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- Дети
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Почему вознаграждение может снижать мотивацию ребенка
Обещание подарка или привилегии действительно может быстро заставить ребенка сделать то, чего он не хочет. Однако психологи предупреждают, что постоянные вознаграждения способны постепенно ослаблять внутреннюю мотивацию и приучать ребенка действовать только ради внешнего стимула.
«Сделаешь — получишь награду» — кажется простым и эффективным родительским правилом. И в краткосрочной перспективе оно действительно работает, ребенок прилагает больше усилий, чтобы получить желаемое. Однако психологов интересует другой вопрос, а именно, что происходит с желанием действовать, когда вознаграждение исчезает, об этом рассказало издание Psychology Today.
Когда награда лишает мотивации
Исследование, проведенное психологом Коу Мураямой и его коллегами, выявило интересный эффект. Участников попросили выполнить простое задание, а одну из групп дополнительно вознаграждали деньгами за успешный результат. На следующем этапе вознаграждение отменили.
Именно тогда проявилась существенная разница: люди, которые ранее получали деньги за результат, впоследствии были менее склонны добровольно продолжать выполнять задания, чем те, кто изначально не получал вознаграждения за успех.
Исследователи также зафиксировали изменения в работе мозга. Сначала финансовое вознаграждение усиливала нейронную реакцию, связанную с успешным выполнением задания. Однако после её отмены эта реакция ослабевала. То есть внешний стимул действительно может временно усилить желание приложить усилия. Однако вместе с ним может исчезнуть и часть интереса к самой деятельности.
Ловушка, в которую легко попасть
Есть и другая проблема: вознаграждения со временем теряют свою привлекательность. Психологи называют это гедонистической адаптацией — человек привыкает к тому, что сначала доставляло удовольствие, и теперь это уже не вызывает такого же интереса.
В результате родители могут оказаться в своеобразной гонке за всё более сильными стимулами. Небольшого вознаграждения уже недостаточно, поэтому появляется более крупное, а затем ещё более крупное. Так формируется система, в которой ребенок постепенно привыкает спрашивать: «А что я за это получу?», и здесь возникает важное разграничение: выполнение требования — это еще не настоящая мотивация.
Внешнее вознаграждение может обеспечить послушание и быстрый результат. Но родителям обычно хочется большего, например, чтобы ребенок сам понимал смысл своих действий, проявлял инициативу, учился ответственности и мог действовать без постоянного поощрения.
Любопытство вместо контроля
Психологи предлагают другой подход: когда ребенок сопротивляется, не стоит сразу пытаться его подкупить или угрожать наказанием, а лучше постараться понять причину такого поведения.
Отказ что-либо делать не всегда означает лень, упрямство или желание нарушить правила. За ним могут скрываться страх, тревога, усталость, конфликт с другими детьми, потребность во внимании или желание подольше оставаться рядом с родителями.
Каждая из этих причин требует своего подхода. Вознаграждение может временно заставить ребенка согласиться, но не устранит то, что на самом деле стоит за его сопротивлением. Поэтому вместо автоматического «Что я могу тебе за это дать?» стоит задать другой вопрос: «Что сейчас мешает тебе это сделать?».