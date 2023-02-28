С учебной целью: педагоги создали для школьников компьютерную игру с интересными фактами об Украине

Педагоги из дистанционной школы Unicorn School создали учебный проект для школьников "100 причин гордиться тем, что я – украинец", который способствует развитию маленьких украинцев. Это бесплатная образовательная платформа, построенная в формате компьютерной игры, которая предлагает детям узнать и подробно изучить сто важнейших фактов об Украине.

Программа имеет знания по географии, о городах и населении Украины, ИТ, всемирных рекордах, культурном наследии, вкладе Украины в европейскую цивилизацию, науке и инженерии, промышленности, спорте и известных украинцев.

Чтобы поучаствовать, необходимо бесплатно зарегистрироваться на платформе по ссылке и начать увлекательное путешествие.

Учеба проходит в игровом формате: каждый участник будет иметь собственного аватара, который будет исследовать карту королевства знаний, а задача участника – "захватить королевство", конечно, знаниями. Чтобы это сделать, необходимо открывать города, каждый из которых содержит информацию с интересным фактом об Украине и несколько испытаний, которые должны закрепить знания. За удачное прохождение испытаний ребенок будет получать вознаграждение: монеты и кристаллы, с помощью которых сможет "прокачать" своего аватара и сразиться за звание лучшего знатока фактов об Украине. Главная задача – собрать все достижения в каждой категории, чтобы стать лучшим знатоком причин гордиться своей страной.

В течение следующего месяца, с 28 февраля по 31 марта, участники должны открыть карту и соревноваться между собой в получении наград, а 1 апреля преподавательский коллектив Unicorn School определит победителей, которых ждут ценные призы.

После месяца соревнований платформа будет продолжать работать и дальше, поэтому к изучению интересных фактов об Украине всегда можно будет вернуться и освежить свои знания.

Напомним, ранее команда украинских разработчиков из вышеупомянутой виртуальной школы создала первое в мире мобильное приложение для смартфонов и планшетов, позволяющее учиться даже во время блэкаута, без света и интернета в формате компьютерной игры.

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