Семь слов, которые могут изменить отношение ребенка к учебе в школе / © Credits

Фразы вроде «Ты опять ничего не сделал?» или «Неужели тебе все равно, что в школе?» знакомы многим родителям. Но именно они могут окончательно закрыть ребенка от разговора. Издание Psychology Today обращает внимание на простую, но сильную альтернативу, а именно семь слов и фразу «Остановимся и разберемся в чем здесь дело». Потому что, как показывает практика, именно эти слова способны изменить больше, чем кажется.

Когда ребенок вдруг перестает стараться в школе, это начинает тревожить. Оценки падают, домашнее задание превращается в конфликт, а учителя говорят об «отсутствии мотивации» или «невнимательности». Дома же звучат другие фразы, например:

«Мне все равно»

«Это ерунда»

«Я забыл»

«Я не хочу этого делать»

На первый взгляд, это может выглядеть как лень или протест, однако в большинстве случаев за этим стоит совсем другое, а именно ощущение давления, растерянность или сильная тревога.

Что происходит с ребенком

Когда ребенок «закрывается» в отношении школы, это часто означает не нежелание, а перегрузку. Внутри звучат мысли, которые он не всегда может озвучить, например:

«А что, если я не смогу?»

«А если учитель меня не любит?»

«Я не успею за другими»

«Все понимают, а я — нет»

Этот внутренний шум приводит к прокрастинации, избеганию, конфликтам и полному отказу от попыток что-то сделать. И важно понимать, что речь здесь не о способностях, а о страхе ошибки и давлении.

Сила семи слов

Фраза «Остановимся и разберемся в чем здесь дело» работает не потому, что она волшебная — а потому, что меняет тон разговора. Она делает сразу три важные вещи:

Снижает напряжение. Ребенок перестает чувствовать, что его оценивают или критикуют. Дает ощущение контроля. Проблема больше не выглядит как нечто огромное, ее можно разложить на шаги. Посыл достаточно прост — «Я на твоей стороне». А дети, которые чувствуют, что их понимают, значительно чаще готовы пробовать снова.

Как это работает в реальности

Младшая школа . Вместо фразы «Ты что, не сделал домашнее задание», за которыми обычно следуют слезы и истерика, попробуйте новый подход и скажите «Остановимся и разберемся в чем здесь дело. Что здесь самое сложное для тебя?». В результате получите больше сотрудничества и меньше драм.

Средняя школа. Фраза «Ты должен серьезнее относиться к учебе» обычно не работает. Вместо этого скажите «Остановимся и разберемся в чем здесь дело. Ты сейчас больше растерян, расстроен или переживаешь, расскажи». Это открывает пространство для честного разговора.

Старшая школа. Прогнозы вроде «Ты испортишь свое будущее» только усиливают сопротивление. Попробуйте сказать «Остановимся и разберемся в чем здесь дело. Тебе что-то мешает, я готов(а) выслушать тебя и обещаю никаких нотаций». Иногда эффект не мгновенный, однако именно такой подход может помочь узнать правду, например, о буллинге или страхах, о которых ребенок молчал.

Когда разговор перестает быть «нападением», ребенок чувствует безопасность, перестает защищаться и начинает говорить. А это ключ к любому решению проблемы.

Когда тема школы становится «запретной» в вашей семье, стоит начать не с ребенка, а с собственных слов. Иногда самая сильная поддержка звучит очень просто, «Остановимся и разберемся в чем здесь дело». Это не только фраза для ребенка, она также напоминает взрослым не спешить с выводами, не давить и дать место для понимания. Ведь за каждым «не хочу» почти всегда стоит «мне сложно» и именно в этот момент ребенку нужен не контролер, а союзник.