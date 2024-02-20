Сексуальное воспитание: психолог рассказал, как и зачем говорить об "этом" с детьми дошкольного возраста

Сексуальное или половое воспитание детей формируется с трехлетнего возраста, когда они начинают интересоваться своим телом. В этот период родители должны быть рядом, делиться знаниями и ни в коем случае не наказывать ребенка за "нетипичное" поведение.

Что такое сексуальное воспитание, как говорить с детьми о половой идентичности и почему это важно, рассказал психолог Лидия Антоненко.

О формировании половой идентичности

Некоторые люди ошибочно полагают, что сексуальное воспитание детей – это разговоры о сексе. На самом деле это длительный и непрерывный процесс воспитания адекватного восприятия ребенком своего тела, своей сексуальности. В подростковом возрасте – сексуальные отношения. А также формирование безопасного и ответственного поведения по отношению к себе и другим.

Основы сексуального воспитания закладываются в трехлетнем возрасте, когда ребенок осознает свою принадлежность к определенному полу. Понимает, что мальчики и девочки имеют отличия, осваивает соответствующую половую роль.

С трех лет у ребенка проявляет интерес к половым органам. Может к ним прикасаться, рассматривать их. Так происходит знакомство с телом. В то же время ребенок не испытывает стыда, страха или отвращения, даже если сравнивает свои половые органы с половыми органами противоположного пола. Эти ощущения появляются и становятся понятными, когда мама или папа говорят что-то вроде: "Нельзя класть руку в трусики, касаться своего тела там, ты же хорошая девочка / хороший мальчик".

Если ваш ребенок интересуется своим телом, это хорошо. Ведь уже в возрасте 3-4 лет с вашей подачи он должен знать:

как выглядят и называются половые органы: пенис / половой член; вульва

Есть рука, нога, ухо. И вульва, пенис. Не нужно придумывать какие-то специфические названия, как то цветочек, стручок или что-то еще. Ибо выходит, что слово "пенис" какое-то не нормальное, грязное, неприятное и потому требует украшения. А значит, эта часть тела какая-то не такая;

понимать, что к его телу никто, кроме него и родителей (во время купания), не может прикасаться. Исключение – врач при осмотре.

Это правило работает, если ребенок знает, что у него есть пенис или вульва, что это половые органы (интимная зона). Сейчас они выполняют исключительно чисто физиологическую функцию – хождение в туалет. И по гигиеническим соображениям люди прикрывают их бельем.

О формировании доверительных отношений в контексте сексуального воспитания

Когда ребенок начинает активно интересоваться своим телом, половыми органами, его нельзя ругать, ставить в угол, высмеивать, наказывать, апеллируя к учтивости. Ибо интерес исчезнет из-за страха, а страх сформирует непонимание своей сексуальности во взрослом возрасте. Ведь нельзя откровенно говорить о сексе с партнером, если ты боишься или стыдишься интимных частей своего тела.

3-5 лет – это активный период формирования сексуальной идентичности ребенка. Благодаря родителям он должен осознать, что его тело отличается от тел других людей, но достаточно красивое. Что мы должны заботиться о нем (купаться, менять белье и одежду), но его вид и форма не определяет нас как хороших или плохих людей.

Также в период с 3 до 5 лет между родителями и ребенком формируется доверительная связь. Если маме можно задать любой вопрос, впоследствии с ней можно будет поговорить о первом сексе. Если же мама наказывает или ругает за интерес к собственному телу, значит телесность – табуированная тема, которую нужно обсуждать в другом месте. И если кто-то будет касаться половых органов ребенка без его разрешения, он не расскажет об этом дома. И когда, например, парень потребует сексуальных отношений в знак подтверждения чувств, девочка не доверится родителям.

Что делать, если ваш ребенок начал интересоваться своим телом?

Во-первых (и это самое главное), общаться с ним, демонстрируя свою вовлеченность. Можно и нужно вместе полистать детские книги, где изображены половые органы. Например, "Малышам об интимных вещах" Юлии Ярмоленко. Информация в этой книге рассчитана на детей от 3 до 6-8 лет. Пусть малыш спросит у вас все, что его интересует, а вы попробуйте дать ему честные ответы.

Во-вторых, предварительно подготовьтесь к возможному разговору. Полистайте книги, подумайте, что будете говорить. В этом деле важно дозированно давать нужную информацию, но в то же время не перегружать и не пугать ребенка. В 3-4 года он должен визуально отличать вульву от пениса, но без физиологических подробностей.

В-третьих, позвольте малышам решать, когда и сколько вам разговаривать. Если во время разговора он резко меняет тему, отвлекается, не заставляйте его вас слушать. Вернитесь к обсуждению, когда этом снова потребуется.

И в-четвертых, помните, что все дети разные. Кто-то интересуется своим телом в три года, а кто-то - в четыре. Это нормально. Не нужно переживать, если ваш ребенок в трехлетнем возрасте не проявляют интерес к своим половым органам.

Топ-3 книги, которые пригодятся родителям:

1. "Маленькие исследователи: Мое удивительное тело" Рут Мартин, Аллан Сандерс;

2. "Откровенный разговор об "этом" Пере Фонт Кабре;

3. "Человек. Большая книга для самых маленьких" Элеонора Барзотти.

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