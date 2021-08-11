Адаптация ребенка к школе: что нужно знать родителям первоклассников

Ребенок идет в первый класс. Для каждой мамы это и волнительно, и тревожно. Но может получиться так, что родительские тревоги только навредят адаптации малыша. А значит, следует разобраться в причинах тревоги и попытаться с ней справиться.

Когда моя дочь пошла в первый класс, я столкнулась с тем, что многие мамы очень боятся этого первого опыта своих детей. И продолжаю сталкиваться до сих пор. Но также очевидно, что тревоги, страхи, волнения и хлопоты заставляют и ребенка чувствовать себя неуютно. Как же унять свои переживания?

О чем мы волнуемся

Как правило, тревоги современных родителей связаны с тем, насколько хорошо ребенок вольется в коллектив. Возможно, у кого-то остались нехорошие воспоминания о своих школьных годах. Далеко не у всех было все гладко в отношениях с одноклассниками. В настоящее время тревоги также связаны с тем, что в обычных школах часто собираются дети разные, с разным социальным статусом и уровнем дохода. Те родители, у которых уровень дохода выше, боятся зависти и воровства среди школьников; те, у кого, напротив, доход меньше, переживают, что на фоне детей более обеспеченных родителей будут чувствовать себя неуверенно. Такое положение вещей и раньше прослеживалось в школьных коллективах, но сейчас стало особенно заметно.

Тревоги родителей также связаны, безусловно, и с тем, как ребенок вольется в учебный процесс, хорошо ли будет успевать. Как учитель будет относиться к ребенку.

Наконец, сама суета с покупками необходимых для школы вещей не прибавляет спокойствия.

Как это сказывается на ребенке

Некоторые особенно тревожные мамы специально устраиваются на работу в школу, чтобы быть в курсе всех школьных проблем своего ребенка. В дальнейшем гиперконтроль и гиперопека могут сказаться негативно на желании ребенка учиться и посещать школу, а также на отношениях ребенка со сверстниками.

Малышу и волнительно, и беспокойно в связи с началом новой ступени. В то же время родители еще и добавляют своих тревог, как бы подтверждая детские страхи. В такой ситуации ребенок будет только больше тревожиться, и адаптация к школе будет происходить тяжелее. Тем более что родители, переживая за ребенка, будут стараться компенсировать трудности адаптации излишне заботливым отношением дома.

East News

Как унять тревогу

Тревога чаще всего возникает при недостатке информации. Чем больше вопросов, тем больше тревог. Чтобы справиться с этим состоянием, логичнее будет вооружиться информацией. Пообщайтесь с учителями, с родителями других детей, проясните все, что вас беспокоит. Почитайте отзывы о школе в интернете, поговорите с родителями, у которых в эту школу ходят старшие дети. Узнайте, какие особенности существуют в жизни этой школы. Обязательно поинтересуйтесь, как работает охрана и дежурные.

Унять тревогу помогает ощущение поддержки. Общаясь с родителями одноклассников, которые также беспокоятся за своих детей, вы заручаетесь поддержкой, и в общении с единомышленниками переживания отступают.

Вместе с ребенком приобщитесь к празднику – первому звонку. Превратите процесс покупки необходимых для школы вещей в увлекательный квест.

Наконец, сосредоточьтесь на позитивном опыте, который предстоит пережить ребенку: новые друзья, новые знания и достижения, любопытство исследователя и покорение неизведанных вершин.

Татьяна Корякина

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