Ребенок не реагирует на войну: какие причины и стоит ли волноваться

Некоторые родители переживают за то, что их дети никак не реагируют на войну: не боятся тревог и взрывов, не плачут, не сочувствуют, не интересуются новостями. И если к трехлетнему ребенку таких вопросов обычно не возникает, то "безразличное" поведение старших детей, а тем более подростков, может настораживать — а как у сына или дочери проблемы с эмпатией или инстинктом самосохранения?

Психолог фонда "Голоса детей", тренер, супервизор Центра психического здоровья НаУКМА Людмила Романенко разобрала четыре возможных причины полного покоя ребенка, а также объяснила, когда действительно есть смысл бить тревогу.

Ребенок не привык проявлять эмоции перед родителями

Не во всех семьях принято делиться чувствами. Если у ребенка нет эмоционального контакта с родителями, то, вероятно, он будет оставлять свои переживания при себе. Внешнее спокойствие не означает, что он ничего не чувствует или не боится.

Следует иметь в виду: чем ребенок старше, тем больше он сепарируется от родителей и ищет общение вне семейного круга. Подросток скорее рассказывает о своих страхах друзьям, чем маме или папе — это совершенно естественное поведение.

Что делать? В первую очередь есть смысл установить и углубить эмоциональную связь с ребенком. Взаимная искренность поможет узнать, что сын или дочь действительно думает об окружающих событиях и как их переживает.

Не стоит начинать разговор с наезда типа: "А война совсем тебя не беспокоит?". Попытайтесь зайти издалека. Спросите, например, что о войне говорят учителя в школе, как чувствуют себя при воздушных тревогах одноклассники и т.д. Затем можно поделиться собственными переживаниями и уточнить: "А что ты чувствуешь?".

Ребенок сознательно отмежевывается от войны

Одна из травматических реакций на стресс – избегание. Человек, переживший страшное событие, не может справиться со своими эмоциями, поэтому начинает избегать всего, что вызывает болезненные воспоминания или ассоциации. К примеру, ребенок отказывается играть с игрушечным оружием, учить стихи о войне, обходит военнослужащих в форме, если случайно видит их на улице.

Такую защитную реакцию могут приобрести не только те дети, которые непосредственно побывали в оккупации или попали под обстрел. Триггером мог стать и сюжет в новостях, пребывание в укрытии в атмосфере общей тревожности и т.д. Как следствие, ребенок закрывается, становится менее энергичным, более нервным и напряженным.

Что делать? В кратковременной перспективе избегание полезно, ведь защищает психику от тяжелых воспоминаний, которые ребенок не может "переварить". Но когда внешние обстоятельства становятся более благоприятными, есть смысл проработать эту тему со специалистами. Возможно, помогут занятия арт-терапией, когда ребенку предлагают, например, нарисовать свои страхи и таким образом их прожить. Однако в редких случаях не обойтись без более глубокой работы с психологом.

Ребенок потерял инстинкт самосохранения

Утрата страха – еще одна возможная реакция на пережитый стресс. Психика получает травму такой силы, что инстинкт самосохранения буквально теряется: "так страшно, что уже не страшно". Ребенок не пытается себя уберечь, прибегает к рискованному поведению, пренебрегает правилами безопасности — например, не реагирует на воздушную тревогу.

Что делать? Нет смысла поучать ребенка, ведь наставления не способны восстановить утраченный инстинкт. Напротив, они приводят к противоположной реакции.

Решить проблему поможет фигура авторитетного взрослого, который направит смелость ребенка в гармоничное русло. К примеру, это может быть тренер спортивного кружка или летнего лагеря вроде "Пласта". На таких занятиях ребенок сможет высвободить свою энергию, а его психика стабилизируется.

У ребенка крепкая и стрессоустойчивая психика

Согласно исследованиям, травматические обстоятельства по-разному влияют на психику разных людей. Не у всех появляется ПТСР — около 80% людей достаточно стрессоустойчивы и способны адаптироваться к тем или иным событиям. Так что, возможно, ребенок не беспокоится из-за войны, потому что у него все в порядке. Он успешно адаптировалась к жизни в условиях военного положения, чувствует себя относительно безопасной и быстро справляется с плохими новостями.

Это не значит, что у ребенка нет эмпатии. Асоциальные расстройства, одним из которых является неспособность к эмпатии, действительно случаются, однако тогда симптомы не ограничиваются отношением к войне. Неэмпатический ребенок не сочувствует никому: ни животным, ни заболевшим родителям; прибегает к насилию без повода. В таком случае проблему следует обсуждать с врачом-психиатром.

Но если ребенок реагирует на событие в данный момент, но затем переключается на другие темы – это признак крепкой и пластической психики. Например, он увидел изуродованный дом или услышал взрыв, однако через несколько минут уже возвращается к своим делам. Это не значит, что ребенок растет безразличным или не сознательным, ведь дети вообще воспринимают мир не так, как взрослые. Если при этом ребенок остается резвым, успевает в школе, не болеет, хорошо спит — поводов волноваться нет. "Осознанность" придет с возрастом.

Что делать? Чтобы ребенок и дальше успешно справлялся со стрессом, важно обеспечивать ему поддержку и доступ к занятиям, которые его наполняют. Согласно модели стресс-преодоления BASIC Ph, такие занятия можно разделить на несколько категорий. Если обобщить, для одних детей это спорт и подвижные игры, для других – прослушивание музыки или просмотр фильмов, для третьих – общение, для четвертых – творчество. Каждый из пунктов можно развернуть в разные активности, лучше подбирать их индивидуально под ребенка на консультации с психологом.

Тревожные колокольчики: когда нужна помощь специалиста

Не существует определенной "эталонной" реакции на войну, которая считалась бы на 100% правильной и нормальной для всех детей. Все зависит от общего состояния ребенка, его темперамента, а также состояния родителей и общих отношений в семье. Поэтому важно не сравнивать ребенка с другими, а следить за изменениями в его поведении.

О необходимости бить тревогу может свидетельствовать появление следующих симптомов:

нарушение сна, частые кошмары, страх тьмы;

частые заболевания, такие как простуда или энурез;

проблемы с учебой — ребенок говорит, что не хочет или не может учиться, "ничего не лезет в голову";

повышенная тревожность, плаксивость, раздражительность, агрессивность или, наоборот, апатичность;

селфхарм.

Появление нескольких "тревожных колокольчиков" одновременно - признак того, что ребенок переживает стресс. Даже если он это отрицает и уверяет, что не беспокоится, язык тела говорит о другом. В таком случае следует обратиться за помощью к врачам или психологам.

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