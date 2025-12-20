Праздники глазами подростков: почему этот период не всегда радостный / © Credits

За красивыми картинками часто скрывается сложный коктейль из напряжения, сравнений, перегрузки и потери привычной структуры жизни. В отличие от младших детей, которые просто ждут подарков и каникул, подростки нередко несут «взрослый» уровень стресса, но не имеют достаточных инструментов, чтобы с ним справиться, об этом рассказало издание SheKnows.

Подростки ждут праздников в теории, но на практике все может ощущаться совсем иначе. Школа дает ритм и определенную эмоциональную дистанцию. Когда она исчезает, напряжение в семье может ощущаться значительно сильнее.

Как понять, что подростку трудно

Праздничный стресс у подростков не всегда выглядит как стресс. Часто они стараются «держать марку» и не портить атмосферу. Но сигналы все же есть.

Изменения в поведении или настроении. Ожидание семьи или сравнение себя с другими семьями могут вызвать чувство вины или неполноценности. Подросток может избегать семейных встреч, терять интерес к любимым занятиям и становиться более замкнутым или раздражительным. Даже мелочи, как выбор «идеального» подарка, могут перегружать и затруднять концентрацию.

Физические сигналы. Когда словами трудно описать чувства, говорит тело: головная боль, дискомфорт в желудке, необычная усталость и желание спать больше, чем обычно. В моменты сильного напряжения могут появляться учащённое сердцебиение или ощущение нехватки воздуха, это признаки сильного стресса.

Главный совет экспертов — замедлиться и быть внимательными, без давления и морализаторства.

Почему праздники становятся стрессом для подростков

Исчезает привычное расписание. Каникулы ломают структуру: сон сбивается, а дни сливаются. Решение здесь простое, мягкие ритуалы — стабильное время подъема и час без экранов вечером. Школьное давление никуда не девается. Экзамены, дедлайны, поступление — все это «ждет после праздников». Полезная практика — разделять тревоги на то, что можно контролировать, частично влиять и не контролировать совсем. Обостряются семейные отношения. Праздники подсвечивают неразрешенные конфликты. Дайте подростку право выйти из комнаты, прогуляться или побыть наедине. Сравнение в соцсетях. Идеальные рождественские фото могут сильно бить по самооценке. Помогите подростку увидеть нереалистичность этого контента и сосредоточиться на собственных ценностях. Страх быть «вне компании». Кто-то уехал, кто-то выложил фото без них. Поддерживайте живые контакты, такие как короткие встречи, прогулки или звонки. Потеря, развод и финансовые трудности. Праздники делают эти темы особенно болезненными. Не заставляйте только «радоваться», позвольте различные эмоции. Старые конфликты снова всплывают. Подростки часто чувствуют ответственность за атмосферу. Напомните им, что это не их роль. Давление «быть миротворцем». Особенно это касается чувствительных или старших детей. Выход — прямое разрешение «не спасать всех» может облегчить состояние. Переполненный праздничный график. События без пауз истощают. Спросите, от чего в этом году можно отказаться. Неумение успокаивать сильные эмоции. Подростки чувствуют глубоко — и это нормально. Психиатры советуют простые техники заземления: заметить, что видишь, слышишь и чувствуешь телом.

Праздники не обязаны быть идеальными. Для подростка самое ценное — не сценарий, а ощущение безопасности, принятия и права быть собой. Иногда лучшая поддержка — это не советы, а тихое присутствие рядом.