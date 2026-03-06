Подростковый секстинг / © Associated Press

Пока взрослые уверены, что «все подростки это делают», наука говорит другое. Издание PsyPost рассказало о новом исследовании, опубликованном в Journal of Adolescent Health, которое показало, что большинство подростков не занимаются секстингом, но те, кто это делает, сталкиваются с чрезвычайно высоким риском злоупотреблений, от распространения интимных фото без согласия до шантажа. И цифры действительно настораживают.

Секстинг — обмен обнаженными или полуобнаженными фото или видео, для части подростков стал формой цифровой близости. Но вместе с новыми возможностями появились и новые риски. Современные исследования все чаще обращают внимание не только на сам факт секстинга, но и на то, что происходит после нажатия кнопки «отправить».

Что показало исследование

В 2025 году ученые опросили 3 466 подростков в возрасте 13-17 лет. Данные были представлены по возрасту, полу, расе и региону проживания.

Основные цифры:

24% подростков сообщили, что хотя бы раз присылали интимное изображение

32% получали такие изображения

Это означает, что большинство подростков не участвуют в секстинге, несмотря на распространенные мифы. Однако настоящая тревога начинается дальше, ведь почти половина сталкивается с нарушением доверия. Среди тех, кто присылал интимные фото:

46,8% сообщили, что их изображения были распространены без их согласия

почти 50% стали жертвами сексторции — шантажа с угрозами обнародования фото

Сексторция — это форма цифрового насилия, когда человека заставляют присылать деньги, новые фото или выполнять другие требования под угрозой распространения интимного контента.

Эти показатели оказались неожиданно высокими даже для самих исследователей.

Кто в зоне риска

Исследование показало интересные различия: ребята чаще сообщали об участии в секстинге и они также чаще становились жертвами сексторции. Подростки не гетеросексуальной ориентации чаще присылали и получали фото, в то же время гетеросексуальные подростки чаще сообщали о распространении фото без согласия.

Эти результаты разрушают стереотип, что жертвами злоупотреблений становятся только девушки. На самом деле риски распределены шире, чем принято думать.

Кому именно отправляется фото

Один из самых сильных выводов исследования — связь между уровнем риска и статусом отношений. Подростки, которые присылали интимные фото не своим романтическим партнерам, имели:

более чем в 13 раз выше вероятность, что фото распространят без разрешения

почти в 5 раз выше риск сексторции

Это свидетельствует, что отсутствие долговременных отношений или доверия существенно повышает опасность.

Запреты не работают

Исследователи подчеркивают, что исключительно страх и наказание не останавливают подростковый секстинг. Подход «просто не делайте этого» часто неэффективен, так же как когда-то оказалось неэффективным образование о воздержании от секса. Вместо этого эксперты говорят о стратегии уменьшения вреда:

признавать реальность цифровой близости

обучать подростков принципам цифрового согласия

говорить о приватности и последствиях

объяснять юридические риски

Главная цель — не пристыдить, а защитить. Миф «все это делают» создает дополнительное давление. Если подростки будут понимать, что большинство их сверстников не участвует в секстинге, это может уменьшить социальное давление. Образование о цифровой безопасности сегодня так же необходимо, как и разговоры о согласии в офлайн-отношениях.

Секстинг среди подростков — не массовое явление, но для тех, кто участвует, риски чрезвычайно высоки. Распространение фото без согласия и сексторция — это реальные угрозы, которые могут иметь серьезные эмоциональные и социальные последствия.

Вместо паники или морализаторства важно открыто говорить с подростками, объяснять последствия, учить цифровой ответственности и формировать культуру согласия. В мире, где граница между частным и публичным размыта, самая мощная защита — знания, доверие и честный диалог.