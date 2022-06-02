Прочекали все вузы Украины: Александр Педан и его дочь Лера создали проект для абитуриентов

Прочекали все вузы Украины: Александр Педан и его дочь Лера создали проект для абитуриентов

Каждый год перед абитуриентами стоит сложная задача: определить будущую профессию и выбрать место обучения, а это дело не из легких. В помощь украинским выпускникам и их родителям пришли телеведущий и волонтер Александр Педан со своей дочерью Лерой. Недавно они презентовали проект "УНИВЕРCheck", нацеленный на то, чтобы рассказать поступающим об особенностях обучения в Украине.

В этом году дочь Александра Подана заканчивает школу, и ее отца, конечно же, волнует будущий выбор дочери. Дочь все никак не может выбрать вуз, поэтому у ведущего возникла идея создать блог УНИВЕРCheck. Съемки начали еще в прошлом году. Александр и Лера ездили по Украине, расспрашивали, задавали неудобные вопросы, чтобы собрать всю правдивую информацию про украинские вузы, определиться самим и помочь с выбором другим выпускникам.

Нельзя упустить эту вступительную кампанию - Александр Педан и дочь Лера о новом проекте УНИВЕРCheck

В одной передаче ведущий и его дочь исследуют несколько учебных заведений и тестируют каждое из них по таким пунктам:

универCheck - все про заведение и учебный процесс;

ректор Check - 10 вопросов ректору за 100 секунд;

едаCheck - студенческая столовая и любимые места в городе;

общежитиеCheck - условия проживания студентов;

городCheck - тревел-часть;

работаCheck - трудоустройство студентов;

транспортCheck - общественный транспорт, самокаты, стоимость;

Проект должен был выйти в апреле, но из-за войны откладывался.

Александр Педантизмы и его дочь Лера

31 мая вышел первый эпизод, который был посвящён университет "Львовская политехника". Лере университет очень понравился, там есть современные лаборатории, за выпускниками стоит очередь из работодателей. По некоторым специальностям спрос превышает предложение.

Александр Педантизмы и его дочь Лера

Также Лере очень понравился университет в Сумах. Очень современный вуз, в котором было даже спортивное поле для волейбола с подогревом песка. В Сумах готовили специалистов, которые затем ехали работать по контракту, и часть заработанных ими денег возвращалась обратно в университет. Здание пострадало от войны, вылетели стекла, но их уже вставили обратно и продолжают работу.

Инверсным обещает быть выпуск про Полтавский медицинский университет. Который поразил ведущих современным оборудованием и организацией учебного процесса.

Ведущий и его дочь побывали во многих городах Украины. После начала широкомасштабного вторжения России в Украину некоторые вузы перевели свою работу в онлайн, но многие продолжают работать в офлайне.

Александр Педантизмы и его дочь Лера

С особенной теплотой и болью Александр рассказывал о Мариупольском университете, который сейчас уничтожен. У авторов передачи сохранился отсняты материал из цветущего города, но они не знали, стоит ли это давать в эфир. Но однажды Александру позвонил их гид из Мариуполя и попросил все же дать материал про уничтоженный Мариупольский университет: "Покажите, каким он был: красивым, цветущим!" Сейчас этот университет работает только в онлайне.

Ведущий планирует показать эпизод про Мариупольский университет последним.

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