- Дата публикации
-
- Категория
- Дети
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 3 мин
Страшные развлечения: почему большинству детей нравится жуткое веселье
Малыши, которые хохочут, когда папа притворяется монстром. Подростки, которые смотрят ужасы и накрываются одеялом. Аттракционы, от которых перехватывает дыхание. Почему детям, от младенцев до старшеклассников, так нравится то, что щекочет нервы, попробуем разобраться.
Новые исследования психологов из Aarhus University (Дания), опубликованные в журнале Child Psychiatry & Human Development, показывают, что 93% детей испытывают удовольствие от «игрового страха» — то есть от ситуаций, которые одновременно страшны и веселы.
«Игровой страх»
Психологи называют это явление игровым страхом или удовольствием от управляемого испуга. И это не прихоть, а важная часть развития ребенка.
Если взрослые ищут «безопасный адреналин» в фильмах ужасов или на американских горках, то дети получают тот же эффект в игре в прятки, «лови меня, если сможешь» или, позже, в страшилках перед сном. Страх в игре — это тренировка эмоциональной системы. Дети учатся чувствовать опасность, но в то же время понимают, что они в безопасности.
Как меняется страх с возрастом
Исследование охватило 1 600 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Родители заполняли подробные анкеты, описывали, какие «страшно-веселые» активности нравятся их детям. Результаты — очень показательны:
Малыши (1-4 года) обожают физическую игру: когда их «пугают» родители, играют в монстров, прячутся под одеялом.
Дети 5-10 лет активно фантазируют — им нравятся страшные сказки, ролевые игры с вымышленными чудовищами.
Подростки все чаще ищут адреналин в медиа: фильмы, сериалы, видеоигры или даже страшные истории в соцсетях.
Несмотря на все, есть одна константа: любовь к скорости, высоте и глубине — качели, горки, аттракционы остаются фаворитами в любом возрасте.
Страх как совместное приключение
Самое интересное, что «страшное веселье» — это социальная активность.
Младшие дети чаще всего переживают такие моменты рядом с родителями или братьями и сестрами.
Подростки — с друзьями, поэтому именно это укрепляет дружбу.
И только ближе к взрослому возрасту появляется желание пугаться наедине, например, посмотреть фильм ужасов в темноте.
Психологи объясняют, что страх, разделенный с другими, сближает. Когда мы переживаем сильные эмоции вместе, мозг высвобождает дофамин и окситоцин — гормоны радости и доверия. Поэтому дети интуитивно ищут «безопасный страх» в компании, они учатся доверять, регулировать эмоции и справляться со стрессом.
Зачем детям страх
Ученые считают, что такой страх — естественный способ тренировки эмоциональной устойчивости. В контролируемых условиях ребенок учится:
различать реальную опасность от мнимой;
успокаиваться после испуга;
справляться со стрессом в безопасной среде.
И это настоящий антистресс тренажер для будущего, такие дети вырастают более уверенными, гибкими и способными лучше управлять своими эмоциями.
Когда страх — не развлечение
Не все дети реагируют одинаково на страх. Если ребенок часто плачет, избегает определенных игр или не может заснуть после страшных историй — это знак, что уровень страха превысил границу «приятного волнения».
Советы:
не заставляйте ребенка участвовать в том, что его сильно пугает;
дозируйте контент — даже сказки или мультики могут быть слишком интенсивными;
обсуждайте увиденное: что было вымышленным, а что — нет;
и главное — дайте ребенку ощущение безопасности: обнимите, поговорите, заверите, что все в порядке.
Немного страха — это не плохо. Это часть развития, которое помогает детям лучше понимать себя, свои границы и эмоции. А главное — это напоминание взрослым, что даже когда сердце бьется чаще и вы чувствуете вкус жизни — это тоже весело.