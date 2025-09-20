Понятно о хаосе: как правильно поговорить с ребенком обо всем, что происходит вокруг / © Credits

Дети слышат новости дома, в школе, в социальных сетях, видят тревогу в глазах родителей и не всегда могут понять, что происходит. Издание Psychology Today рассказало, что говорить с детьми о сложных темах необходимо. Умалчивание лишь усиливает страхи, а честный и заботливый разговор помогает ребенку найти внутреннюю опору.

Важно говорить о сложных темах

Дети всех возрастных категорий реагируют на хаос по-разному: одни становятся раздражительнее, другие замыкаются в себе, кто-то начинает жаловаться на головную или желудочную боль, ухудшается сон или появляются ночные кошмары.

Если тревожные симптомы длятся дольше двух недель и мешают школе, общению или хобби — это сигнал, что ребенку нужна дополнительная поддержка.

С чего начать родителям

Надо ориентироваться на три главных принципа: что замечать, когда беспокоиться и что делать.

Контролируйте собственную тревогу. Дети считывают эмоции взрослых. Если мама или папа нервничают, дети чувствуют еще больший страх. Сначала успокойте себя, например, выспитесь, позаботьтесь о питании, двигайтесь, практикуйте медитацию или молитву. Как говорят стюардессы: «Сначала наденьте кислородную маску на себя».

Будьте честными. Не нужно притворяться, что все хорошо, если вы волнуетесь. Ребенок почувствует фальшь. Лучше сказать: «Да, мне тоже тревожно, но мы вместе справимся. Есть люди, которые работают над тем, чтобы сделать мир безопаснее» .

Слушайте ребенка. Прежде чем давать объяснения, спросите: «Что ты уже знаешь? Что тебя больше всего пугает?» Это поможет понять, на что делать акцент .

Обращайте внимание на чувства. Не отмахивайтесь от детских страхов. Фразы «не выдумывай» или «не думай об этом» только ухудшают ситуацию. Лучше сказать: «Я понимаю, что ты волнуешься. Это нормально. Я рядом».

Говорите коротко и часто. Длинные лекции утомляют. Зато короткие регулярные беседы дают более сильное ощущение поддержки.

Практические шаги, которые помогут ребенку

Четкий распорядок дня создает ощущение стабильности .

Забота о себе. Физическая активность, сон и правильное питание важны и для детей.

Ограничьте медиа. Маленьким детям стоит минимизировать доступ к новостям. Подросткам — смотреть новости вместе и обсуждать увиденное.

Привлекайте к творчеству . Рисование, музыка, танцы помогают выразить эмоции.

Напоминайте о добрых историях . Рассказывайте семейные истории о преодолении трудностей, они формируют ощущение силы и выносливости.

Развивайте эмпатию через добрые дела. Благотворительность или помощь другим повышает уровень «гормона счастья» — окситоцина, который снижает тревожность.

Привлекайте других взрослых. Общение с учителями, тренерами, наставниками или бабушкой и дедушкой помогает почувствовать поддержку.

Украинские реалии

В условиях военного положения украинские дети особенно остро реагируют на стрессовые факторы. Исследования ЮНИСЕФ показывают, что более 60% детей в Украине переживают повышенную тревожность. Поэтому важно сочетать разговоры дома с профессиональной поддержкой школьных психологов, социальных работников, специальных программ психосоциальной помощи.

Хаос в мире — это вызов для всех. Но дети должны получить от нас главное — ощущение безопасности и уверенность, что они не одни. Не бойтесь говорить с ними о сложных вещах, искренне объясняйте, поддерживайте и показывайте собственным примером, как можно справляться с трудностями.