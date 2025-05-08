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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дети
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Время на прочтение
3 мин

Риносинусит: чем опасны осложнения после ОРВИ

Простуда — знакомая ситуация почти каждой маме. Но что делать, когда ребенок долго не может прийти в себя после, казалось бы, обычного насморка.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Риносинусит: чем опасны осложнения после ОРВИ

Риносинусит: чем опасны осложнения после ОРВИ / © www.credits

Врачи предостерегают: длительные выделения из носа могут свидетельствовать не просто о «затяжной простуде», а о серьезных осложнениях — риносинусите.

Риносинусит — воспаление слизистой носа и близлежащих околоносовых пазух (синусов). Его часто путают с обычным насморком, но он имеет другие симптомы, указывающие на осложнения после ОРВИ.

Врач Владимир Яцкив предупредил, что в последнее время вирусные инфекции (особенно у детей) очень быстро переходят в риносинусит или даже гайморит. Именно поэтому очень важно не медлить с консультацией у врача.

Симптомы, на которые следует обратить внимание

  • Насморк длится более 10 дней

  • Выделение из носа густого, желтого или зеленого цвета.

  • Заложенность носа, которая не проходит

  • Боль или давление в области лба, щек, у глаз

  • Снижение обоняния

  • Кашель, особенно ночью

  • Головная боль или боль во время наклона головы

У детей может быть раздражительность, усталость, нарушение сна или снижение аппетита.

Почему риносинусит возникает после ОРВИ

Во время простуды слизистая носа воспаляется. Это может привести к закупорке носовых пазух и слизь перестает свободно выходить. Когда он застаивается, создаются идеальные условия для присоединения бактериальной инфекции — именно это и влечет за собой риносинусит.

Особенно быстро это происходит у детей, ведь их носовые проходы узкие, а иммунитет еще не полностью сформирован.

Диагностика

По словам врача Яцкива, золотым стандартом диагностики риносинусита является эндоскопическое обследование носа. Это безболезненная процедура, выполняемая с помощью тонкой камеры. Она позволяет врачу подробно осмотреть полость носа, увидеть отеки, навоз, посторонние тела или полипы и поставить точный диагноз.

Важно: сам по себе цвет выделений (желтые или зеленые) не является основанием для назначения антибиотиков. Точный диагноз и последующее лечение определяет врач.

Как лечится риносинусит

Лечение зависит от формы болезни:

  • Острый вирусный риносинусит (до 10 дней): лечится симптоматически — промывание носа солевыми растворами, увлажнение воздуха, носовые спреи

  • Бактериальный риносинусит (длительность более 10 дней или ухудшение после улучшения): могут быть назначены антибиотики

  • Хронический риносинусит: требует комплексного подхода — медикаментов, физиотерапии, иногда хирургического вмешательства

Что может помочь дома

  • Увлажнение воздуха в комнате

  • Частое питье теплой жидкости

  • Промывание носа физраствором

  • Использование сосудосуживающих капель (не дольше 3–5 дней)

  • Позиция поднятой головы во время сна

Чего делать нельзя

  • Самостоятельно назначать антибиотики

  • Закапывать носовые капли без консультации

  • Использовать «народные методы» типа закапывания чеснока или сока свеклы

  • Игнорировать длительные симптомы

Профилактика: как снизить риск осложнений после простуды

  • Своевременное лечение ОРВИ

  • Научить ребенка правильно сморкаться

  • Избегать переохлаждения

  • Поддерживать иммунитет: полноценное питание, физическая активность, прогулки

  • Регулярно увлажнять слизистую носа в период отопительного сезона

Риносинусит — не просто «долгий насморк», а серьезное осложнение, требующее внимания. Лучшее, что вы можете сделать — не заниматься самолечением и обратиться к специалисту, если симптомы длятся дольше 7–10 дней. Своевременная диагностика и правильное лечение — залог здоровья вашего ребенка.

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