почему поколение Z идет на работу вместе с мамой / © Credits

О такой необычной тенденции рассказало издание SheKnows со ссылкой на исследование компании Resume Templates. Согласно опросу 1 000 соискателей работы в возрасте 18-23 лет, 51% взрослых представителей поколения Z приходили на собеседование вместе с родителями. И это лишь вершина айсберга.

Данные впечатляют:

75% респондентов признались, что родители подавали заявки на работу вместо них

65% сказали, что мама или папа проходили за них тестовые задания

двое из трех уже трудоустроенных из поколения Z отметили, что родители неоднократно общались с их менеджерами относительно графика, повышения или условий работы.

Особенно активно в процесс были вовлечены родители молодых мужчин: 70% юношей подтвердили, что родители подавали заявки за них, по сравнению с 59% женщин.

Почему это происходит

В параллельном опросе 71% родителей заявили, что помогали по просьбе своих детей. Причины знакомы каждому поколению:

тревожность

отсутствие опыта

сложная ситуация на рынке труда

Школы редко обучают навыкам карьерной готовности, а ресурсы университетских карьерных центров часто недооценены. В этом пробеле родители пытаются поддержать своих детей. Однако во многих случаях поддержка превращается в чрезмерное вмешательство.

Поддержка или контроль

Давайте рассмотрим границу, нормально, когда родители:

помогают отредактировать резюме

объясняют, как работает рынок труда

дают советы по прохождению собеседования

Но присутствовать на интервью или общаться с менеджером вместо взрослого ребенка — это уже другая история.

Чрезмерное участие может повредить процессу профессионального «старта». Гиперопека в молодом взрослом возрасте может негативно влиять на способность человека самостоятельно строить карьеру.

Тревожность как фон поколения

Рост родительской вовлеченности связывают с последствиями пандемии. Поколение Z заканчивало школу и поступало в университеты в период дистанционного обучения, неопределенности и социальной изоляции. Это:

повысило уровень тревожности

усилило зависимость от семьи

сформировало привычку к постоянной поддержке

Теперь эта модель переносится во взрослую жизнь.

Реакция рынка труда

Работодатели все чаще сталкиваются с подобными ситуациями. Для HR-специалистов это сигнал не только об индивидуальной зрелости кандидата, но и об уровне его самостоятельности. В современной корпоративной среде особенно ценятся:

автономность

ответственность

способность принимать решения

И именно эти навыки формируются через собственный опыт, с ошибками, неудачными собеседованиями и первым «нет».

Новая норма или временный феномен

С одной стороны, это свидетельствует о крепких семейных связях. С другой — ставит вопрос о границах взросления. Поколение Z часто называют самым осознанным в плане ментального здоровья. И если помощь родителей — способ справиться с тревожностью, то в этом нет ничего постыдного. Но эксперты сходятся в одном, поддержка должна учить самостоятельности, а не заменять ее.

Мир труда меняется и вместе с ним меняются семейные модели. То, что еще десять лет назад казалось невозможным, сегодня становится статистикой.

Нормально ли приходить на собеседование с мамой? Возможно, для кого-то — да. Поможет ли это построить уверенную карьеру? Скорее всего, нет. Потому что взросление — это всегда немного страшно, но именно в этой зоне дискомфорта рождается настоящая независимость.