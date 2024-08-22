Снова в школу: советы, как эмоционально подготовить ребенка к обучению

Возвращение в школу — это время, полное волнений и потенциального стресса как для детей, так и для родителей.

Для многих детей это сложный период. Кто-то переходит на новый уровень обучения, меняет школу или знакомится с новыми учителями и одноклассниками. Дети могут испытывать тревогу относительно академических требований, возможных трудностей в обучении, а также адаптации к новым социальным условиям. Издание Pediatrics of Florence дало советы, как лучше подготовить ребенка к новому учебному году.

Сон

Родители всегда хотят знать конкретную цифру, сколько должен спать их ребенок. И неважно это младенец, ребенок школьного возраста или подросток. Продолжительность сна изменяется в зависимости от возраста. Детям начальной школы требуется около 10-12 часов сна, а учащимся средней и старшей школы обычно необходимо 9-10 часов. Регулярный распорядок дня поможет детям чувствовать себя спокойно и комфортно. Для малышей полезны устоявшиеся процедуры перед сном, такие как чтение книги или чистка зубов. Попытайтесь настроить детский сон, отталкиваясь от времени, когда ребенок должен просыпаться. Корректировка сна на 15-30 минут в день может облегчить этот процесс.

Лекарство

Если у вашего ребенка есть такие заболевания, как диабет, астма, аллергия или СДВГ и он принимает лекарства в школе, убедитесь, что они у него есть. Проверьте их сроки годности и при необходимости замените. Также убедитесь, что все необходимые для школы медицинские формы были заполнены вашим врачом и переданы школьной медсестре.

Зарядка

Многие дети любят прогуливать или избегать уроков физкультуры. Хотя они действительно важны для здорового развития ребенка. Кроме того, школьная физкультура может заинтересовать школьника в конкретном виде спорта. Это может стать началом большого спортивного пути или просто приучить ребенка здоровому образу жизни. Следовательно, не надо пренебрегать этими уроками, а можно постепенно дома начинать делать зарядку, чтобы ребенок привык к активности.

Прививка

Убедитесь, что прививки вашего ребенка актуальны. В переполненных классах болезни быстро распространяются, а вакцинация — безопасный и эффективный способ предотвращения этого.

Стресс

Говорят, что первый день в начальной школе более травматичен для родителей, чем для ребенка. Хотя у детей может повыситься уровень кортизола, гормона стресса, за шесть месяцев до начала обучения. Затем его уровень значительно возрастает, когда начинается школа, и он может оставаться повышенным еще шесть месяцев. Иногда школа – это стресс и это нормально. Однако, если у вашего ребенка чрезвычайно обеспокоенный или напряженный вид, целесообразно обратиться к врачу за консультацией.

Предыдущие результаты

Ребенок может испытывать трудности в обучении, в этом нет ничего страшного. Задача родителей помочь ему подтянуть знания, но без давления. Не нужно заставлять ребенка делать что-то через силу. Важно опираться на внутреннюю мотивацию ребенка. Вместо того чтобы побуждать к обучению денежным шантажом, например, «Я дам тебе 100 грн за каждые «12 баллов»», говорите детям, как вы ими гордитесь и любите.

Следуя этим советам, вы облегчите и себе, и ребенку переход в новый учебный год.

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