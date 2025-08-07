Развенчиваем миф: может ли вакцинация вызвать аутизм у ребенка

Вакцинирование / © Credits

Реклама

Разберемся, действительно ли прививка может повлечь за собой аутизм или же это очередной миф, который стоит развенчать раз и навсегда. Своим экспертным мнением делится педиатр и аллерголог Виктория Хоменко, специально для платформы HELSI.

Возникновение мифа

Идея о том, что вакцинация якобы может вызвать аутизм, берет свое начало из исследования, опубликованного в 1998 году британским врачом Эндрю Уэйкфилдом. В данной работе утверждалось, что комбинированная вакцина КПК (корь, паротит, краснуха) влияет на развитие аутизма. Это вызвало настоящую панику среди родителей во всем мире.

Однако впоследствии было установлено, что:

Реклама

исследование было неэтично, ведь проводилось с нарушением норм;

данные были сфальсифицированы;

статью отозвали, а сам Уэйкфилд потерял лицензию на медицинскую практику;

научный журнал извинился за ее публикацию.

Новая информация

После скандала были проведены десятки независимых научных исследований в разных странах мира с участием сотен тысяч детей, об этом рассказала врач, в результате обнаружили, что:

Вакцинация не вызывает аутизма. Не выявлено никакой связи между прививками (включая вакцину КПК) и развитием расстройств аутистического спектра.

Консерванты в вакцинах, например, тимеросал, не виноваты. Даже после извлечения тимеросала из большинства вакцин, уровень развития аутизма продолжал расти. Это еще раз доказывает, что причина не в вакцинах.

РАС диагностируются в равной степени у вакцинированных и невакцинированных детей, а иногда даже реже среди вакцинированных.

Почему аутизм часто выявляют после вакцинации

Расстройства аутистического спектра обычно становятся заметными в возрасте 1–3 лет именно в тот период, когда ребенок проходит массовые прививки по календарю.

Это совпадение во времени, а не причинно-следственная связь. Родители часто связывают любые события, случившиеся после вакцинации (изменение поведения, задержка речи, отказ от контакта), с прививкой. Но эти проявления могли начаться вне зависимости от него.

Отказ от вакцинации — это риск не только для вашего ребенка, но и для всего сообщества. Вакцины защищают от смертельно опасных инфекций, таких как корь, коклюш, дифтерия, полиомиелит. Рост антивакцинальных настроений уже привел к вспышкам кори и другим болезням, которые могли быть полностью предотвращены.

Реклама

«Миф о связи вакцинации и аутизма, к сожалению, жив до сих пор. Но в медицине есть четкие ответы, и они основываются на фактах, а не на страхах. Если у вас есть сомнения, обратитесь к врачу, спросите и обсудите все. Но не стоит рисковать здоровьем ребенка, ориентируясь на непроверенную информацию из соцсетей», — отмечает врач Хоменко Виктория.

Вакцинация не вызывает аутизма. Это подтверждено десятками исследований.

Миф возник на основе сфальсифицированного исследования и не имеет никакой научной основы. Прививка — это забота, любовь и защита. Аутизм имеет сложную природу, которая изучается и точные причины его возникновения еще исследуются, но одно известно точно — вакцина здесь ни при чем.