С кем на самом деле общается ваш подросток / © Associated Press

Реклама

Сегодня искусственный интеллект стал частью повседневности. Для взрослых это удобный инструмент, например, написать письмо, составить меню, найти идеи для отдыха, однако для подростков все значительно сложнее и глубже, об этом рассказало издание Psychology Today.

Большинство подростков уже взаимодействуют с так называемыми компаньонами чатботами и делают это не только из любопытства. Для многих это пространство, где можно выговориться, получить поддержку и почувствовать, что тебя «слышат». И именно здесь начинается самое интересное и тревожное.

ИИ как друг

Многие подростки пользуются чат-ботами компаньонами и более половины из них делает это регулярно, а почти треть считает такие разговоры более удовлетворительными, чем общение с людьми. Особенно доверяют ИИ младшие подростки, 13-14 лет и это логично, ведь в этом возрасте еще только формируется критическое мышление.

Реклама

Платформы разные, от знакомого ChatGPT до «персонализированных» сервисов вроде Character.AI, Snapchat, со встроенным My AI, или Replika. И хотя формально существуют возрастные ограничения, на практике их легко обойти.

Уязвимость подростков

Подростковый мозг — баланс между эмоциями и самоконтролем, который еще не сформирован до конца. Эмоциональная система, которая отвечает за ощущения, награды и реакции, развивается быстрее, чем префронтальная кора — зона, которая отвечает за логику, самоконтроль и критическое мышление.

То есть, подростки острее реагируют на поддержку и одобрение, сильнее ищут принятия и легче «привязываются» к тому, что дает быстрый эмоциональный ответ А ИИ — идеально заточен под это. Он мгновенно отвечает, не осуждает, всегда «на связи» и подстраивается под эмоции пользователя. Для подростка это может выглядеть как идеальный друг.

Иллюзия близости

Есть два ключевых механизма, которые делают чат-боты такими «убедительными»:

Реклама

Антропоморфизм. Мы автоматически приписываем человеческие качества тому, что звучит «по-человечески». Если ответ теплый, эмпатичный и персонализированный, мозг начинает воспринимать его как настоящий. Склонность к согласованию. Чат-боты примерно на 50% чаще соглашаются с пользователем, чем люди. Звучит приятно, но есть нюанс, если подросток выражает негативные мысли о себе или мире, ИИ может их усилить. Без умысла, но с реальными последствиями.

Опасность такой поддержки

В некоторых случаях использование чат-ботов выходит за пределы «обычного» общения. Существуют судебные дела, в которых родители обвиняют разработчиков в том, что чат-боты не отреагировали должным образом на тревожные сигналы от подростков.

Это поднимает важный вопрос, готовы ли такие системы к роли «эмоционального собеседника». ИИ часто не распознает серьезные психологические проблемы, может давать некорректные или даже вредные советы и не способен нести ответственность, как человек или специалист.

Технологии развиваются быстрее, чем правила. Хотя уже появляются первые законы, большинство систем до сих пор работают в «серой зоне». Сейчас профессиональные организации уже призывают внедрять четкие правила, обучать детей цифровой грамотности и усиливать защиту для подростков. Однако пока эти механизмы только формируются.

Что делать родителям

Игнорировать ИИ — не вариант, ведь он уже часть жизни. Необходимо:

Реклама

Говорить, а не контролировать. Спросите пользуется ли ребенок ИИ, для чего именно и что ему в этом нравится. Без осуждения, только с интересом.

Объяснять границы. Подросток должен понимать, что ИИ не чувствует, не думает и не «заботится», а лишь имитирует.

Усиливать реальные связи. Дружба, семья, живое общение — сложнее, но значительно глубже.

Быть внимательными. Изменения в настроении, сне, поведении или чрезмерная «закрытость» — сигнал присмотреться внимательнее.

Искусственный интеллект — мощный инструмент, он может помогать, обучать, вдохновлять, однако он не способен заменить настоящую человеческую близость. Для подростка, который только учится понимать себя и мир, это особенно важно. Поэтому главное правило сегодняшнего дня звучит просто и современно: не запрещать, а объяснять, не бояться, а быть рядом.