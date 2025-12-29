Социальные сети или видеоигры: от чего подростки теряют концентрацию / © Associated Press

Родители всегда переживали за «экранное время» своих детей, но теперь ученые подтвердили то, что многие подозревали: проблема вовсе не в видеоиграх. Главным фактором, который влияет на концентрацию подростков, обнаружили социальные сети.

Исследование, опубликованное в Pediatrics Open Science, продолжалось четыре года и охватило более 8 300 детей в возрасте от 9-10 до 14 лет. Ученые отслеживали, сколько времени они проводят в соцсетях, смотрят видео или телевидение и играют в видеоигры. Результат поразил, те, кто ежедневно тратил много времени на соцсети, постепенно демонстрировали признаки снижения внимания, тогда как геймеры или фанаты YouTube и телевидения не имели таких проблем.

Соцсети постоянно отвлекают сообщениями напоминанием и новостями. Даже мысль о том, пришло ли сообщение, способна переключать внимание.

Почему соцсети вредят концентрации

Предыдущие годы «экранное время» считалось однородным риском. Новое исследование разрушает этот миф: важно не количество времени перед экраном, а то, как его проводят.

Соцсети : быстрая смена контента, непрерывные всплывающие окна, постоянная потребность проверять лайки и комментарии. Подростки бессознательно постоянно переключаются между задачами, а это повышает уровень стресса и рассеивает внимание.

Видеоигры: наоборот, они требуют фокусировки, планирования, решения проблем и устойчивой концентрации. Игры даже могут тренировать мозг, пока соцсети его истощают.

Хотя индивидуальные эффекты могут казаться небольшыми, в масштабе тысяч или миллионов детей они становятся значимыми. Соцсети могут частично объяснить рост количества диагностированных случаев СДВГ за последние 15-20 лет.

Советы для родителей

Не все время перед экраном одинаково вредно. Активные игры или учебные программы влияют на мозг иначе, чем бездумное листание соцсетей.

Чем больше времени ежедневно ребенок проводит в соцсетях, тем выше риск проблем с концентрацией, особенно в подростковом возрасте.

Дизайн соцсетей имеет значение. Платформы, созданные для постоянного взаимодействия, особенно отвлекают.

Вовлеченность. Разговор с ребенком о том, как и зачем он пользуется соцсетями, помогает создать здоровые цифровые привычки.

Это исследование подчеркивает важность тонкой дифференциации цифровой активности, а не одинакового ограничения «всех экранов». Понимание разницы между соцсетями и другими видами цифрового контента позволяет защитить мозг подростков, но не лишать их пользы от технологий.