Ребёнок ненавидит школу, постоянно нервничает или замыкается в себе / © Credits

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Школьный стресс не заканчивается вместе с последним уроком. Он может «переноситься» домой, влиять на настроение, сон, поведение и физическое самочувствие ребенка. Психолог Сьюзан Альберс из Cleveland Clinic называет современную детскую нагрузку настоящим «идеальным штормом давления». Однако родители могут помочь в этой ситуации, не делая жизнь ребенка абсолютно беззаботной, а научив его справляться со сложными эмоциями.

Объясните, что отдых — это не пустая трата времени

Когда ребенок готовится к контрольной работе, поступает в университет или пытается успевать на все кружки, совет «просто расслабься» вряд ли сработает. Лучше объяснить, как стресс влияет на его собственные цели: например, чрезмерное волнение ухудшает концентрацию, память и способность вспоминать пройденное. То есть ночные зубрежки и постоянная тревога могут не только не помогать, но и, наоборот, мешать достижению хороших результатов.

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Научитесь расставлять приоритеты

Когда дел слишком много, помогите ребенку разделить их на три категории:

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сделать сейчас

сделать позже

можно отложить

Затем разбейте самую важную задачу на несколько небольших шагов. Такой подход уменьшает ощущение хаоса и постепенно развивает навыки планирования времени.

Создайте небольшие островки стабильности

Даже в самые напряжённые учебные периоды ребёнку нужны вещи, которые остаются неизменными. Это может быть полноценный сон, семейный ужин, занятия музыкой, прогулка с собакой или полчаса чтения перед сном.

Такие простые ритуалы помогают восстанавливаться и напоминают, что жизнь — это не только оценки, сроки и домашние задания.

Предложите отдых без бесконечного пролистывания ленты

Просмотр социальных сетей кажется простым способом отвлечься, однако зачастую только усиливает напряжение. Новости, сравнение себя и своей жизни с другими, сообщения от одноклассников и постоянное ощущение, что нужно быть онлайн, могут усиливать тревожность.

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Вместо этого предложите ребенку найти свой собственный способ перезагрузки, например, рисование, музыку, медитацию, спокойные занятия или короткую прогулку.

Начните с собственного душевного спокойствия

Дети часто перенимают эмоциональное состояние взрослых. Это не означает, что родители должны всегда быть идеально уравновешенными, однако важно показывать, как можно остановиться, успокоиться, обсудить проблему и попросить о помощи.

Также следует позаботиться о том, чтобы у ребенка были взрослые, которым он доверяет и с которыми может откровенно поговорить — не только мама и папа, но и другие близкие люди или школьный психолог.

Когда школьный стресс требует помощи специалиста

Некоторое волнение перед экзаменами или важными событиями — это нормальная часть взросления. Однако если стресс становится длительным, ребенок не успевает восстанавливаться, а тревога начинает влиять на повседневную жизнь, стоит обратиться к педиатру или психологу. Особое внимание следует обратить на следующие сигналы:

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ребёнок чаще плачет, раздражается, отдаляется от близких или теряет интерес к любимым занятиям

чрезмерно боится ошибок, стремится быть идеальной и постоянно откладывает задачи из-за страха неудачи

часто сравнивает себя с другими, слишком переживает из-за оценок, внешности или популярности

пытается избегать школы, регулярно просит остаться дома или жалуется на плохое самочувствие перед уроками

заметно меняются сон, аппетит, поведение или привычки ухода за собой

появляются частые головные боли, сыпь, проблемы с желудком или другие физические симптомы

даже при хороших оценках ребенок выглядит изможденным и постоянно напряженным

Отдельный тревожный сигнал — разговоры о самоповреждении или нежелании жить. В таком случае необходимо немедленно обратиться за профессиональной помощью и не оставлять ребенка наедине с этими переживаниями.

Сделать школьную жизнь полностью безстрессовой невозможно и даже не нужно. Гораздо важнее научить ребенка распознавать свои эмоции, отдыхать без чувства вины, расставлять приоритеты и не бояться просить о помощи.

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