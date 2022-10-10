Страх громких звуков: как помочь домашнему животному

К сожалению, война продолжается. Звуки взрывов могут очень пугать любимца и вызывать значительный стресс. Как помочь животному, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Чтобы животное перестало бояться громких звуков, выполняйте этот алгоритм действий:

Обеспечьте все условия, чтобы питомец не испытывал дополнительный стресс.

Выбирайте самое спокойное время и маршруты прогулок. Постепенно приближайтесь к местам скопления людей и дорог. Важно, чтобы собака снова постепенно привыкала к разным звукам.

Тренируйте любимца звуком постепенно. Намеренно включая "тревожный" звук (негромко) следует тренировать животное, отвлекая его внимание на себя, игру или лакомство. В то же время постепенно усиливается раздражитель и постепенно сокращается дистанция между ним и животным.

Любое правильное действие обязательно нужно подкреплять похвалой и лакомством.

На улице и дома, если возникают громкие звуки, собак следует подбодрять: легкие похлопывания по бокам и поглаживание, а также спокойный и уверенный голос "все хорошо". Но не следует хватать любимца и сжимать его в объятиях, поскольку это оказывает противоположный эффект.

Если животное не справляется со страхом, используйте успокаивающие средства, но обязательно проконсультировавшись с ветеринаром.

У взрослых животных страх звуков также может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. У взрослых собак часто причиной внезапного страха является нарушение работы щитовидной железы, неврологические проблемы (опухоли головного мозга, эпилепсия).

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