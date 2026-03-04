как поколение Z относится к комендантскому часу, геолокации и свободе / © Credits

Издание SheKnows в новом эпизоде видеоформата Teens at a Table собрало подростков, чтобы честно поговорить о комендантском часе, контроле, Instagram и первых шагах к независимости. И их ответы могут вас удивить.

В эпизоде Teens at a Table ведущий общался с участниками Teen Council: Софи — 19 лет, Клайвом — 16 лет и Гретой — 17 лет. Тема — взросление, а именно, когда начинается независимость, что она на самом деле означает и почему даже самые самостоятельные подростки все еще сталкиваются с родительскими ограничениями.

Для каждого из них момент «я уже взрослый» выглядел по-своему.

Первый глоток свободы

Для Греты независимость началась тогда, когда ей разрешили самостоятельно ходить в школу. Вроде бы мелочь, но именно такие ежедневные решения формируют чувство доверия.

Софи называет переломным моментом получение водительских прав, возможность самой добираться куда нужно стала для нее «огромным шагом вперед».

Клайв, который живет в сельской местности, почувствовал свободу, когда смог самостоятельно ездить в город, чтобы покупать еду и решать свои дела без участия родителей.

Независимость, соглашаются подростки, сначала означает простое — «делать что-то без родителей». Однако со временем это понятие расширяется до умения отвечать за себя.

Больше свободы — больше ответственности

Клайв озвучил интересную мысль, что если родители совсем не позволяют выходить из дома, это становится «запретным плодом» и выглядит еще более привлекательным. Зато те, кому с детства постепенно дают больше свободы, быстрее учатся управлять собой.

Это подтверждают и подростковая психология, ведь постепенное расширение автономии помогает формировать навыки самоконтроля и ответственности. Другими словами, свобода — это не хаос, а тренировка.

Локация, трекинг и Instagram

Одной из самых горячих тем обсуждения стал мониторинг.

Грета рассказала, что ее экранное время контролировали преимущественно через соцсети. Софи же призналась, что ее мама долгое время была залогинена в ее Instagram, поэтому в 13-14 лет она создала «finsta» — частный аккаунт, недоступный для родителей. Звучит как бунт, но это не совсем так.

Самое интересное — отношение к геолокации, ведь здесь подростки оказались на удивление спокойными. Клайв рассказал, что на самом деле больше отслеживает маму, чем она его. Софи добавила, что чувствует себя безопаснее, когда родители видят ее локацию, «на всякий случай». Конечно, иногда это как «разоблачение», когда она возвращается домой позже, чем планировала. Однако в целом трекинг воспринимается не как тотальный контроль, а как форма взаимной безопасности.

Поколение Z выросли в цифровой среде, поэтому для них технологии не о надзоре, а о связи.

Комендантский час

Особенно остро вопрос правил встает, когда подростки поступают в колледж.

Софи вспоминает, как была шокирована, когда вернулась домой с учебы и снова подожгла под комендантский час. Однако в кампусе она была полностью самостоятельной, а дома — снова «под правилами».

Это типичная ситуация для многих семей, ведь родители продолжают воспринимать ребенка как подростка, даже когда он уже живет отдельно и принимает взрослые решения.

Колледж

Колледж — это новый уровень независимости.

Грета, которая готовится к выпускному классу, больше всего волнуется из-за поиска «своих людей» и новых друзей. Софи же вспоминает, что тоже очень нервничала, но зря. После приезда она быстро поняла, что большинство страхов были преувеличенными.

Она также говорит о важности терапии, ведь возможность обсуждать собственные чувства со специалистом помогла ей адаптироваться. Особенно в момент, когда рядом нет семьи. Самым сложным было:

организация приоритетов

управление временем

баланс между учебой, работой и друзьями.

«Вдруг нет инструкций», говорит Софи и это, вероятно, самое точное определение взросления.

Независимость — это процесс

Главный вывод дискуссии прост и честен: независимость — это увлекательно, но сложно, ведь это не момент, а путь. Поколение Z не стремится к полному разрыву с родителями. Они хотят баланса: свободы, но и поддержки, контроля, но с доверием, технологий, однако без тотального вторжения.

И, возможно, именно в этом их сила, ведь они не воюют с системой, а учатся с ней договариваться.

Разговор, который инициировало издание SheKnows, показал, что современные подростки значительно зрелее, чем кажется на первый взгляд. Они понимают риски, ценят безопасность и одновременно стремятся к самостоятельности. Поколение Z не отказывается полностью от правил, они хотят, чтобы эти правила росли вместе с ними. И, похоже, это самая здоровая модель взросления из всех возможных.