С какого возраста можно делать операцию по выравниванию перегородки носа: советы врача / © Credits

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На эти и другие вопросы отвечает ЛОР-врач Владимир Яцкив, поделившийся собственным опытом и советами для родителей.

Носовая перегородка — это хрящевая и костная пластина, разделяющая правую и левую носовые полости. У большинства людей она несколько искривлена, но не всегда вызывает проблемы. Однако в некоторых случаях искривление настолько сильно, что препятствует нормальному носовому дыханию, провоцирует хронические воспаления, головные боли, усталость, снижение концентрации внимания у детей и даже изменения черт лица.

Нужна ли операция

Решение о хирургическом вмешательстве принимается только после осмотра и консультации с лечащим врачом. Операция называется септопластикой и заключается в выравнивании носовой перегородки, без нарушения наружной формы носа.

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Она не косметическая, а функциональная — для улучшения дыхания и качества жизни.

С какого возраста можно делать септопластику

Официально рекомендуемый возраст — от 15 до 18 лет, когда завершаются активные процессы формирования лица.

Но, как отмечает врач Владимир Яцкив, при выраженных симптомах операцию можно проводить и раньше, если есть опытный хирург и медицинские показания.

«Мы недавно прооперировали 11-летнего мальчика, полностью не дышавшего носом. Уже через два дня после операции он сказал, что стало намного легче дышать и его самочувствие значительно улучшилось», — поделился врач.

Когда именно операция нужна ребенку

Основные показания к раннему оперативному вмешательству:

полное отсутствие носового дыхания с одной или обеих сторон;

хронический ринит, синусит, отит;

деформация прогрессирующего носа;

постоянное дыхание ртом (риск неправильного формирования челюсти и прикуса);

нарушение сна, храп, апноэ;

головные боли, усталость, снижение успеваемости в школе.

В таких случаях следует не ждать до 18 лет, а обратиться к квалифицированному ЛОРу.

Важно: кому не стоит торопиться

Есть ситуации, когда операцию лучше отложить:

незначительное искривление без ярких симптомов;

период острого заболевания (ОРВИ, грипп и т.п.);

нестабильное психоэмоциональное состояние у ребенка;

нехватка опыта у хирурга — лучше подождать, чем рисковать.

Септопластика — это не страшная процедура, а путь к полноценному дыханию, здоровому сну и нормальному развитию ребенка. Главное — выбирать профессионального врача, не медлить с диагностикой и не пренебрегать тревожными сигналами со стороны детского организма.