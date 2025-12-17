Собака в доме - больше, чем друг: как домашний любимец может поддерживать эмоциональное состояние подростка / © Credits

Реклама

Однако, как оказывается, один пушистый четвероногий фактор в доме может иметь значение. И речь идет о собаке.

Новое исследование, о котором рассказало издание SheKnows, привлекло внимание родителей во всем мире, ученые предполагают, что жизнь с собакой в подростковом возрасте может не только улучшить эмоциональное самочувствие, но и повлиять на изменения в кишечном микробиоме.

Исследователи сравнили подростков, которые живут в семьях с собаками, с теми, у кого домашних любимцев нет. Результаты оказались интересными: подростки с собаками демонстрировали более низкие показатели психологических трудностей, в частности меньше симптомов подавленного настроения, социального отстранения и поведенческих проблем.

Реклама

Но на этом открытия не закончились. У тех же подростков обнаружили различия в составе кишечной микрофлоры, в частности большее количество полезных «дружественных» бактерий. Именно эти изменения были связаны с лучшими показателями психоэмоционального состояния.

Это только начало исследований в этой области, но сам факт того, что наука начинает связывать собак, микробиом и психическое здоровье, выглядит многообещающе.

Собаки «лечат» подростков

Короткий ответ — это не совсем так и ученые отмечают это очень четко. Речь идет не о прямой причинно-следственной связи, а о корреляции. Однако есть важный нюанс. Подростки, у которых есть собака, чаще:

проводят больше времени на свежем воздухе

больше двигаются

у них более четкие ежедневные ритуалы и ответственность

получают безусловную привязанность и эмоциональную поддержку

живут в более спокойной, «заземленной» атмосфере дома

Все это — факторы, с реальным влиянием на психологическое состояние и развитие подростка. А значит, присутствие собаки может оставлять свой «биологический след» в процессе взросления.

Реклама

Собака как эмоциональный якорь

Многие родители узнают эту сцену, когда подросток замыкается в себе, не хочет говорить и отказывается от любой поддержки, именно собака становится тем существом, которое способно прорвать эту тишину. Просто ложится рядом. Кладет голову на колени. Молчит и этого достаточно.

И теперь мы знаем, что этот комфорт может быть не только эмоциональным. Кишечный микробиом играет роль в регуляции иммунитета, реакций на стресс, воспалительных процессов и даже настроения. Поэтому связь «собака — спокойствие — внутренний баланс» может быть глубже, чем казалось ранее.

Никто не говорит: «Заведите собаку — и все подростковые проблемы исчезнут». К сожалению (или к счастью), так это не работает. Однако новые научные данные подтверждают то, что многие семьи интуитивно чувствовали годами: домашние любимцы могут быть важной опорой.

Собака не заменяет разговоров, терапии или поддержки родителей. Но она может стать тихим союзником в сложный период жизни, а для подростков, которые уже давно убеждают родителей завести семейного любимца, это — еще один аргумент в их пользу.