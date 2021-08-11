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Адаптация ребенка к школе: что нужно знать родителям первоклассников

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Адаптация ребенка к школе: что нужно знать родителям первоклассников

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Ребенок идет в первый класс. Для каждой мамы это и волнительно, и тревожно. Но может получиться так, что родительские тревоги только навредят адаптации малыша. А значит, следует разобраться в причинах тревоги и попытаться с ней справиться.

Когда моя дочь пошла в первый класс, я столкнулась с тем, что многие мамы очень боятся этого первого опыта своих детей. И продолжаю сталкиваться до сих пор. Но также очевидно, что тревоги, страхи, волнения и хлопоты заставляют и ребенка чувствовать себя неуютно. Как же унять свои переживания?

О чем мы волнуемся

Как правило, тревоги современных родителей связаны с тем, насколько хорошо ребенок вольется в коллектив. Возможно, у кого-то остались нехорошие воспоминания о своих школьных годах. Далеко не у всех было все гладко в отношениях с одноклассниками. В настоящее время тревоги также связаны с тем, что в обычных школах часто собираются дети разные, с разным социальным статусом и уровнем дохода. Те родители, у которых уровень дохода выше, боятся зависти и воровства среди школьников; те, у кого, напротив, доход меньше, переживают, что на фоне детей более обеспеченных родителей будут чувствовать себя неуверенно. Такое положение вещей и раньше прослеживалось в школьных коллективах, но сейчас стало особенно заметно.

Тревоги родителей также связаны, безусловно, и с тем, как ребенок вольется в учебный процесс, хорошо ли будет успевать. Как учитель будет относиться к ребенку.

Наконец, сама суета с покупками необходимых для школы вещей не прибавляет спокойствия.

Как это сказывается на ребенке

Некоторые особенно тревожные мамы специально устраиваются на работу в школу, чтобы быть в курсе всех школьных проблем своего ребенка. В дальнейшем гиперконтроль и гиперопека могут сказаться негативно на желании ребенка учиться и посещать школу, а также на отношениях ребенка со сверстниками.

Малышу и волнительно, и беспокойно в связи с началом новой ступени. В то же время родители еще и добавляют своих тревог, как бы подтверждая детские страхи. В такой ситуации ребенок будет только больше тревожиться, и адаптация к школе будет происходить тяжелее. Тем более что родители, переживая за ребенка, будут стараться компенсировать трудности адаптации излишне заботливым отношением дома.

© East News
East News

Как унять тревогу

Тревога чаще всего возникает при недостатке информации. Чем больше вопросов, тем больше тревог. Чтобы справиться с этим состоянием, логичнее будет вооружиться информацией. Пообщайтесь с учителями, с родителями других детей, проясните все, что вас беспокоит. Почитайте отзывы о школе в интернете, поговорите с родителями, у которых в эту школу ходят старшие дети. Узнайте, какие особенности существуют в жизни этой школы. Обязательно поинтересуйтесь, как работает охрана и дежурные.

Унять тревогу помогает ощущение поддержки. Общаясь с родителями одноклассников, которые также беспокоятся за своих детей, вы заручаетесь поддержкой, и в общении с единомышленниками переживания отступают.

Вместе с ребенком приобщитесь к празднику – первому звонку. Превратите процесс покупки необходимых для школы вещей в увлекательный квест.

Наконец, сосредоточьтесь на позитивном опыте, который предстоит пережить ребенку: новые друзья, новые знания и достижения, любопытство исследователя и покорение неизведанных вершин.

Татьяна Корякина

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