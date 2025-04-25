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С какого возраста можно делать операцию по выравниванию перегородки носа: советы врача
Многие родители сталкиваются с проблемой, когда ребенок постоянно дышит ртом, храпит во сне, болеет отитом или синуситами. Часто причиной этого является искривленная перегородка. Это довольно распространенная проблема, но она вызывает множество вопросов: нужно ли оперировать, с какого возраста можно это делать и не навредит ли ребенку.
На эти и другие вопросы отвечает ЛОР-врач Владимир Яцкив, поделившийся собственным опытом и советами для родителей.
Носовая перегородка — это хрящевая и костная пластина, разделяющая правую и левую носовые полости. У большинства людей она несколько искривлена, но не всегда вызывает проблемы. Однако в некоторых случаях искривление настолько сильно, что препятствует нормальному носовому дыханию, провоцирует хронические воспаления, головные боли, усталость, снижение концентрации внимания у детей и даже изменения черт лица.
Нужна ли операция
Решение о хирургическом вмешательстве принимается только после осмотра и консультации с лечащим врачом. Операция называется септопластикой и заключается в выравнивании носовой перегородки, без нарушения наружной формы носа.
Она не косметическая, а функциональная — для улучшения дыхания и качества жизни.
С какого возраста можно делать септопластику
Официально рекомендуемый возраст — от 15 до 18 лет, когда завершаются активные процессы формирования лица.
Но, как отмечает врач Владимир Яцкив, при выраженных симптомах операцию можно проводить и раньше, если есть опытный хирург и медицинские показания.
«Мы недавно прооперировали 11-летнего мальчика, полностью не дышавшего носом. Уже через два дня после операции он сказал, что стало намного легче дышать и его самочувствие значительно улучшилось», — поделился врач.
Когда именно операция нужна ребенку
Основные показания к раннему оперативному вмешательству:
полное отсутствие носового дыхания с одной или обеих сторон;
хронический ринит, синусит, отит;
деформация прогрессирующего носа;
постоянное дыхание ртом (риск неправильного формирования челюсти и прикуса);
нарушение сна, храп, апноэ;
головные боли, усталость, снижение успеваемости в школе.
В таких случаях следует не ждать до 18 лет, а обратиться к квалифицированному ЛОРу.
Важно: кому не стоит торопиться
Есть ситуации, когда операцию лучше отложить:
незначительное искривление без ярких симптомов;
период острого заболевания (ОРВИ, грипп и т.п.);
нестабильное психоэмоциональное состояние у ребенка;
нехватка опыта у хирурга — лучше подождать, чем рисковать.
Септопластика — это не страшная процедура, а путь к полноценному дыханию, здоровому сну и нормальному развитию ребенка. Главное — выбирать профессионального врача, не медлить с диагностикой и не пренебрегать тревожными сигналами со стороны детского организма.