой.

Что с этим делать

В этой ситуации ребенок нуждается в поддержке близкого человека, и точно не наказание. Сложность состоит в том, чтобы выяснить, что именно беспокоит ребенка. Чаще всего подростковому ребенку сложно конкретизировать проблему самостоятельно и попросить о помощи. Здесь необходима внимательность родителей.

Задавайте вопросы и уточняйте, когда ребенок говорит, что "в школе все нормально". Часто родителям важнее всего проверить, пообедал ли школьник после уроков и сделаны ли домашние задания. Чтобы узнать об эмоциональном состоянии ребенка, стоит расспросить, как прошел день подробнее: что понравилось, что нет, что порадовало или огорчило. Это ключ к пониманию переживаний сына или дочери.

Построение доверительных отношений, в которых родители не ругают проявления эмоций, поможет ребенку не бояться делиться личными трудностями и волнениями. Она будет знать, что чувствовать злость – это нормально и сможет проговорить это состояние с мамой или папой, не блокировать негативные эмоции.

Для дошкольников и младших школьников можно использовать способ сказкотерапии. Это техника, в которой вы вместе придумываете развитие сюжета (в интернете легко найти шаблоны для таких упражнений). В зависимости от того, какие проблемы ребенок ставит перед главным героем или каких антигероев изображает, можно понять, что его беспокоит в реальной жизни. Благодаря переносу на сказочных персонажей ребенку гораздо проще поделиться проблемами.

4. Агрессия как отражение родителей

Важно и то, обладают ли родители навыком экологически выражать злобу. Ведь именно их модель поведения чаще всего подражают дети. Поэтому иногда проработка агрессии ребенка начинается с работы с родителями. Возможно, в семье разрешение конфликтов происходит из-за прямой агрессии и ребенок перенимает это как норму взаимодействия.

Если это не меняется, работа психолога не будет смысла, ведь ребенок будет каждый раз возвращаться в среду семьи, где действуют старые правила. Поэтому получая замечания от учителей о том, что ребенок в школе кричит на одноклассников, сначала стоит задуматься, не принес ли он эту ролевую модель из дома.

Что с этим делать

Если это действительно так, следует пересмотреть взаимодействие в семье. Только тогда сын или дочь может научиться по-другому обращаться со сверстниками. Пример мамы и папы влияет на детское поведение больше всего.

Ценно, когда родители могут поделиться собственным опытом обитания сильных эмоций. Поясность, что тоже были в таком состоянии, когда хочется накричать или оскорбить кого-нибудь. Возможно, это случалось на работе, когда кто-то из коллег обесценил вашу работу или выдвинул несправедливые претензии. Поделитесь с ребенком, как вы вышли из этой ситуации, обсудите, какие последствия могла бы иметь словесная или физическая агрессия на дальнейшие отношения с коллегами. Так ребенок сможет практически увидеть, почему экологически отстаивать границы – лучшее решение.

Такой подход больше отзовется старшим детям, подросткам, которым проще оценить ситуацию со взрослой жизнью и подискутировать о ней.

Младшим можно рассказать о том, как с деструктивным желанием все уничтожать помогает минута поколачивания подушки или переключение на какую-нибудь физическую активность. Это может быть спорт или танцы.

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