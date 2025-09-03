Слабый иммунитет или увеличенные аденоиды: как понять от чего болеет ваш ребенок / © www.credits

Первая мысль в такой ситуации, что у ребенка «слабый иммунитет», но на самом деле частой причиной затяжных и повторных заболеваний являются увеличенные аденоиды. Врач-отоларинголог Владимир Яцкив отмечает, что аденоиды — это не приговор и не всегда операция. Главное — вовремя распознать проблему и обратиться к специалисту.

Что такое аденоиды

Аденоиды — это лимфоидная ткань, расположенная в носоглотке. Они являются частью иммунной системы ребенка и помогают организму бороться с инфекциями.

Обычно аденоиды самые большие в возрасте 3-7 лет, а после 12-14 лет начинают постепенно уменьшаться. Если они чрезмерно увеличиваются, то могут вызвать постоянные болезни и осложнения.

Слабый иммунитет или проблемы с аденоидами

Признаки сниженного иммунитета:

частые вирусные инфекции (более 8-10 раз в год у дошкольников);

длительное восстановление после болезней;

склонность к грибковым поражениям, герпесу;

плохое заживление ран.

Признаки увеличенных аденоидов:

ребенок начал хуже слышать или переспрашивает;

постоянно заложенный нос, даже без насморка;

ночной кашель, храп или беспокойный сон;

за последние 3-4 месяца было 2 и более отитов;

изменения в поведении, например, ребенок быстрее устает, становится не таким внимательным;

наблюдается изменение формы лица («аденоидное лицо» — открытый рот, сглаженные носогубные складки).

Диагностирование аденоидов

Самый точный способ проверить их состояние — эндоскопия носоглотки или осмотр специальным зеркальцем у ЛОР-врача. Это быстрая и безболезненная процедура, которая помогает определить степень увеличения и выбрать правильную тактику лечения.

Всегда ли нужна операция

Нет. Во многих случаях аденоиды можно лечить консервативно:

противовоспалительными препаратами;

физиотерапией (лазер, УФО, промывание носа);

санацией хронических инфекций (лечение кариеса, тонзиллита, гайморита).

Операцию (аденотомию) назначают только тогда, когда аденоиды значительно мешают дыханию, вызывают частые отиты или задержку развития.

Опасность промедления

Если проблему игнорировать, могут возникнуть осложнения:

хронический отит и потеря слуха;

неправильный прикус и деформация лица;

задержка речевого развития;

постоянная усталость и ухудшение успеваемости в школе.

Что могут сделать родители

Наблюдайте за ребенком, если он постоянно дышит ртом — это сигнал.

Ведите дневник болезней, как часто и с какими симптомами болеет ребенок.

Используйте увлажнитель воздуха дома, особенно в сезон отопления.

Укрепляйте иммунитет, например, правильное питание, сон, прогулки на свежем воздухе.

Самое главное — не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к ЛОР-врачу.

Частые болезни у ребенка не всегда свидетельствуют о слабом иммунитете. Иногда настоящая причина — увеличенные аденоиды. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить здоровье малыша без операций.