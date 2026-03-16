Сотрясение мозга у ребенка

Когда мы слышим о сотрясении мозга, часто представляем профессиональный спорт, как футбол или регби. Но на самом деле такие травмы случаются значительно чаще в обычной жизни, например, во время игр на школьном дворе, падений с велосипеда или даже в дорожно-транспортных происшествиях.

Как пояснило издание RTÉ, именно из-за разнообразия симптомов родителям иногда сложно понять, действительно ли у ребенка произошло сотрясение мозга. Именно поэтому важно знать основные признаки и алгоритм действий.

Что такое сотрясение мозга

Сотрясение мозга — это травма головного мозга, которая временно меняет его работу. Он может возникнуть не только от прямого удара по голове. Иногда достаточно сильного удара по телу или шее, чтобы мозг резко сместился внутри черепа. Это может вызвать временные нарушения в работе мозга, которые проявляются различными симптомами.

Основные симптомы сотрясения мозга

Важно помнить, что симптомы могут появиться не только сразу после травмы, но и через несколько часов или даже дней. Самые распространенные признаки:

головная боль

головокружение

тошнота

проблемы с концентрацией

повышенная усталость

чувствительность к свету или шуму

спутанность мыслей

проблемы с равновесием

При этом каждый случай сотрясения мозга может отличаться, поэтому ребенок может испытывать лишь часть симптомов.

Когда нужно немедленно обращаться в больницу

Иногда травма головы может быть серьезнее, чем обычное сотрясение. В таких случаях нужно немедленно обратиться в больницу. Срочная медицинская помощь нужна, если ребенок:

имеет сильную боль в шее

чувствует онемение или покалывание в руках или ногах

имеет очень сонный или дезориентированный вид

потеряла сознание

имеет сильную или неудержимую головную боль

имеет судороги

начинает рвать после удара

видит двойное изображение

Эти симптомы могут свидетельствовать о более серьезной травме мозга.

Что делать, если вы подозреваете сотрясение мозга

Немедленно прекратить активность. Если травма произошла во время спорта или игры, ребенок должен сразу прекратить любую физическую активность. Возвращаться к игре в тот же день нельзя.

Избегать перегрузки. После сотрясения мозга следует временно ограничить яркий свет, громкие звуки, использование смартфонов и компьютеров и видеоигры. Все это может ухудшить самочувствие.

Обратиться к врачу. Ребенка обязательно должен осмотреть медицинский специалист, такой как педиатр, невролог или спортивный врач. Специалист определит действительно ли это сотрясение мозга, нужны ли дополнительные обследования и как правильно восстанавливаться.

Лечение сотрясения мозга

В большинстве случаев сотрясение мозга хорошо поддается лечению. Часто восстановление происходит постепенно:

симптомы со временем уменьшаются

ребенок постепенно возвращается к обычной жизни

иногда требуются дополнительные упражнения, например, упражнения на равновесие, когнитивные упражнения для концентрации и специальные программы реабилитации.

Что может замедлить выздоровление

После сотрясения мозга некоторые факторы могут ухудшить состояние ребенка:

длительное использование гаджетов

стресс и волнение

шумные места

чрезмерная физическая нагрузка

интенсивное обучение без перерывов

Поэтому врачи рекомендуют создать для ребенка максимально спокойную среду.

Как помочь ребенку быстрее восстановиться

Для правильного восстановления важны простые вещи, а именно, достаточный сон, регулярное питание, достаточное потребление воды и постепенное возвращение к учебе и спорту. Главное правило — избегать повторных ударов по голове, пока мозг не восстановится.

Эксперты объясняют это простой метафорой: после сотрясения мозга мозг работает, как телефон с разряженной батареей. Он может выполнять задачи, но быстрее устает. Поэтому ребенку нужно немного отдохнуть, постепенно возвращаться к учебе и только потом — к спорту.

Переход между этапами должен быть медленным. Если симптомы возвращаются — нужно сделать шаг назад и дать организму больше времени.

Сотрясение мозга у детей случается чаще, чем кажется, и может возникнуть даже во время обычных игр. Главное для родителей — знать симптомы и не игнорировать их. Помните, что мозг — самый ценный ресурс, поэтому после травмы ему нужно дать время и покой для восстановления.