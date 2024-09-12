Топ-10 креативных вопросов ребенку вместо традиционного "Как дела в школе?"

Задумывались ли вы когда-нибудь, о чем именно спрашиваете ребенка, когда он возвращается из школы и получаете ли исчерпывающий ответ, ведь правильно заданный вопрос может открыть дверь в жизнь школьника и побудить его к содержательному диалогу.

Издание psychologytoday.com предложило родителям добавить немного креативности в будни и несколько хорошо продуманных вопросов, которые выведут школьника на содержательный разговор. Главное помните, что не нужно задавать много вопросов сразу, иначе ваше любопытство может показаться допросом.

Сдерживайте свои желания указывать ему, что делать или сразу критиковать за необдуманное действие. Ребенок должен совершать ошибки и понимать, что дома получит поддержку, а не критику. Детям важно знать, что ошибок не следует стесняться.

Конечно, можно каждый день спрашивать "Как прошел день в школе?" но вряд ли вы услышите желаемый ответ. Только получите простую фразу – "Все Ок" и она не изменится, даже если то же вы будете переспрашивать по несколько раз в день.

Если вы все же хотите узнать, как дела у ребенка, нужно задать ему несколько хорошо продуманных вопросов

"Что было самым лучшим за сегодня?"

Этот вопрос переносит фокус из повседневных хлопот на положительные моменты. Попросите ребенка поделиться чем-нибудь интересным, что произошло за сегодня. Это поможет обратить его внимание на то, что даже в ежедневных хлопотах есть что-то хорошее.

"Что тебя сегодня удивило?"

Сюрпризы могут быть разными, от неожиданных открытий в классе до новых игр на перемене. Этот вопрос поощряет ребенка поделиться интересными событиями дня, которые могли остаться незамеченными.

"Кто сегодня действительно молодец?"

Этот вопрос помогает развивать социальные навыки и подчеркивает важность поддержки друг друга. Пусть ребенок расскажет о ком-то, чьи действия его поразили или за кого он порадовался. Это может быть одноклассник, получивший хорошую оценку или друг, совершивший хороший поступок.

"Ты сегодня гордился собой?"

Пусть ребенок поделится моментами, когда он чувствовал себя на вершине или когда сделал что-то хорошее и ему от этого было приятно. Это может быть что-то незначительное, но признание собственных успехов помогает повысить уверенность и поощряет позитивное поведение.

"Что могло бы быть лучше сегодня?"

Этот вопрос позволяет ребенку озвучить собственные разочарования или трудности, с которыми он столкнулся, а это покажет вам, в чем нужно поддержать ребенка. Этот вопрос поможет развить навыки планирования и решения сложных ситуаций.

"Что нового ты сегодня узнал?"

Вопрос о новых знаниях поощряет академическую заинтересованность и помогает ребенку поделиться тем, что его действительно поразило или запомнилось. Этот вопрос позволяет ему рассказать о своих увлечениях и, возможно, углубить интерес к обучению.

"Во что ты играл на перемене?"

Перерыв – важное время для социального и физического развития. Вопрос об играх и активности поможет вам узнать о дружбе, командной работе и социальных навыках вашего ребенка. Вы поймете, как он проводит свое свободное время.

"Что ты хорошего сегодня сделал?"

Этот вопрос побуждает ребенка вспомнить свои добрые поступки и какое влияние они оказали на других. Он способствует развитию эмпатии и альтруизма, а также показывает, что вы цените доброту, а не только школьные достижения.

"Что нового ты хотел бы попробовать?"

Этот вопрос помогает ребенку задуматься о новых возможностях и собственных интересах. Это может быть новый кружок, активность или хобби.

"Что ты сделал сегодня не так, как нужно было?"

Ошибки – часть учебного процесса. Этот вопрос помогает ребенку понять, что ошибки – это возможность для развития, а не причина для слез. Этот вопрос и дальнейший диалог должен показать ребенку, что нужно быть ответственным и учиться на ошибках.

Как создать комфортную среду для открытого общения с ребенком

Топ-10 креативных вопросов ребенку / Фото: Credits

Чтобы разговор с вашим ребенком был эффективным и открытым, важно создать комфортные условия для общения.

Проявляйте искренний интерес к рассказам ребенка. Поддерживайте зрительный контакт, кивайте и улыбайтесь. Ребенок должен понимать, что вы его внимательно слушаете и вам не все равно.

Дайте ребенку возможность отдохнуть после школы или занятий. Возможно, лучшее время для разговора – во время ужина или после того, как он отдохнет. Не надо наседать с вопросами сразу, как только школьник переступил порог дома.

Задайте несколько продуманных вопросов вместо множества однообразных. Это поможет избежать допроса. Если ребенок не хочет что-либо рассказывать, не силуйте, а просто осторожно смените тему.

Делитесь своими переживаниями и опытом, чтобы показать, что это нормально говорить как о хороших, так и о неприятных моментах. Это создаст атмосферу доверия.

Не давайте сразу советы. Спросите, что ребенок планирует сделать для решения проблемы. Это помогает ощутить ответственность за свои поступки.

Иногда общение во время совместной деятельности, например рисования или игры, может быть менее напряженным. Ребенок откроется, когда будет занят чем-нибудь другим.

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