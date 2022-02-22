Ребенок не говорит: что делать и когда начинать волноваться

Многие родители замечают, что их ребенок для своего возраста мало и плохо разговаривает или не говорит вообще, но далеко не все папы-мамы спешат показать его специалисту. Родители успокаивают себя тем, что это, мол, семейное: дедушка поздно начал говорить, да и мама ребенка тоже... Словом, надеются, что до школы все само собой наладится. Иногда так и бывает, но в большинстве случаев без помощи специалиста никак не обойтись.

Родители начинают бить тревогу обычно только тогда, когда ребенку пора идти в школу, а он нормально разговаривать так и не научился. Однако позднее обращение к врачу приводит к тому, что исправить что-либо уже гораздо сложнее, чем в раннем возрасте. О том, какие существуют нарушения речи у детей и к каким врачам следует обращаться, рассказала Тамара Ревнюк – врач-невропатолог КНП " Областной медицинский консультативно-диагностический центр" Житомирского областного совета.

В последние годы существенно возросло число детей с задержкой речевого развития. Причин много: плохая экология, заболевания матери во время беременности, недостаточное общение с ребенком, заболевания самого ребенка и так далее.

Выделяют три основные группы нарушений речевого развития: задержка речевого развития, задержка психоречевого развития (когда страдает психика) и задержка речевого развития в структуре других заболеваний, таких как аутизм, селективный мутизм или умственная отсталость.

Задержка речевого развития

Ребенку для нормального речевого развития нужно с младенчества слышать речь родного человека, ведь не зря же наши бабушки всегда ребенку пели песенки, рассказывали всякие шутки-прибаутки. А сейчас многие мамы вместо этого дают годовалому ребенку телефон, чтобы он сам себя развлекал, или включают на полдня мультфильмы. В таких случаях дети могут не говорить до 3-4 лет.

Также читайте Кому на самом деле нужно раннее развитие ребенка

Самая тяжелая (первая) стадия задержки речевого развития – когда ребенок вообще молчит. Вторая стадия – ребенок говорит какие-то слова, но неправильно формирует окончания, меняет структуру слова. И самая легкая стадия – фонематическое недоразвитие речи: ребенок не выговаривает некоторые звуки, например, вместо "р" говорит "л", плохо и неправильно произносит шипящие. То есть структура слова нарушена незначительно.

Самая распространенная причина задержки речевого развития и когнитивных функций – травма шейного отдела позвоночника ребенка во время родов, которая ведет к дисфункции мозжечка (во время операции кесарева сечения такое бывает даже чаще, чем при обычных родах). Результат такой травмы –гипоксия мозга. Родители должны знать, что если ребенок в 6 месяцев еще не сидит, а в год еще не пошел, то это повод немедленно обратиться к врачу. Кроме того, на речевое развитие влияет дефицит общения с ребенком в раннем возрасте.

Часто во время родов травмируется шейный отдел спинного мозга, которое ведет к такому нарушению, как дизартрия. Суть его в том, что нарушаются нервы языка и язык становится недостаточно подвижным. Когда ребенок разговаривает, складывается впечатление, будто его рот набит кашей. Все звуки произносятся очень невнятно.

Задержка психоречевого развития

Нередко параллельно с задержкой речи происходит задержка психического развития. То есть страдает не только речь, но и память, и мышление, в том числе абстрактное, и другие когнитивные функции.

Задержка речевого развития в структуре других заболеваний

Часто задержка в речевом развитии бывает на фоне других заболеваний, например, аутизма. У таких детей нарушено восприятие. Дело в том, что процесс речи связан со сложными ассоциациями между разными отделами мозга, а у них они нарушены. Но при задержке речи, такие дети могут хорошо считать, знать буквы и даже читать, но не умеют разговаривать. Для аутизма характерно то, что ребенок иногда может воспроизводить сложные слова, а простое – нет.

Если для детей с задержкой речевого или психического развития характерно в основном нарушение речи,и при этом не нарушена коммуникативная функция, то у детей с аутизмом она нарушена, хотя и не у всех.

У детей с аутизмом свои особенности психологического развития. Для них характерна стереотипия в качестве защитной реакции, они выстраивают все в ряд и воспринимают окружающий мир с определенным страхом. Например, если чуть повышен голос, они закрывают уши руками. Их пугает большое скопление людей, поэтому в магазине они могут устроить истерику. Окружающие думают, что ребенок требует игрушку, а он просто боится. Дети могут быть интеллектуально развиты, но страдает речевое развитие.

Существует также понятие селективный мутизм, при котором ребенок может разговаривать, но не говорит. Это не нарушение развития. Дети с селективным мутизмом способны контактировать с другими, но в некоторых ситуациях они просто не могут использовать свою речь из-за беспокойства и тревоги. Например, в школе на ребенка накричала учительница и ребенок переволновался, после чего у него постоянно возникает страх и он не может сказать ни одного слова. Ребенок вообще может перестать разговаривать, хотя прекрасно умеет это делать. Такова реакция ребенка на неблагоприятную стрессовую ситуацию. Бывает, что он легко общается с близкими людьми, но с чужими людьми не проронит ни слова, как бы его ни просили об этом.

Что такое депривация?

