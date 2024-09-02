Работают ли детские корсеты от сутулости: рассказывает нейрохирург

Сутулость – это сложный набор факторов, к которым можно отнести не только отсутствие физических нагрузок и укрепление спины, но и генетические особенности и психоэмоциональное состояние ребенка.

Врач-нейрохирург Ярослав Мидык рассказал, что одной из самых распространенных ошибок является попытка решить проблему сутулости с помощью корсетов. Особенно тех, что изготовлены из резинок и предназначены для оттягивания плечей назад.

Такие корсеты, к сожалению, часто оказываются неэффективными. Они не оказывают существенного влияния на привычку сутулиться, поскольку не решают основных причин этой проблемы. Есть даже корсеты с функцией звукового сигнала. Они сигнализируют ребенку, когда он начинает сутулиться. Однако эти устройства обычно не приносят значительную пользу. Звуковые сигналы могут побуждать ребенка к кратковременному выпрямлению, но не изменяют длительную привычку.

Сутулость – часто результат привычки сидеть в неправильной позиции. У детей, которые проводят много времени за телефонами или компьютерами, могут быть склонность к сутулости, но это не обязательно и не является постоянной проблемой. Как правило, когда дети растут, они постепенно обретают наиболее комфортные позы для сидения и использования различных устройств. Эргономика рабочего места, в частности правильная высота стола и стула, играет важную роль. Комфортные условия для сидения помогают снизить наклон вперед и улучшить осанку.

Родителям следует обратить внимание на организацию рабочего места ребенка, обеспечив соответствующую высоту и поддержку спины. Также важно подкреплять хорошие привычки, напоминая о важности правильной осанки, но без чрезмерного давления. Большинство детей, в конце концов, самостоятельно корректируют свою осанку, ведь у организма присутствует естественный инстинкт искать комфорт и правильную позицию.

Таким образом, врач считает, что применение корсетов или частые замечания – не лучший способ решения проблемы. Важно сосредоточиться на создании благоприятных условий для сидения и поддерживать здоровые привычки. Разрешить ребенку самостоятельно найти оптимальные решения для поддержания правильной осанки.

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