Почему не каждый ребенок должен быть лидером и как дети на самом деле учатся договариваться

Почему не каждый ребенок должен быть лидером / © www.credits

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Мы привыкли считать, что для успешной командной работы все должны действовать одинаково. Но учёные всё чаще говорят о том, что разнообразие поведения внутри группы может быть её самой большой силой, об этом рассказало издание Psychology Today.

Исследователи в своей работе проанализировали, как дети в возрасте от 5 до 8 лет принимают совместные решения. Для эксперимента группам из шести детей предложили простое, на первый взгляд, задание, а именно, за 30 секунд все участники должны были выбрать один и тот же цвет.

Условия были непростыми. Дети не могли разговаривать между собой, не видели выбор всей группы и могли наблюдать только за частью участников. Победа была возможна только тогда, когда все шестеро приходили к одинаковому ответу.

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Ученых интересовал главный вопрос: как люди договариваются, когда никто не руководит процессом и не владеет всей информацией.

Старшие дети договариваются эффективнее

Результаты оказались показательными. Дети 5-6 лет иногда успешно справлялись с заданием, но чем сложнее становились условия, тем чаще они терялись.

Зато первоклассники и второклассники показали значительно лучшие результаты. В большинстве раундов они быстро достигали общего решения, а в некоторых случаях почти безошибочно.

Однако самым интересным открытием стало не то, что старшие дети были успешнее, а то, как именно они этого достигали.

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Слепо следовать большинству — не лучшая стратегия

Казалось бы, самый простой способ договориться — повторять за большинством. Если большинство выбирает синий цвет, достаточно просто сделать так же. Однако исследование показало, что дети используют значительно более гибкий подход.

Они действительно ориентировались на других, но не копировали поведение автоматически. Именно эта небольшая доля самостоятельности помогала избегать ситуаций, когда группа застревала между двумя разными решениями. Иногда небольшое отклонение от общего мнения позволяло гораздо быстрее найти путь к консенсусу чем механическое подражание большинству.

В каждой группе есть свои роли

Еще одним важным открытием стало то, что дети естественно распределяли между собой функции. Некоторые участники действовали первыми и задавали направление. Они вели себя как лидеры, хотя никто их официально не назначал.

Другие внимательно наблюдали за развитием событий, меняли свои решения и помогали группе проверять различные варианты. Их можно назвать условными «переговорщиками».

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Третьи дольше ждали, анализировали ситуацию и делали финальный шаг, который помогал всем объединиться вокруг общего решения. Именно они часто становились теми, кто завершал процесс договоренности.

Эти роли возникали абсолютно спонтанно, никто не распределял их заранее, они рождались в процессе взаимодействия.

Важность информации для родителей и педагогов

Результаты исследования напоминают важную вещь, что не каждый ребенок должен стремиться быть лидером. В обществе часто поощряют активность, решительность и умение брать инициативу. Но успешная команда нуждается в разных типах участников.

Тот, кто первым высказывает идею, помогает двигаться вперед. Тот, кто дольше наблюдает, может заметить важные детали. А ребенок, который говорит последним, иногда становится именно тем человеком, который помогает всем найти общий язык.

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Подобные механизмы работают не только в детских играх. Так же функционируют школьные проекты, рабочие команды, семейные обсуждения, даже научные коллективы.

Способность сотрудничать формируется значительно раньше, чем мы привыкли думать. Дети не просто подражают друг другу, они анализируют, адаптируются, предлагают решения, спорят молча и помогают группе достигать согласия.

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