Бывает задержка речевого развития, которая называется депривация. Это когда ребенка лишают возможности общаться с самым близким человеком. Например, с мамой, если она долго отсутствует. Ребенок ощущает тревожность, страх, неуверенность, он замыкается и может перестать говорить. Вот пример из жизни: пришла на прием к врачу супружеская пара с ребенком трех лет. Девочка не говорила ни одного слова. При этом она все прекрасно понимала. Как выяснилось, когда девочка была еще совсем маленькой, в семье тяжело заболел старший 5-летний сын и мама вынуждена была оставить дочь на попечение близких и долго находилась с сыном в больнице. Девочка настолько сильно переживала отсутствие мамы, что вообще не говорила. В таких ситуациях необходимо убрать травмирующие факторы и наладить благоприятную для ребенка обстановку, и тогда при помощи специалиста дети постепенно начинают разговаривать.

Как развивается ребенок и что должно насторожить родителей

Родителям очень важно обращать внимание на задержку речевого развития ребенка, потому что далеко не всегда ситуация может исправиться без помощи специалиста. Как родителям понять, что с ребенком что-то не так?

Предречевое развитие ребенка формируется еще внутриутробно. Когда у ребенка формируется слух, он начинает слышать голоса своих близких, их интонацию. Поэтому важно во время беременности разговаривать с будущим малышом и петь ему песенки. Ссоры и скандалы в доме очень плохо сказываются на дальнейшем развитии ребенка, даже если он еще не родился.

Когда ребенку исполняется 1-2 месяца, у него развивается коммуникативное поведение: в ответ на слова родных он морщит лоб, поднимает брови и внимательно слушает. Если родители говорят с ним ласково, с улыбкой, он в ответ начинает гулить певучим голоском. А если у ребенка умственная отсталость и тяжелая органическая патология, он не может эмоционально гулить, а издает болезненный монотонный крик. Уже по этим признакам можно судить о том, как в дальнейшем пойдет развитие ребенка. Поэтому родителей должны обеспокоить отсутствие гуления и монотонный крик ребенка.

С четырех месяцев у детей развивается лепет. Уже в 7-8 месяцев ребенок говорит отдельные слоги, например, "ба-ба", "ма-ма". В год ребенок уже должен произносить около 10 слов. С двух лет он начинает формировать простые предложения. В 3 года словарный запас составляет от 800 до 3 тысяч слов. Если ребенок не вписывается в данные критерии, то родителям следует обратить на это внимание. Чем раньше они покажут ребенка специалисту, тем лучше будет результат. До трех лет у ребенка очень пластичная нервная система, и на нее можно эффективно повлиять. Врачи стимулируют речевое развитие ребенка, используя при необходимости медицинские препараты и специальные упражнения. А еще необходимо устранить неблагоприятные факторы для ребенка, в том числе последствия родовой травмы, гипоксии и другие проблемы со здоровьем, которые тормозят развитие ребенка.

К каким врачам обращаться?

Родители должны вовремя показывать своего ребенка неврологу, который следит за двигательными функциями и речевым развитием. Если он замечает определенные проблемы, то направляет ребенка к невропатологу. А если у ребенка выявляется задержка психического развития или такое нарушение, как аутизм или селективный мутизм, тогда надо обращаться к психиатру.

Если у ребенка диагностирована задержка речевого развития, то в первую очередь им занимаются психологи-дефектологи. Они учат ребенка сосредоточиться, слушать и воспроизводить. Затем за работу берется логопед, который учит правильно произносить звуки и проводит упражнения для артикуляционного аппарата.

Сегодня большую роль играют инклюзивно-ресурсные центры. Там работают психологи, дефектологи, логопеды, которые диагностируют состояние ребенка и назначают программу, по которой он будет развиваться.

Нужно ли отдавать ребенка в детский сад, если он не говорит?

Большую ошибку делают те родители, которые не отдают ребенка в детский сад только потому, что ребенок не говорит. Чем раньше он пойдет в детский сад, тем быстрее начнет перенимать стереотипы поведения и речи других детей и намного лучше будет разговаривать. Во многих садах есть специализированные группы (логопедические, для детей с задержкой психического развития и так далее). Понятно, что для детей с аутизмом используется одна программа, а для детей с фонетическим недоразвитием речи – совсем другая. Дети, у которых есть спектр аутизма, должны пройти консультацию у психолога и психиатра. К работе с детьми с задержкой психического развития подключается психолог и дефектолог, которые также помогают восстанавливать когнитивные и поведенческие функции.

Чтобы поставить точный диагноз, дети проходят необходимые обследования: ЭХО, электроэнцефалограмму, нейросонографию, ангиосканирование сосудов головы и шеи (это обследование проводят ребенку даже с шести месяцев, если он в таком возрасте еще самостоятельно не сидит) и другие.

Если говорить о школьниках, которые имеют проблемы с речью, то в зависимости от диагноза они занимаются с логопедом и другими специалистами, причем многие из них учатся инклюзивно, и такой вид обучения дает хорошие результаты.

Главное для родителей – обратиться к врачу сразу же, как только они заметят отставание в речевом развитии своего ребенка от его сверстников. На это могут указать и воспитатели детского сада. Чем раньше специалист начнет заниматься с ребенком, тем быстрее тот наверстает упущенное.

Читайте также: