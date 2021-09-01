Школьное питание: чем кормят детей в садиках и школах разных стран мира

Учебный год начался, и для многих родителей снова стал актуальным вопрос детского питания в детских садах и школах. В Украине с этим вопросом ситуация обстоит не лучшим образом, многие родители жалуются на скудный рацион, да и дети не очень любят есть в школьных столовых. Мы спросили у родителей разных городов мира о том, чем же кормят их детей.

Германия (Берлин)

За детское питание в немецком Берлине платит государство, родители могут посмотреть меню на неделю на сайте кейтерингового сервиса и даже выбрать один из предложенных вариантов на выбор. Как правило, один вариант – блюда с чем-то мясным, а второй – что-то вегетарианское. Однако немецкие школьники все равно носят с собой ланч-боксы из дома, а из обязательного – пустая бутылка для воды, которую можно набрать просто из-под крана в туалете.

Бельгия

В начальных классах бельгийских школ на завтрак детям дают супы-пюре. А вот обеды платные и, говорят, не очень вкусные. В некоторые дни дают рыбу, в другие – мясо, иногда это какое-то вегетарианское блюдо. Многие родители предпочитают давать ребенку бокс с едой с собой, обычно это какие-то бутерброды или салат, но никоем образом не шоколадные батончики или печенье. Детям начальных классов (до 7-го класса) на территории школы ничего не продают, перекусы они носят с собой.

Азербайджан (Баку)

В детских садах Азербайджана, чаще всего в частных, питание похоже на то, к которому привыкли украинские дети. На завтрак детям дают молочную кашу с гренками и чаем или, как вариант, какое-то творожное блюдо. На обед в обязательную программу входит суп (иногда на бульоне, иногда овощной) и что-нибудь мясное с гарниром на второе блюдо. Ужин весьма скромный: это может быть картофель пюре, хлеб и чай. А вот какие-либо перекусы отсутствуют.

США (Сан-Франциско, Калифорния)

В частных детских садах Сан-Франциско ребенок, как правило, приносит ланч-бокс с собой. Однако в каждом городе действую свои правила. В государственных дела обстоят несколько иначе – тут кормят завтраком (до уроков), ланчем на большой перемене и по необходимости ужином в столовой. Меню составляется на месяц вперед и развозится еда по школам индивидуально упакованной. О горячем обеде, как привыкли в Украине, речь не идет. Также никто не контролирует то, что едят дети, которые приносят еду из дома.

Испания (Херес)

В испанских садах и школах дети платят за обеды сами, и обычно это полноценные обеды, включающие в себя макароны с мясом, рис с овощами, на десерт – йогурты или булочки с шоколадным коктейлем. Также у детей есть возможность обедать дома и брать перекус с собой. Но есть и регламентированное правило: каждый день дети приносят еду одного типа, например, понедельник – сэндвич, вторник – йогурт, среда – крекеры, четверг – фрукты, пятница – свободный день, можно приносить все что пожелаете.

Польша (Гданьск)

Самый разнообразный рацион, пожалуй, в польских детских садах. На завтрак в меню можно увидеть несколько видов хлеба с маслом, яйца, помидоры, огурцы, сыр, какао и в свободном доступе всегда есть питьевая вода. На обед готовят супы на нежирном бульоне (как правило, на индюшке или курице), также в меню присутствуют спагетти с различными соусами, много овощных салатов, мясо и различные виды тушеных подлив. В качестве перекусов дают много разных фруктов, как правило, сезонных.

Есть ряд стран, где детей не кормят в учебных учреждениях вообще. Это ОАЭ и Египет, Израиль и Канада. Мамы из этих стран рассказали нам, что собирают еду своим детям с собой. И тут две стороны медали: всегда знаешь, что твой ребенок съест на обед, но всегда нужно потратить время на то, чтобы ее приготовить.

Как видите, в каждом государстве свои правила и финансовые возможности, но, чем бы ни кормили вашего ребенка в учебном заведении или детском учреждении, стоит помнить, что ответственность за здоровье детей лежит совсем не на школьном поваре, а на родителях. Ведь кто, как не родитель, должен привить своему чаду правильные пищевые привычки.

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