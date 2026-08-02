Смертельная опасность или помощь в засыпании: правда о популярных детских подушках

правда о популярных детских подушках / © Credits

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Появление малыша меняет жизнь родителей, а вместе с ней приходит нескончаемый поток советов и товаров, которые якобы должны упростить уход за ним. Особенно много обещаний касается детского сна — от специальных коконов до подушек, которые, по словам продавцов, помогают ребенку лучше спать, предотвращают плач, уменьшают проявления рефлюкса или защищают от синдрома «плоской головки», но действительно ли все эти аксессуары безопасны.

Издание RTÉ сообщило, что так называемые «детские подушки для сна» могут представлять серьезную угрозу для жизни младенцев. И хотя в настоящее время на европейском рынке проводится проверка этих товаров, проблема касается и Украины, ведь аналогичные товары без проблем продаются на маркетплейсах, которыми активно пользуются украинские родители.

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Опасность подушек

Риск связан не с материалом или брендом, а с самим принципом использования таких изделий. Подушки, мягкие валики, позиционеры и другие аксессуары для сна могут перекрыть ребенку нос и рот, вызвать удушье и повысить риск перегрева во время сна.

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Именно поэтому такие предметы не должны находиться в детской кроватке рядом с младенцем, особенно если ребенок спит без присмотра. Если какой-либо мягкий предмет перекроет дыхательные пути ребенка, малыш может оказаться не в состоянии самостоятельно освободиться.

Такие товары редко встречаются в обычных магазинах, зато активно рекламируются на крупных маркетплейсах, где продавцы могут находиться вне зоны контроля.

Именно поэтому следует особенно критично относиться к товарам, которые алгоритмы социальных сетей или маркетплейсов активно рекомендуют молодым родителям.

Реклама вводит родителей в заблуждение

Особое беспокойство вызывает способ продвижения таких товаров. Их продают под разными названиями:

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подушки для сна

позиционеры для младенцев

успокаивающие подушки

«друзья для сна»

специальные аксессуары для комфортного засыпания

Нередко производители утверждают, что их изделия помогают при рефлюксе, синдроме плоской головы и беспокойном сне. Однако врачи подчеркивают, что ни одно из этих утверждений не является основанием для использования мягких аксессуаров в детской кроватке.

Как должен спать младенец

У младенца должно быть:

спать только на спине

находиться в кроватке с жестким матрасом, который хорошо подходит по размеру

спать без каких-либо посторонних предметов

В детской кроватке не должно быть:

подушек

одеял, которыми можно накрыть лицо

мягких игрушек

пушистых бортиков

любых других мягких аксессуаров

Именно такие рекомендации помогают снизить риск синдрома внезапной детской смерти.

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Перегрев — ещё одна скрытая опасность

Стоит обратить внимание ещё на один риск, когда ребёнок лежит на слишком мягкой поверхности, его голова может погружаться в неё, из-за чего повышается температура тела.

Перегрев считается одним из факторов, повышающих риск синдрома внезапной детской смерти. Именно поэтому рекомендуется максимально простое спальное место без лишних предметов.

Молодые родители нередко находятся в состоянии постоянной усталости и готовы попробовать любое средство, обещающее ребенку спокойный сон. Именно этим пользуются некоторые продавцы. Такое продвижение товаров можно назвать циничным и манипулятивным.

Поэтому даже внимательным мамам и папам бывает сложно понять, какие товары действительно безопасны, а какие просто удачно представлены с помощью маркетинговых обещаний. Для здорового сна малыша нужны не модные новинки, а безопасная среда, именно это остается лучшим способом защитить ребенка.

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