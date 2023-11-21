Топ-20 самых полезных продуктов для детского питания

Первый прикорм - это всегда очень волнительно и ответственно, особенно если вы молодой родитель. Для тех, кто хочет кормить ребенка только правильной и здоровой едой, StoryToHear составил список из 20 самых полезных для детей продуктов.

Но, естественно, прежде чем кормить новорожденного чем-либо из этого списка, вам стоит проконсультироваться с педиатром.

Обогащенные железом рисовые хлопья

Детские каши — отличный источник углеводов, более того, это хорошая еда для детей, когда им только 5 месяцев, поскольку в этом возрасте они еще не могут есть мясо. Попробуйте добавить немного фруктового пюре, чтобы облегчить переход от молочной диеты к цельным продуктам. Рисовая каша менее аллергенна, по сравнению с другими зерновыми.

Горох

Целых четыре грамма белка и клетчатки содержатся в половине стакана гороха – это вдвое больше, чем в большинстве других овощей. Они также являются богатым источником витамина А, который отлично подходит для растущих детей, потому что хорошо влияет на зрение и иммунную систему. Предлагайте ребенку гороховое пюре.

Яйца

Фото: Credits

Одним из хороших источников витамина B12 являются яйца. Они также являются отличным источником белка, омега-жирных кислот и холина. Холин важен, поскольку он поддерживает несколько функций мозга, таких как настроение, память и контроль мышц.

Кокосовое масло

Кокосовое масло на протяжении веков славилось как чудодейственное. Это один из немногих источников жиров, содержащих триглицериды со средней длиной цепи, что означает, что они быстрее снабжают организм энергией. Он также содержит лауриновую кислоту — вещество, образующее в организме монолаурин. В Медицинском центре Нью-Йоркского университета подчеркивают, что это необходимо для уничтожения конкретных нежелательных патогенов. Он также имеет огромную пользу для сердца.

Черника

Черника является одним из лучших поставщиков антиоксидантов, которые защищают организм вашего ребенка от свободных радикалов. Согласно многим заслуживающим доверия исследованиям, черника также помогает улучшить работу мозга. Было обнаружено, что антоцианы, антиоксиданты, содержащиеся в них, улучшают чувствительность к инсулину, снижая риск развития диабета. Пюре из черники будет прекрасным десертом для малыша.

Помидоры

Рецепт закуски из помидоров / Фото: Credits

Помидоры содержат ликопин - антиоксидант, который отвечает за красный пигмент томатов и защищает от свободных радикалов и повреждений от ультрафиолетовых лучей. Обязательно сделайте пюре перед тем, как кормить ребенка.

Фасоль

Фасоль делает для организма очень много: от обеспечения здоровья толстой кишки благодаря богатой клетчатке до увеличения количества здоровых кишечных бактерий. Однако вам следует подождать шести месяцев, прежде чем вводить бобы в рацион вашего малыша, и их следует правильно приготовить.

Мускатная тыква

Банан – не единственный фрукт, богатый калием. Мускатная тыква даже лучше, в ней больше калия, чем в банане. А также, что немаловажно, в ней меньше сахара, но она достаточно сладкая на вкус. Она также полна других полезных веществ, таких как марганец и витамины B5 и B6.

Говядина

Мы все знаем, что говядина - это белок и железо. Но также это цинк, который является важным питательным веществом для роста и восстановления, которое также помогает свертыванию крови и иммунной функции. Другие преимущества включают несколько витаминов группы B, включая B12. Подождите, пока ребенку исполнится шесть месяцев, затем сделайте пюре с измельченным мясом.

Жирная рыба

Фото: www.credits

Жирная кислота омега-3 способствует здоровью мозга, кожи и сетчатки глаз. Лосось богат всеми полезными свойствами омега-3 в больших количествах. В шесть месяцев ваш малыш вполне может наслаждаться этой рыбой в пюре.

Йогурт

Йогурт является отличным источником фосфора, который важен для крепких костей и зубов, построения ДНК и РНК, а также помогает расти клеткам и тканям. Это также помогает увеличить количество полезных кишечных бактерий, а также обогащает организм большим количеством кальция и белка. Лучше всего подойдет простой йогурт, а с добавлением фруктового пюре вы получите настоящее лакомство.

Авокадо

10 причин полюбити й регулярно вживати авокадо / Фото: Credits

Мы знаем, что авокадо богато полезными жирами и множеством витаминов, но он также является одним из немногих фруктов, содержащих белок. В одном 200-граммовом кусочке его содержится около 4 граммов. Авокадо богато мононенасыщенными жирами, которые полезны для сердца и могут помочь предотвратить развитие диабета. Наконец, авокадо богато витаминами.

Брокколи

Брокколи является чемпионом по содержанию клетчатки и белка и 65% рекомендуемой ежедневной нормы витамина С. Всего этого более чем достаточно, чтобы у вашего ребенка была крепкая иммунная система. Брокколи продолжает побеждать благодаря богатому источнику фолиевой кислоты, железа, калия и бета-каротина.

Киноа

Киноа содержит лизин, одну из незаменимых аминокислот и строительный материал для организма. Также было обнаружено, что она помогает уменьшить беспокойство и уровень гормона стресса кортизола. Этот замечательный лизин также может помочь организму лучше усваивать и удерживать кальций, который важен для растущих костей вашего ребенка.

Бананы

Углеводы являются прекрасным источником энергии и полезны для работы мозга и тела. Это отличная еда, с которой можно познакомить новорожденного во время перехода на твердую пищу, она помогает детям расти и учиться быстрее, чем их сверстники. Бананы также содержат витамины B6 и C, марганец, клетчатку и калий.

Курица

Как и другие белки птицы, курица содержит витамин B6. Этот витамин необходим для здоровья сердца и производства гемоглобина, который может помочь предотвратить анемию.

Морковь

Когда вы видите оранжевый или желтый цвет в продуктах питания - это признаки бета-каротина. Это антиоксидант, который способствует росту. После переваривания бета-каротин превращается в витамин А, который полезен для здоровья кожи и глаз вашего ребенка, а также для укрепления иммунной системы.

Цитрусовые

Фото: Associated Press

Цитрусовые прекрасно подходят для детей. Они не просто доставляют удовольствие вкусовым рецепторам, но и приносят огромную пользу для здоровья. Они содержат большое количество витаминов (особенно витамина С) и минералов, а также растительных соединений, таких как эфирные масла, и антиоксиданты, а еще флавоноиды, которые помогают уменьшить воспаление.

Овес

Овес отлично подходит для детей, поскольку он содержит фитохимические вещества, белок и минералы, а также растворимую и нерастворимую клетчатку, которая необходима как для здоровья пищеварительного тракта, так и для замедления пищеварения и предотвращения скачков сахара в крови.

Сыр

Всего один кусочек сыра содержит 0,08 грамма рибофлавина (витамина B2). Витамин B2 помогает организму использовать энергию, а также помогает преобразовывать макроэлементы, такие как углеводы, в энергию. Это также хороший источник белка и кальция.

Таким образом, если ваш педиатр одобрит эти продукты, вы сможете составить вкусное, разнообразное и полезное меню вашего ребенка, в котором будет содержаться все необходимое для роста и развития.

Читайте также: