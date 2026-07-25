Родители, внимание: можно ли детям принимать мелатонин

Можно ли детям принимать мелатонин? / © Associated Press

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Качественный сон — одно из главных условий здорового развития ребенка. Именно во время ночного отдыха восстанавливается нервная система, укрепляется иммунитет, улучшаются память, концентрация и эмоциональное состояние.

Однако многие семьи годами сталкиваются с проблемами засыпания или нарушениями сна, прежде чем обращаются к врачу. Часто они ищут советы в интернете, где информация не всегда учитывает возраст ребенка или истинную причину бессонницы, об этом сообщило издание The Washington Post.

Несмотря на многочисленные споры, мелатонин сегодня остается наиболее изученным средством для улучшения сна у детей. При правильном применении он может быть полезен, но только в том случае, если используется по рекомендации врача.

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Что такое мелатонин и как он действует

Мелатонин — это гормон, который естественным образом вырабатывается в организме. Его синтез начинается вечером, достигает максимума в середине ночи и снижается к утру. Именно он помогает организму понять, что настало время сна и нужно формировать суточные, или циркадные, ритмы.

На выработку мелатонина сильнее всего влияет свет. Яркое освещение подавляет его синтез, тогда как темнота, напротив, стимулирует выработку гормона. Именно поэтому врачи рекомендуют сократить использование ярких экранов вечером и больше пребывать на естественном свете утром — это помогает поддерживать здоровый режим сна.

Интересно, что мелатонин также содержится в некоторых продуктах питания. Его природные источники не нарушают собственную выработку гормона организмом.

Мелатонин отличается от других снотворных средств

В отличие от большинства безрецептурных снотворных средств, мелатонин действует сразу в двух направлениях. Во-первых, он помогает быстрее почувствовать сонливость и заснуть. Во-вторых, он влияет на внутренние биологические часы, помогая скорректировать режим сна и бодрствования. Именно поэтому мелатонин может быть особенно полезен людям с нарушенным циркадным ритмом.

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Например, у многих подростков внутренние биологические часы сдвигаются на более позднее время. Из-за этого они не чувствуют сонливости до полуночи, а утреннее пробуждение становится настоящим испытанием. В таких случаях мелатонин может помочь организму раньше «получить сигнал» о том, что пора спать.

Формы мелатонина

Препараты мелатонина выпускаются в двух основных формах. Средства с быстрым высвобождением начинают действовать примерно через 10–30 минут после приема и помогают быстрее заснуть. Существуют также препараты пролонгированного действия, которые постепенно высвобождают мелатонин в течение ночи и могут помогать людям, которые часто просыпаются.

Некоторые современные препараты сочетают оба механизма — облегчают засыпание и поддерживают сон в течение ночи. У многих детей, страдающих бессонницей, мелатонин сокращает время засыпания и увеличивает общую продолжительность ночного сна примерно на полчаса. Однако он помогает не всем, поэтому самолечение не рекомендуется.

Не стоит принимать мелатонин самостоятельно

Несмотря на популярность, мелатонин сопряжен с определенными рисками. Перед началом приема необходимо проконсультироваться с врачом. Прежде всего важно выяснить причину нарушения сна, ведь далеко не каждый случай требует медикаментозного лечения.

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Еще одна проблема — качество препаратов. Поскольку в некоторых странах мелатонин продается как пищевая добавка, а не как лекарственное средство, его состав может существенно отличаться от указанного на упаковке. В отдельных продуктах фактическое содержание мелатонина значительно отличалось от заявленного производителем. Более того, в некоторых добавках обнаруживали совершенно другие вещества, которых не должно было быть в составе. Именно поэтому врачи советуют выбирать продукцию проверенных производителей, проходящую контроль качества.

Мелатонин следует хранить как можно дальше от детей

Особую опасность представляют жевательные пастилки или «конфеты» с мелатонином. Маленькие дети могут принять их за обычные сладости, а это значительно повышает риск случайной передозировки.

Хотя в большинстве случаев симптомы носят легкий характер, иногда детям требуется госпитализация. Именно поэтому все добавки с мелатонином необходимо хранить в недоступном для детей месте.

Важность дозировки и время приема

Эффективность мелатонина во многом зависит не только от дозы, но и от времени приема. Рекомендуется принимать препарат примерно за 30 минут до сна. Международная педиатрическая ассоциация медицины сна рекомендует следующие максимальные суточные дозы:

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детям до 2 лет — применение недостаточно изучено, поэтому возможно только под наблюдением врача

2–3 года — до 1 мг

4–5 лет — до 2 мг

6–10 лет — до 3 мг

от 11 лет и подросткам — до 5 мг

Нельзя самостоятельно увеличивать дозировку или изменять схему приема.

Мелатонин не является универсальным средством от бессонницы, но и бояться его не стоит, если его назначил врач. Сегодня это один из наиболее изученных препаратов для коррекции нарушений сна у детей, эффективность и безопасность которого подтверждают многочисленные научные исследования. В то же время главное правило остается неизменным: сначала нужно найти причину проблем со сном, наладить режим дня и вечерние привычки, а уже потом, при необходимости и только под контролем специалиста, рассматривать возможность применения мелатонина.

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