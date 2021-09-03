Шесть советов, как поощрять детей читать книги

Знакомая ситуация, родители жалуются на то, что дети не хотят читать книги.

Воспитательница детского сада с 25-летним стажем Татьяна Ильяшенко рассказала, как поощрять детей читать книги.

Совет первый: личный пример

Начинаем с себя, ребенок вас видит с книгой, вы читаете. Многие забыли о существовании библиотеки. Выделите время запишите ребенка, она станет читателем. Расскажите свою историю, как вас мама когда-то привела в библиотеку, которые вы читали книги. Заведите читательский дневник, запишите название книги, придумайте рейтинги. Возможно ребенку понравится не писать, а рисовать, использовать наклейки.

Если библиотеки нет рядом, организуйте книжный клуб с соседями или друзьями. Дайте интересное название: Читайка, Почемучка, Оленчин библиотека, Умники и тому подобное. Придумайте картинку, сделайте стенд с фотографиями читателей. К работе надо привлечь детей, выберите книги которые предлагаете читать. Найдите отдельное место, чтобы было удобно брать книги. Старшим детям будет интересно стать главным библиотекарем. Это повод встретиться еженедельно, пообщаться. Очень действенный способ.

Совет второй: доступность

В доступной зоне лежат книги, которые подходят по возрасту ребенка, не очень много. Это не исключает наличия детской библиотеки в отдельном месте.

Совет третий: регулярность

Читайте каждый день, страницу или две, у ребенка появится потребность читать. Научите пользоваться закладками, прививать бережное отношение к книге, ценить ее. Используем различные способы, которые закрепляют интерес, например читаем по очереди по 3-5 минут.

Совет четвертый: обсуждаем прочитанное

Понравился или нет главный герой, это поможет в развитии речи, мышления.

Совет пятый: поощрение

Поощрение не подкуп, наверное, самый распространенный способ мотивации. Но не используйте его постоянно, лучше договариваться, выполнять свои обещания, чтобы ваш личный пример вдохновлял ребенка. Поощрения, выбирать вам, но обязательно надо объяснить, что лучше успеть почитать летом больше, а во время учебы останется свободное время.

Совет шестой: игра интервью

Предложите ребенку представить себя писателем. Журналистов интересует ваше мнение, какие книги нравятся. Затем ребенок ставит вопрос вам. Это поможет вспомнить книги, которые уже прочитали, фамилия писателей. Игра "Угадай сказку по картинке". Угадай книгу по первому абзацу, или последним ". "Викторина", и интересные призы.

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Сухомлинский.

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