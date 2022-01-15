Реформа школьного питания Джейми Оливера: что он сделал и почему у него не получилось

Реформа школьного питания Джейми Оливера: что он сделал и почему у него не получилось

На протяжении многих лет шеф-повар воюет в Британии за здоровее детское питание, как сейчас Евгений Клопотенко в Украине.

Сейчас в Украине активно обсуждают тему детского питания, поскольку с 1 января 2022 года закончился переходной период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт. Соответственно, во всех школах начали готовить по новым правилам и рецептам, согласно пищевой реформы, которую лоббировала первая леди Украины Елена Зеленская.

Меню для детей разработала команда шеф-повара Евгения Клопотенко и CultFood с помощью диетологов, технологов и специалистов Минздрава. Обновленное меню для школьных столовых включает в себя 160 блюд. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, а также субпродуктов. В то же время увеличено количество молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов. Такое разнообразие должно сделать школьный рацион более сбалансированным и полезным.

Однако через полмесяца после внедрения новых правил по всей стране, мнения родителей начали расходиться, ведь одни реформу питания хвалят и благодарят Клопотенко за проделанную работу, но есть и родители с другими взглядами, которые реформу раскритиковали, ведь их дети отказываются, есть несоленую и не сладкую еду. Есть и еще одна часть родителей, которые критикую поваров за не профессионализм, а меню - за высокие цены.

В этой непростой битве за детское здоровье мы предлагаем вспомнить опыт британского шеф-повара Джейми Оливера. 17 лет тому назад он тоже решил изменить свою страну и кардинально поменять питание в школах.

Что не устраивало Джейми Оливера

В Великобритании Оливер известен своими телешоу и ресторанами, а также активной позицией за здоровое питание. В 2005 году шеф-повар, который сам является многодетным отцом, начал изучать вопрос питания школьников и ужаснулся: детям предлагали фастфуд, сладости, газированные напитки и соки с высоким содержанием сахара. В частности в меню можно было встретить: бургеры, сосисочные роллы, рыбные палочки, наггетсы, чипсы, ванильный пудинг, картошку фри, Turkey Twizzler - колбаса из индейки (индейки в ней практически не было), а также другую жирную пищу.

Джейми Оливер / Getty Images

Затраты школ на питание были минимальными - всего 37 британских пенсов на ребенка. Ели ли дети подобную еду? Да, потому что в ней было много ароматизаторов и пищевых добавок из-за которых такая еда, конечно же, кажется вкуснее, чем обычные овощи или фрукты.

В чем была проблема такого питания

Из-за того, что дети питались некачественной едой у них значительно увеличивался вес. Согласно The Independent, на период 2019 года во всем мире насчитывалось более 91 миллиона школьников страдающих ожирением, а Великобритания входила в число 20 стран с самым высоким уровнем ожирения. Скачки в весе случались, когда ребенок шел в начальные классы, а потом переходил в среднюю школу. Также дети не получали нужного количества витаминов и минералов нужных для полноценного развития их организма, иммунитета и ментального здоровья. Плохое питание также вызывало беспокойство, поскольку появлялись риски сердечных заболеваний, диабета 2 типа и рака.

Также проблема была и в том, что подростки из неблагополучных или менее обеспеченных семей и вовсе не получают нужных микроэлементов с едой, чем их обеспеченные сверстники. Такие дети чаще страдают от проблем с ментальным здоровьем и задержками в росте.

Что начал делать Джейми

Джейми Оливер считал, что натуральные, полезные и не жирные продукты в школы должны поставлять местные фермеры. Также детям нужно регулярно есть овощи, фрукты, мясо и рыбу, пить свежие соки и обезжиренное молоко. Более того, он настаивал, чтобы еда была разнообразной.

Он основал фонд School Food Trust (позже название изменили на Children’s Food Trust), провел исследования, и начал свой эксперимент с детским питанием в школе Кидбрук. Но Оливер не просто рассказывал, как нужно, а лично готовил в учебном заведении на протяжении нескольких месяцев, рассказывал детям о пользе и вреде продуктов, пытался привить им любовь к кулинарии и правильному питанию. Весь процесс параллельно снимался для документального сериала шеф-повара Jamie's School Dinners, а затем транслировался на Channel 4.

Джейми Оливер / Getty Images

Вскоре после выхода программы в эфир, правительство Великобритании и тогдашний премьер-министр Тони Блэр пообещали предпринять шаги по улучшению школьного питания. На реформу было выделено 280 миллионов фунтов стерлингов, средства распределили на три года.

Изменения затронули не только качество продукты, а также самих кухонь, столовых, повара прошли дополнительное обучение. За период с 2005 по 2011 год на реформацию ушло около 500 миллионов фунтов стерлингов.

Что пошло не так

Джейми много критиковали и говорили, что он решил подзаработать на школах. Также родители возмущались, что продукты, которые он поставляет, слишком дорогие (на каждый обед в начальной школе было потрачено не менее 50 пенсов, а в средней школе - 60 пенсов), еще претензия была в маленьких порциях, которыми дети якобы не наедались. В протест родители начали демонстративно покупать фастфуд и давать его детям с собой в школу.

Не очень хорошими были и цифры. Согласно Daily Mail, количество детей, которые питались в школах, сократилось до 400 тысяч. Из-за такой ситуации Оливера начала критиковать и власть в лице министра здравоохранения Эндрю Лансли и политика Дэвида Лоуза.

Лоус сказал, что правительство поспешило с введением новых стандартов на продукты питания до того, как было определено, будут ли дети есть новую еду. А вот Лансли отметил, что пищевые привычки закладываются в семье, потому школа просто не сможет перевоспитать не привыкших к здоровому питанию детей и их родителей.

"Я думаю, что то, что сделал Джейми Оливер, было превосходно. Все это позволило улучшить школьное питание и подтолкнуло правительство к вложению в него денег", - встал на защиту Оливера профессор Алан Мэрион-Дэвис, президент факультета общественного здравоохранения Великобритании.

Чем все закончилось

Финансирование прекратилось, и в 2017 году School Food Trust закрыли. Однако исследование проведенные Университетом Эссекса, показало, что более полезная еда способствовала улучшению успеваемости школьников. Сейчас некоторые школы все же стараются поставлять хорошую еду и вкусно готовить детям, другие же продолжают давать безвкусные обеды.

И это несмотря на то, что в 2015 году правительство ввело стандарты школьного питания, при которых запрещаются кондитерские изделия, ограничивается выпечка и употребление сахара. Также школы должны предлагать одну или несколько порций овощей или салата в качестве гарнира каждый день.

А что же в Украине

Ситуация в Украине сейчас очень похожа на ту, что была в Британии, но только вместо фастфуда у нас была невкусная еда по стандартам и привычкам из СССР: сосиски сомнительного качества, невкусные котлеты, пюре, которое растекалось по тарелке и макароны. Вряд ли среди нас найдутся многие, кто сам ел подобные обеды с огромным удовольствием, или ел вообще.

Евгения Клопотенко же на данном этапе критикуют за внедрение новых стандартов, но, возможно, дело не в его меню, а в нас самих. Возможно, нужно взять во внимание слова, которые сказал Джейми Оливеру Эндрю Лансли - "пищевые привычки закладываются в семье", и на самом деле стоит учить и себя, и детей немного по-другому взглянуть на некоторые продукты и не боятся пробовать новое.

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