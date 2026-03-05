ТСН в социальных сетях

Родители на собеседовании — почему поколение Z идет на работу вместе с мамой

Более половины представителей поколения Z приходят на собеседования в сопровождении собственных родителей. Почему это происходит и где проходит грань между поддержкой и чрезмерным контролем, попробуем разобраться.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
почему поколение Z идет на работу вместе с мамой

почему поколение Z идет на работу вместе с мамой / © Credits

О такой необычной тенденции рассказало издание SheKnows со ссылкой на исследование компании Resume Templates. Согласно опросу 1 000 соискателей работы в возрасте 18-23 лет, 51% взрослых представителей поколения Z приходили на собеседование вместе с родителями. И это лишь вершина айсберга.

Данные впечатляют:

  • 75% респондентов признались, что родители подавали заявки на работу вместо них

  • 65% сказали, что мама или папа проходили за них тестовые задания

  • двое из трех уже трудоустроенных из поколения Z отметили, что родители неоднократно общались с их менеджерами относительно графика, повышения или условий работы.

Особенно активно в процесс были вовлечены родители молодых мужчин: 70% юношей подтвердили, что родители подавали заявки за них, по сравнению с 59% женщин.

Почему это происходит

В параллельном опросе 71% родителей заявили, что помогали по просьбе своих детей. Причины знакомы каждому поколению:

  • тревожность

  • отсутствие опыта

  • сложная ситуация на рынке труда

Школы редко обучают навыкам карьерной готовности, а ресурсы университетских карьерных центров часто недооценены. В этом пробеле родители пытаются поддержать своих детей. Однако во многих случаях поддержка превращается в чрезмерное вмешательство.

Поддержка или контроль

Давайте рассмотрим границу, нормально, когда родители:

  • помогают отредактировать резюме

  • объясняют, как работает рынок труда

  • дают советы по прохождению собеседования

Но присутствовать на интервью или общаться с менеджером вместо взрослого ребенка — это уже другая история.

Чрезмерное участие может повредить процессу профессионального «старта». Гиперопека в молодом взрослом возрасте может негативно влиять на способность человека самостоятельно строить карьеру.

Тревожность как фон поколения

Рост родительской вовлеченности связывают с последствиями пандемии. Поколение Z заканчивало школу и поступало в университеты в период дистанционного обучения, неопределенности и социальной изоляции. Это:

  • повысило уровень тревожности

  • усилило зависимость от семьи

  • сформировало привычку к постоянной поддержке

Теперь эта модель переносится во взрослую жизнь.

Реакция рынка труда

Работодатели все чаще сталкиваются с подобными ситуациями. Для HR-специалистов это сигнал не только об индивидуальной зрелости кандидата, но и об уровне его самостоятельности. В современной корпоративной среде особенно ценятся:

  • автономность

  • ответственность

  • способность принимать решения

И именно эти навыки формируются через собственный опыт, с ошибками, неудачными собеседованиями и первым «нет».

Новая норма или временный феномен

С одной стороны, это свидетельствует о крепких семейных связях. С другой — ставит вопрос о границах взросления. Поколение Z часто называют самым осознанным в плане ментального здоровья. И если помощь родителей — способ справиться с тревожностью, то в этом нет ничего постыдного. Но эксперты сходятся в одном, поддержка должна учить самостоятельности, а не заменять ее.

Мир труда меняется и вместе с ним меняются семейные модели. То, что еще десять лет назад казалось невозможным, сегодня становится статистикой.

Нормально ли приходить на собеседование с мамой? Возможно, для кого-то — да. Поможет ли это построить уверенную карьеру? Скорее всего, нет. Потому что взросление — это всегда немного страшно, но именно в этой зоне дискомфорта рождается настоящая независимость.

