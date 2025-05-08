Риносинусит: чем опасны осложнения после ОРВИ / © www.credits

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Врачи предостерегают: длительные выделения из носа могут свидетельствовать не просто о «затяжной простуде», а о серьезных осложнениях — риносинусите.

Риносинусит — воспаление слизистой носа и близлежащих околоносовых пазух (синусов). Его часто путают с обычным насморком, но он имеет другие симптомы, указывающие на осложнения после ОРВИ.

Врач Владимир Яцкив предупредил, что в последнее время вирусные инфекции (особенно у детей) очень быстро переходят в риносинусит или даже гайморит. Именно поэтому очень важно не медлить с консультацией у врача.

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Симптомы, на которые следует обратить внимание

Насморк длится более 10 дней

Выделение из носа густого, желтого или зеленого цвета.

Заложенность носа, которая не проходит

Боль или давление в области лба, щек, у глаз

Снижение обоняния

Кашель, особенно ночью

Головная боль или боль во время наклона головы

У детей может быть раздражительность, усталость, нарушение сна или снижение аппетита.

Почему риносинусит возникает после ОРВИ

Во время простуды слизистая носа воспаляется. Это может привести к закупорке носовых пазух и слизь перестает свободно выходить. Когда он застаивается, создаются идеальные условия для присоединения бактериальной инфекции — именно это и влечет за собой риносинусит.

Особенно быстро это происходит у детей, ведь их носовые проходы узкие, а иммунитет еще не полностью сформирован.

Диагностика

По словам врача Яцкива, золотым стандартом диагностики риносинусита является эндоскопическое обследование носа. Это безболезненная процедура, выполняемая с помощью тонкой камеры. Она позволяет врачу подробно осмотреть полость носа, увидеть отеки, навоз, посторонние тела или полипы и поставить точный диагноз.

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Важно: сам по себе цвет выделений (желтые или зеленые) не является основанием для назначения антибиотиков. Точный диагноз и последующее лечение определяет врач.

Как лечится риносинусит

Лечение зависит от формы болезни:

Острый вирусный риносинусит (до 10 дней): лечится симптоматически — промывание носа солевыми растворами, увлажнение воздуха, носовые спреи

Бактериальный риносинусит (длительность более 10 дней или ухудшение после улучшения): могут быть назначены антибиотики

Хронический риносинусит: требует комплексного подхода — медикаментов, физиотерапии, иногда хирургического вмешательства

Что может помочь дома

Увлажнение воздуха в комнате

Частое питье теплой жидкости

Промывание носа физраствором

Использование сосудосуживающих капель (не дольше 3–5 дней)

Позиция поднятой головы во время сна

Чего делать нельзя

Самостоятельно назначать антибиотики

Закапывать носовые капли без консультации

Использовать «народные методы» типа закапывания чеснока или сока свеклы

Игнорировать длительные симптомы

Профилактика: как снизить риск осложнений после простуды

Своевременное лечение ОРВИ

Научить ребенка правильно сморкаться

Избегать переохлаждения

Поддерживать иммунитет: полноценное питание, физическая активность, прогулки

Регулярно увлажнять слизистую носа в период отопительного сезона

Риносинусит — не просто «долгий насморк», а серьезное осложнение, требующее внимания. Лучшее, что вы можете сделать — не заниматься самолечением и обратиться к специалисту, если симптомы длятся дольше 7–10 дней. Своевременная диагностика и правильное лечение — залог здоровья вашего ребенка.