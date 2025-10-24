Страшные развлечения: почему большинству детей нравится жуткое веселье / © Associated Press

Реклама

Новые исследования психологов из Aarhus University (Дания), опубликованные в журнале Child Psychiatry & Human Development, показывают, что 93% детей испытывают удовольствие от «игрового страха» — то есть от ситуаций, которые одновременно страшны и веселы.

«Игровой страх»

Психологи называют это явление игровым страхом или удовольствием от управляемого испуга. И это не прихоть, а важная часть развития ребенка.

Если взрослые ищут «безопасный адреналин» в фильмах ужасов или на американских горках, то дети получают тот же эффект в игре в прятки, «лови меня, если сможешь» или, позже, в страшилках перед сном. Страх в игре — это тренировка эмоциональной системы. Дети учатся чувствовать опасность, но в то же время понимают, что они в безопасности.

Реклама

Как меняется страх с возрастом

Исследование охватило 1 600 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Родители заполняли подробные анкеты, описывали, какие «страшно-веселые» активности нравятся их детям. Результаты — очень показательны:

Малыши (1-4 года) обожают физическую игру: когда их «пугают» родители, играют в монстров, прячутся под одеялом.

Дети 5-10 лет активно фантазируют — им нравятся страшные сказки, ролевые игры с вымышленными чудовищами.

Подростки все чаще ищут адреналин в медиа: фильмы, сериалы, видеоигры или даже страшные истории в соцсетях.

Несмотря на все, есть одна константа: любовь к скорости, высоте и глубине — качели, горки, аттракционы остаются фаворитами в любом возрасте.

Страх как совместное приключение

Самое интересное, что «страшное веселье» — это социальная активность.

Младшие дети чаще всего переживают такие моменты рядом с родителями или братьями и сестрами.

Подростки — с друзьями, поэтому именно это укрепляет дружбу.

И только ближе к взрослому возрасту появляется желание пугаться наедине, например, посмотреть фильм ужасов в темноте.

Психологи объясняют, что страх, разделенный с другими, сближает. Когда мы переживаем сильные эмоции вместе, мозг высвобождает дофамин и окситоцин — гормоны радости и доверия. Поэтому дети интуитивно ищут «безопасный страх» в компании, они учатся доверять, регулировать эмоции и справляться со стрессом.

Реклама

Зачем детям страх

Ученые считают, что такой страх — естественный способ тренировки эмоциональной устойчивости. В контролируемых условиях ребенок учится:

различать реальную опасность от мнимой;

успокаиваться после испуга;

справляться со стрессом в безопасной среде.

И это настоящий антистресс тренажер для будущего, такие дети вырастают более уверенными, гибкими и способными лучше управлять своими эмоциями.

Когда страх — не развлечение

Не все дети реагируют одинаково на страх. Если ребенок часто плачет, избегает определенных игр или не может заснуть после страшных историй — это знак, что уровень страха превысил границу «приятного волнения».

Советы:

Реклама

не заставляйте ребенка участвовать в том, что его сильно пугает;

дозируйте контент — даже сказки или мультики могут быть слишком интенсивными;

обсуждайте увиденное: что было вымышленным, а что — нет;

и главное — дайте ребенку ощущение безопасности: обнимите, поговорите, заверите, что все в порядке.

Немного страха — это не плохо. Это часть развития, которое помогает детям лучше понимать себя, свои границы и эмоции. А главное — это напоминание взрослым, что даже когда сердце бьется чаще и вы чувствуете вкус жизни — это тоже весело.