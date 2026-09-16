Школьная тревога: почему ребенок не хочет ходить в школу / © Credits

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Время от времени волноваться из-за школы — это нормально: контрольная по математике, важная презентация или конфликт с одноклассником могут вызвать нервозность даже у самого спокойного ребёнка. Однако если страх и тревога регулярно мешают пойти в школу или остаться на уроках, стоит обратить внимание на то, что происходит на самом деле.

Эксперты издания Cleveland Clinic объясняют, что отказ от посещения школы — это не официальный медицинский диагноз, а состояние, при котором эмоциональный дистресс или тревога настолько сильны, что ребенку трудно регулярно посещать занятия. И это важное различие, потому что ребенок обычно не просто не хочет в школу — он может хотеть там быть, но его страх оказывается сильнее.

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С эмоциональным уклонением от посещения школы или её нерегулярным посещением сталкиваются до 15% детей школьного возраста. Речь идёт не о лени или непослушании, а о неуверенности и чрезмерной тревоге.

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Как понять, что ребенок действительно испытывает тревогу

Подозревать проблему можно, если перед школой ребенок часто плачет, устраивает истерики или вступает в споры, регулярно пропускает уроки, просит остаться дома или звонит в течение дня, чтобы его забрали. Еще один распространенный сигнал — вполне реальные физические симптомы, такие как головная боль, боль в животе и другие недомогания, для которых не находят медицинской причины.

Что может быть причиной отказа ходить в школу

Причины могут быть разными. Иногда дело в буллинге, конфликтах с друзьями или страхе не вписаться в коллектив. В других случаях ребенка угнетает учебная нагрузка, трудности с каким-то предметом, оценки или предстоящая контрольная работа. На отношение к школе также могут влиять сложные события дома, переезд, развод родителей или финансовые проблемы. Тревога может усилиться и после длительного перерыва, например, каникул или болезни. Среди возможных причин также страх за собственную безопасность, тревожные расстройства или депрессия.

Поэтому первый шаг для родителей — не заставлять ребёнка «просто перестать бояться», а постараться понять, что именно вызывает тревогу. Без этого трудно решить проблему.

Речь идет не об оценках, а о чувствах

Разговор здесь особенно важен. Вместо общего «Как прошел день?» лучше задавать конкретные вопросы, например, что было самым приятным, что оказалось самым сложным, с кем ребенок сидел за обедом, что он чувствовал во время контрольной работы. В то же время важно замечать не только результат, но и усилия. Если ребенок боялся теста, можно подчеркнуть, что вы гордитесь тем, как много он трудился и что все равно пошел в школу, несмотря на страх.

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Такой подход помогает формировать чувство компетентности и уверенности в себе. Высокие, но реалистичные ожидания могут мотивировать ребенка преодолевать трудности, тогда как постоянное снижение планки иногда лишь укрепляет мысль о том, что он не способен справиться.

Важность сна

Детям от 6 до 12 лет обычно требуется около 9–12 часов сна в сутки, а подросткам — 8–10 часов, причем оптимальной считается продолжительность сна примерно 9–9,5 часов.

Помогают стабильное время отхода ко сну и пробуждения, отказ от кофеина, в частности от кофе, газированных и энергетических напитков, а также отсутствие телефона, телевизора и других гаджетов в спальне. Активные занятия желательно прекращать как минимум за час до сна.

Не оставляйте школу в стороне

Важно также привлечь школу, поскольку учителя, психологи, консультанты и администрация могут замечать то, чего родители не видят дома. Откровенный разговор поможет понять, как ребенок ведет себя в классе, есть ли проблемы со сверстниками и что можно изменить, чтобы учебный день стал для него более комфортным.

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Когда обратиться к специалисту

Если ребенок отказывается ходить в школу или сильная тревога и физические симптомы продолжаются две недели и дольше, следует обратиться к педиатру или специалисту по детскому психическому здоровью. Терапия может включать разговорную терапию, в частности когнитивно-поведенческую, а в отдельных случаях — медикаментозное лечение. Но универсальной таблетки от школьной тревоги не существует, поэтому если причиной, например, является буллинг, необходимо работать именно с этой ситуацией.

И главное — не преуменьшать жалобы на самочувствие. Тревога и страх способны вызывать вполне реальные физические симптомы. Если ребенок каждое утро перед школой говорит, что у него болит живот или голова, не стоит автоматически считать это симуляцией. Консультация педиатра поможет проверить физическое состояние и понять, что стоит за этими симптомами.

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