Полезный лайфхак: как разморозить мясо за 10 минут

В жизни каждой хозяйки случались ситуации, когда во время приготовления ужина выясняется, что главный ингредиент — мясо — осталось в морозилке.

И вот вы стоите с пакетом замороженного продукта и понимаете, что времени ждать несколько часов на естественную разморозку совсем нет и не знаете, что делать в такой ситуации

На помощь приходит простой, но эффективный лайфхак, которым поделились на странице _mariell.m и позволяющий разморозить мясо всего за 10 минут и для этого вам не нужны никакие сложные устройства или дорогие средства. Только обычные ингредиенты, которые можно найти на кухне.

Вам понадобится

глубокая миска или тарелка,

вода комнатной температуры,

уксус 2 ст. л,

соль 2 ст. л

Этот метод работает благодаря свойствам уксуса и соли, которые помогают разрушать кристаллы льда, образующиеся в мясе при замораживании. Также эти ингредиенты действуют как природные антисептики, что делает безопасным процесс для дальнейшего приготовления пищи.

Что делать

В первую очередь подготовьте глубокую миску, куда свободно поместится замороженный кусок мяса. Наполните ее водой комнатной температуры (слишком горячая вода не подходит, так как это может привести к неравномерному размораживанию и ухудшению текстуры мяса). Добавьте в воду 2 ст. л уксуса и 2 ст. л соли. Хорошо размешайте, чтобы ингредиенты равномерно растворились. Положите замороженное мясо в воду, чтобы оно было полностью погружено. Оставьте на 10 минут. За это время вы можете приготовить другие ингредиенты для блюда или заняться мелкими домашними делами. Через 10 минут извлеките мясо из раствора. Вы увидите, что оно полностью разморозилось, и теперь его можно смело использовать для приготовления любимых блюд.

Предостережение

Этот способ подходит для небольших кусков мяса или фарша, но не для больших замороженных глыб. Если вы планируете приготовить целую курицу или крупную индейку, следует заранее позаботиться о том, чтобы достать ее из морозилки заранее.

Также следует помнить, что после такой быстрой разморозки мясо нужно сразу готовить. Не следует повторно замораживать его, поскольку это может повлиять на качество и безопасность продукта.

Испробуйте этот лайфхак и убедитесь, что даже самый занятый день можно спасти с помощью нескольких простых шагов.

Мы также писали о том, как через 20 минут разморозить фарш.

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