Ребенок кусается: как реагировать и что делать

Довольно часто дети жалуются родителям, что в детском саду их кусают другие дети. И на дворовых детских площадках ссоры и стычки между детьми нередко завершаются тем, что кто-то кого-то больно кусает.

Почему дети именно так выражают свои эмоции и как с этим бороться родителям? На вопросы отвечает житомирский психолог Наталья Сидоренок.

Почему ребенок кусается?

Ребенок до трех лет проходит первую, оральную, стадию развития, когда мир познается главным образом через рот. Ребенок тащит в рот все подряд, сосет, грызет, рвет. Все это он делает неосознанно и подавить такую оральную агрессию очень трудно. А когда кусает другого малыша и тот начинает плакать, ребенок-агрессор сам пугается. Иными словами, на этом этапе он еще не понимает, что делает другому больно.

Но, если ребенку уже исполнилось четыре года и больше, он уже должен прекрасно понимать, что поступает плохо. И с такими поступками необходимо бороться.

Прежде всего нужно понять причины такого поведения. Бывает, что ребенок, попадая в окружение большого количества детей, которые шумят, бегают, орут и периодически цепляют его, теряется, либо, наоборот, входит в азарт и может кого-то неосознанно укусить. Но чаще всего так бывает, когда между детьми возникают конфликты и ребенок, чувствуя превосходство другого, от злости и безысходности, кусает его. Понятно, что его оппонент сразу начинает плакать, и ребенок понимает, что укус – довольно действенный способ постоять за себя. В следующий раз он может укусить ребенка ради того, чтобы показать ему свою силу и влияние. Таких детей начинают бояться, а им это нравится.

Однако бывает, что причина такого поведения – в стрессовом состоянии. Например, маме нужно отлучиться в магазин, и она оставляет ребенка на попечение соседки. Ребенок начинает нервничать, звать маму и, когда соседка берет его за руку, кусает ее. В этом случае он может не отдавать отчета в своих поступках. Иногда дети кусают других из любопытства: как они отреагируют? Ведь одни дети плачут, другие пытаются ответить тем же, третьи просто убегают.

Как поступить родителям?

Если дети кусают других неосознанно, то это со временем пройдет. Но если ребенок делает это осознанно, родителям необходимо вмешаться и сделать все, чтобы отучить от плохой привычки. Как именно?

Если ваш ребенок на ваших глазах укусил другого, нужно немедленно развести детей на безопасное расстояние. А лучше всего увести ребенка домой и спокойно с ним поговорить. Не нужно сразу кричать и наказывать его. Следует очень серьезно посмотреть ему в глаза и четко сказать, что никогда и никого нельзя кусать. Так он делает другому ребенку больно. Этого быть не должно. Долгие и нервозные нотации приведут лишь к обратному эффекту: он захочет делать это назло, поэтому двух-трех фраз будет вполне достаточно.

Ребенку надо объяснить, причем так, чтобы он понял: укушенному становится очень больно, и именно поэтому взрослые сразу же бросаются его защищать. А взрослый ни в коем случае не должен в отместку сам кусать ребенка-агрессора, чтобы тот ощутил, как это больно, или давать сдачи за обиженного. Это очень плохой пример запрета!

Ребенок должен уметь извиниться

Если ребенку уже четыре года и больше, он обязан попросить прощения за свой плохой поступок. А родители, со своей стороны, должны попросить прощения у родителей пострадавшего малыша. Если ребенок укусил своего родственника, нужно обнять обиженного, успокоить и вместе с обидчиком пообещать, что больше такого никогда не повторится. Не стоит уделять слишком много внимания тому, кто укусил, иначе он возомнит себя центром вселенной. Достаточно бросить на него негодующий взгляд и переключиться на того, кто пострадал. Если рана кровоточит, нужно обязательно промыть и обработать ее, чтобы не было заражения.

Не защищайте ребенка, если он виноват

Если родители укушенного ребенка предъявляют претензии к вам и вашему ребенку, не пытайтесь защитить или выгородить обидчика, признайте его вину. И пообещайте, что постараетесь сделать все, чтобы отучить его от таких плохих поступков.

Постарайтесь выяснить, почему ваш ребенок укусил другого. Но только спокойно, без нервов и ругани. Спросите, почему он это сделал. Можно задать несколько коротких вопросов: "Тебя что-то расстроило?", "Ты укусил от обиды или просто так?". Словом, понять причину. И еще раз повторить, что независимо ни от чего так поступать нельзя.

Какое наказание выбрать

Ребенок должен знать, что, если еще раз кого-то укусит, он будет наказан. Его сразу же заберут с улицы домой. А дома – никаких мультиков и любимых игрушек целый день. Либо пять минут в углу. Родители обязаны быть твердыми и последовательными.

Нужно следить за тем, чтобы ребенок не вжился в образ агрессора. Никогда при нем не расхваливайте других детей: "Посмотри, какой Вася тихий и спокойный мальчик, ну просто прелесть" или "Учись играть, как Леночка – славная девочка!". Восхищение другими детьми может только закрепить агрессивность в поведении вашего ребенка.

Когда вы гуляете с ребенком во дворе дома, старайтесь, чтобы он находился среди знакомых ему детей, причем в ограниченном кругу – так всем будет спокойнее. Большое количество незнакомых детей заставляет ребенка нервничать, он чувствует себя не в своей тарелке, испытывает дискомфорт и в результате может кого-то укусить.

Хвалите своих детей

Родители должны обязательно хвалить и поощрять ребенка, который старается наладить контакт с детьми и не огорчать родителей. Хорошие слова и родительская ласка всегда находят отклик в душе ребенка. Однако он должен четко знать, чего родители ему никогда не простят и не стоит испытывать их терпение.

Если инцидент произошел в детском саду, то воспитателям желательно разобраться во всем без привлечения родителей, с участием работающего в учреждении психолога.

А может, ребенок болен?

Если ребенок никак не реагирует на слова родителей, их объяснения и просьбы, это может быть связано с определенными заболеваниями. Например, указывать на наличие расстройств, связанных с аутизмом. Может быть проявление психического расстройства, особенно если ребенок постоянно грызет ногти, пальцы, кусает сам себя или выдергивает из головы волосы. В таких ситуациях нельзя на ребенка кричать, а тем более бить его. Если вас одолевают тягостные мысли и сомнения, нужно обязательно показать его психологу или психотерапевту.

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