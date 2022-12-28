Приложение Киевстар ТВ запускает новый функционал для самых маленьких зрителей — "Детский профиль"

Приложение Киевстар ТВ, являющееся партнерским проектом 1+1 media и Киевстар, 21 декабря запускает новый функционал в приложении — "Детский профиль". Это отдельный профиль с функционалом, который фильтрует весь контент по возрастным ограничениям для детей младше 8 лет. Среди продуктов, объединяющих самых маленьких зрителей, — мультфильмы, анимационные сериалы, развлекательный, познавательный и образовательный контент.

Что касается технических особенностей, то в детском профиле есть функция защиты – установка пароля, что позволит ограничить покупку контента и переход из детского профиля во взрослый. Таким образом, родители всегда будут уверены, что их дети смотрят безопасный контент. Кроме этого, по-прежнему абоненты Киевстар ТВ имеют доступ к аккаунту с 5 различных устройств, это касается и детского аккаунта, где будет храниться история просмотров, выбранного контента и т.д. Профиль доступен на мобильных гаджетах и планшетах с операционными системами IOS и Android, а также в WEB и вскоре на SMART TV и Android TV.

"Вопрос потребления контента самыми маленькими зрителями всегда очень актуален, ведь родители должны быть уверены, что дети смотрят безопасный контент и актуальные программы, фильмы и сериалы в соответствии с возрастом. Поэтому в Киевстаре ТВ мы долгое время работали над специальным профилем, который будет отвечать запросам родителей, а также будет предлагать широкую контент-линейку детям. Гордимся, что нам удалось воплотить в реальность этот важный проект, поэтому верим, что пользователи платформы скоро ощутят все преимущества детского профиля на практике", — прокомментировали в Киевстар ТВ.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Киевстар ТВ существенно расширили свою библиотеку для самых маленьких зрителей: на платформе появилось около 100 новых проектов, касающихся изучения иностранных языков, искусства, цифрового образования, медиаграмотности, литературы, дизайна и т.д.

Также осенью Киевстар ТВ пополнили библиотеку контентом студии Disney. Все продукты доступны в профессиональной украинской озвучке, а большинство также имеют оригинальную аудиодорожку на английском языке. Дети дошкольного возраста могут бесплатно просматривать аудиосказки и прочий познавательный контент.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект группы 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа онлайн-телевидения, предоставляющая пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагающих эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимущество – возможность подключения на пяти разных устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV или ТВ-тюнере. Киевстар ТВ доступна всем операторам мобильной связи в Украине. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

Справка о Киевстаре:

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на сентябрь 2022 обслуживал 24,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и Интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, Cloud solutions, IoT, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 104 млн грн помощи на гуманитарные нужды общества и предоставила абонентам бесплатные услуги и бонусы в сумме эквивалентной 574 млн грн. Киевстар поддержал инициативу президента Украины United24 по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн. на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев.

Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телекомрынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua