Почему вознаграждение может снижать мотивацию ребенка / © Credits

Реклама

«Сделаешь — получишь награду» — кажется простым и эффективным родительским правилом. И в краткосрочной перспективе оно действительно работает, ребенок прилагает больше усилий, чтобы получить желаемое. Однако психологов интересует другой вопрос, а именно, что происходит с желанием действовать, когда вознаграждение исчезает, об этом рассказало издание Psychology Today.

Когда награда лишает мотивации

Исследование, проведенное психологом Коу Мураямой и его коллегами, выявило интересный эффект. Участников попросили выполнить простое задание, а одну из групп дополнительно вознаграждали деньгами за успешный результат. На следующем этапе вознаграждение отменили.

Реклама

Именно тогда проявилась существенная разница: люди, которые ранее получали деньги за результат, впоследствии были менее склонны добровольно продолжать выполнять задания, чем те, кто изначально не получал вознаграждения за успех.

Реклама

Исследователи также зафиксировали изменения в работе мозга. Сначала финансовое вознаграждение усиливала нейронную реакцию, связанную с успешным выполнением задания. Однако после её отмены эта реакция ослабевала. То есть внешний стимул действительно может временно усилить желание приложить усилия. Однако вместе с ним может исчезнуть и часть интереса к самой деятельности.

Ловушка, в которую легко попасть

Есть и другая проблема: вознаграждения со временем теряют свою привлекательность. Психологи называют это гедонистической адаптацией — человек привыкает к тому, что сначала доставляло удовольствие, и теперь это уже не вызывает такого же интереса.

В результате родители могут оказаться в своеобразной гонке за всё более сильными стимулами. Небольшого вознаграждения уже недостаточно, поэтому появляется более крупное, а затем ещё более крупное. Так формируется система, в которой ребенок постепенно привыкает спрашивать: «А что я за это получу?», и здесь возникает важное разграничение: выполнение требования — это еще не настоящая мотивация.

Внешнее вознаграждение может обеспечить послушание и быстрый результат. Но родителям обычно хочется большего, например, чтобы ребенок сам понимал смысл своих действий, проявлял инициативу, учился ответственности и мог действовать без постоянного поощрения.

Реклама

Любопытство вместо контроля

Психологи предлагают другой подход: когда ребенок сопротивляется, не стоит сразу пытаться его подкупить или угрожать наказанием, а лучше постараться понять причину такого поведения.

Отказ что-либо делать не всегда означает лень, упрямство или желание нарушить правила. За ним могут скрываться страх, тревога, усталость, конфликт с другими детьми, потребность во внимании или желание подольше оставаться рядом с родителями.

Каждая из этих причин требует своего подхода. Вознаграждение может временно заставить ребенка согласиться, но не устранит то, что на самом деле стоит за его сопротивлением. Поэтому вместо автоматического «Что я могу тебе за это дать?» стоит задать другой вопрос: «Что сейчас мешает тебе это сделать?».

Новости партнеров

Новости партнеров