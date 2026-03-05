- Дата публикации
Родители на собеседовании — почему поколение Z идет на работу вместе с мамой
Более половины представителей поколения Z приходят на собеседования в сопровождении собственных родителей. Почему это происходит и где проходит грань между поддержкой и чрезмерным контролем, попробуем разобраться.
О такой необычной тенденции рассказало издание SheKnows со ссылкой на исследование компании Resume Templates. Согласно опросу 1 000 соискателей работы в возрасте 18-23 лет, 51% взрослых представителей поколения Z приходили на собеседование вместе с родителями. И это лишь вершина айсберга.
Данные впечатляют:
75% респондентов признались, что родители подавали заявки на работу вместо них
65% сказали, что мама или папа проходили за них тестовые задания
двое из трех уже трудоустроенных из поколения Z отметили, что родители неоднократно общались с их менеджерами относительно графика, повышения или условий работы.
Особенно активно в процесс были вовлечены родители молодых мужчин: 70% юношей подтвердили, что родители подавали заявки за них, по сравнению с 59% женщин.
Почему это происходит
В параллельном опросе 71% родителей заявили, что помогали по просьбе своих детей. Причины знакомы каждому поколению:
тревожность
отсутствие опыта
сложная ситуация на рынке труда
Школы редко обучают навыкам карьерной готовности, а ресурсы университетских карьерных центров часто недооценены. В этом пробеле родители пытаются поддержать своих детей. Однако во многих случаях поддержка превращается в чрезмерное вмешательство.
Поддержка или контроль
Давайте рассмотрим границу, нормально, когда родители:
помогают отредактировать резюме
объясняют, как работает рынок труда
дают советы по прохождению собеседования
Но присутствовать на интервью или общаться с менеджером вместо взрослого ребенка — это уже другая история.
Чрезмерное участие может повредить процессу профессионального «старта». Гиперопека в молодом взрослом возрасте может негативно влиять на способность человека самостоятельно строить карьеру.
Тревожность как фон поколения
Рост родительской вовлеченности связывают с последствиями пандемии. Поколение Z заканчивало школу и поступало в университеты в период дистанционного обучения, неопределенности и социальной изоляции. Это:
повысило уровень тревожности
усилило зависимость от семьи
сформировало привычку к постоянной поддержке
Теперь эта модель переносится во взрослую жизнь.
Реакция рынка труда
Работодатели все чаще сталкиваются с подобными ситуациями. Для HR-специалистов это сигнал не только об индивидуальной зрелости кандидата, но и об уровне его самостоятельности. В современной корпоративной среде особенно ценятся:
автономность
ответственность
способность принимать решения
И именно эти навыки формируются через собственный опыт, с ошибками, неудачными собеседованиями и первым «нет».
Новая норма или временный феномен
С одной стороны, это свидетельствует о крепких семейных связях. С другой — ставит вопрос о границах взросления. Поколение Z часто называют самым осознанным в плане ментального здоровья. И если помощь родителей — способ справиться с тревожностью, то в этом нет ничего постыдного. Но эксперты сходятся в одном, поддержка должна учить самостоятельности, а не заменять ее.
Мир труда меняется и вместе с ним меняются семейные модели. То, что еще десять лет назад казалось невозможным, сегодня становится статистикой.
Нормально ли приходить на собеседование с мамой? Возможно, для кого-то — да. Поможет ли это построить уверенную карьеру? Скорее всего, нет. Потому что взросление — это всегда немного страшно, но именно в этой зоне дискомфорта рождается настоящая независимость.