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Почему подростки стесняются родителей: мнение психолога
«Мама, не обнимай меня здесь!» или «Папа, только не говори этого при друзьях!» — знакомые фразы для многих семей. Давайте разберёмся, почему подростки отдаляются от родителей на публике и как пережить этот этап без обид и семейных конфликтов.
Еще вчера ребенок охотно брал вас за руку, а сегодня просит не провожать его до школьной двери. В подростковом возрасте даже невинная шутка, поцелуй в щеку или слишком громкое приветствие могут вызвать волну смущения. Как объясняет психолог Луис Гильен в интервью изданию HELLO!, за таким поведением чаще всего стоит не отсутствие любви, а стремление к самостоятельности и острая потребность быть принятым сверстниками.
Почему подростки стесняются родителей
В подростковом возрасте мнение друзей приобретает особое значение. Ребёнок постоянно сравнивает себя с другими, пытается понять, кто он такой, и учится создавать собственный образ. Из-за этого родители, которые раньше были естественной частью его мира, вдруг могут показаться угрозой социальному статусу.
Подросток начинает контролировать, что говорят родители, как они одеваются и не публикуют ли они совместные фото в соцсетях. Он может просить не называть его детским прозвищем, не рассказывать личные истории в присутствии друзей и сдерживать публичные проявления нежности. Особенно остро это проявляется в школе, на спортивных мероприятиях и в социальных сетях, где любой неловкий момент могут увидеть другие или даже записать на видео.
По словам Гильена, такое поведение связано с формированием идентичности. Подросток пытается ответить на вопрос, кто он сам, отдельно от своих родителей. Для этого ему нужно пробовать новые вкусы, взгляды, стиль и круг общения, а также постепенно отходить от привычного образа послушного ребенка.
Расстояние — не всегда отказ от близости
Родителям важно различать стремление к самостоятельности и настоящее эмоциональное отчуждение. Иногда подросток может стесняться объятий на людях, но дома всё равно нуждается в поддержке, тепле и чувстве безопасности. Такое противоречие вполне естественно, ведь ребенок уже стремится к самостоятельности, но еще не всегда умеет спокойно и тактично устанавливать личные границы.
В то же время стоит обратить внимание, если смущение превращается в постоянное унижение, презрение или навязчивое желание скрывать свою семью. За этим могут скрываться более глубокие семейные конфликты, чрезмерный контроль или страх осуждения. В таких ситуациях важно не наказывать подростка за поведение, а попытаться понять, что именно его вызывает.
Как реагировать родителям
Худшая стратегия — превращать каждый такой эпизод в борьбу за авторитет. Фразы вроде «После всего, что я для тебя делаю, ты меня стыдишься» только усиливают дистанцию. Хотя родительские чувства тоже могут быть задеты, взрослому важно не переносить собственную обиду на ребенка.
Вместо этого психолог советует проявлять гибкость и не терять самоуважение. Если подросток не хочет обниматься в присутствии друзей или просит не провожать его до входа в школу, иногда достаточно уважать эту просьбу, не придавая ей драматизма. В то же время личные границы не оправдывают грубости, поэтому спокойно обсуждать взаимное уважение также необходимо.
Не менее важно не раскрывать личные подробности о ребёнке перед другими, не шутить над его внешностью или чувствами и не вмешиваться без необходимости в его цифровое пространство.
Желание подростка дистанцироваться — это не конец близости, а часть взросления. Ребёнок учится быть самим собой вне семьи, а родители — давать ему больше свободы, но при этом оставаться надёжной опорой.