Школьника ничего не интересует: действенные способы мотивации детей

Правда, что отсутствие у ребенка интересов – психическое расстройство?

Это правда, если речь идет об апатии – полном отсутствии чувств, эмоций, интереса или озабоченности по поводу чего-либо. К счастью, в большинстве случаев "отсутствие интересов" – это лишь безразличие ребенка к тем занятиям, которые нравятся его родителям. Например, девочку отдали на хореографию, потому что ее мама когда-то мечтала стать балериной. Если ребенка не интересуют разнообразные па и батманы – он будет прогуливать занятия. В то же время, ребенок может увлекаться киберспортом или мечтает стать художником в стиле аниме. Поскольку его родители считают эти занятия пустой тратой времени, они и дальше будут утверждать: "Нашего ребенка ничего не интересует!" На самом деле ребенка можно успешно развивать благодаря тому материалу, который ему больше нравится.

Как это сделать?

Объясню на примере аниме, которое невероятно популярно среди школьников. Скажите ребенку, что круто было бы посмотреть мультик на языке оригинала. Эта идея может заинтересовать и ребенок начнет учить японский язык. Эффективно использовать можно даже увлечение TikTok. Предложите сыну или дочери научиться монтировать видео и снять что-нибудь свое. Можете вместе написать сценарий, подобрать тему и локацию для съемок. Как видим, постоянное залипание в смартфоне может трансформироваться в несколько полезных занятий. Ребенок получит опыт, который пригодится ему в будущем. Поэтому советую родителям присмотреться к бессмысленным, на первый взгляд, увлечениям ребенка и использовать их с пользой.

Не у всех детей родители пользуются авторитетом.

Да. И это достаточно просто объяснить. Большинство родителей ошибочно полагают, что их основная функция в общении с ребенком – передача жизненного опыта и непрерывные наставления. Ребенок быстро устает от такого формата. Популярный совет "Чтобы заинтересовать ребенка – обучайтесь вместе с ним" – уже не работает. Не удивляйтесь, когда ребенок отказывается от вашего предложения вместе учить английский или ходить на кулинарные курсы. Дело в том, что для современных детей, как и для современных взрослых, авторитетами являются эксперты. Поэтому заинтересовать ребенка можно только тем, что сами умеете хорошо делать. Это может быть игра на гитаре, рисование, умение плести браслеты и ваши другие уникальные способности, ребенка может увлечь неординарный поступок взрослого.

Большинство современных детей хотят быть блогерами, а не инженерами…

К сожалению, это действительно так. По статистике, восемь из десяти украинских семей позволяют дошкольникам и учащимся смотреть YouTube и TikTok. Блогеры становятся для школьников примером для подражания, им безоговорочно доверяют. Дети и сами мечтают стать популярными. И в этом желании мы можем найти еще один способ мотивации. Очень действенное и эффективное – создание контента вместе с ребенком.

Как можно договориться с ребенком о создании контента?

Чтобы мотивировать ребенка к съемкам контента, надо намекнуть, что это сделает его более популярным среди сверстников. Пока баллов в популярности добавляют соцсети. В 9 случаях из 10, если вы предложите ребенку снять какой-нибудь интересный контент для соцсетей – он охотно согласится. Но нужно объяснить: чтобы делиться знаниями и умениями с другими – нужно самому стать экспертом. Итак, если ребенок хочет снять для друзей рецепт любимой пиццы, ему придется научиться готовить самому. На самом деле пространство для творчества неограниченно. Можно в стиле рэп записать стихотворение Тараса Шевченко, которое нужно выучить: это точно поможет его запомнить. Если ребенок знает законы физики или математики – пусть объяснит их одноклассникам. Можно снять экскурсию в музей и смонтировать короткое видео, чтобы ребенок поделился впечатлениями с одноклассниками. В этом случае родители будут восприниматься как партнеры по общему делу, а не как скучные менторы, любящие поучать.

Татьяна Серебрянская

Можно ли поощрять детей к деятельности, обещая им вознаграждение?

Конечно, материальное вознаграждение может являться стимулом к деятельности. Но если эта деятельность ребенку не по душе – вспомним пример с уроками хореографии – это, как говорится, средства выброшены на ветер. Материальные вознаграждения нужно использовать для повышения мотивации по делу, которое и так интересует ребенка. К примеру, ребенок учится играть на гитаре. Пообещайте купить ему новый гаджет для гитары, или футболку из лого любимого рокгурта, если она за неделю овладеет какой-нибудь композицией. Советую применять вознаграждения обдуманно. Не производить их постоянным стимулом и миксовать с другими видами мотивации. В идеале нужно научить детей получать удовольствие от самого процесса выполнения задач. Ведь каждое занятие прокачивает скилы и делает ребенка уникальным. Таким образом, реализуется главное желание подростков – выделяться среди сверстников.

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