Топ-3 модели воспитания ребенка: рассказывает терапевт

Нет курсов или книг, которые научат родителей быть идеальными и делать все правильно. Все совершают ошибки, но родительство – живая наука, которой приходится учиться каждый новый день.

Gabor Mate известный во всем мире врач, мнение которого уважают и ценят. Он – эксперт по травмам, стрессу, зависимости и развитию детей, врач, оратор и автор международных бестселлеров. На странице Dr Rangan Chatterjee вышел интересный подкаст в котором врач поделился собственными мыслями и наблюдениями о жизни, в частности рассказал о 3 моделях родительства, которые ярко описывают современные отношения родителей и детей.

Свободный стиль воспитания

Родители разрешают и принимают любое поведение собственного ребенка, без вмешательства. На самом деле это самое плохое, что они могут сделать. Детям нужно чувствовать, что кто-то руководит ситуацией. Родительство – это не демократия, это иерархия и они доминируют над ребенком не с целью его эксплуатации, а чтобы поддерживать и воспитывать.

Основные особенности: Низкий уровень контроля, высокий уровень заботы и тепла.

Действия родителей: Нет установленных четких правил или границ. Родители скорее друзья, чем авторитетные фигуры.

Цель: Свобода и самовыражение ребенка.

Недостатки: При отсутствии иерархических отношений стирается "альфа-позиция" отношений. Есть проблемы с самоконтролем и дисциплиной. Часто дети не справляются с правилами и ограничениями в разных областях жизни, в частности, в школе.

Репрессивное (авторитарное) воспитание:

При такой модели воспитания у ребенка нет собственного мнения и желаний, ведь все безоговорочно решается родителями. Ребенок не имеет свободы воли и живет той жизнью, которую ему прочат родители. Не самая лучшая система воспитания, ведь обычно такие дети ничего не достигают в жизни и не знают, как ее самостоятельно жить. Одним из вариантов развития событий может стать то, что однажды родители и дети просто перестают общаться, если у ребенка хватает сил (это бывает очень родно), уже во взрослом возрасте он максимально сепарируется от родительской опеки.

Основные особенности: Высокий уровень контроля и минимум тепла.

Действия родителей: Они устанавливают строгие правила и ожидают безоговорочного подчинения. В таких семьях строгая дисциплина и односторонняя коммуникация. У детей нет права голоса.

Цель : Контроль над ребенком и его подавление.

Авторитетное воспитание

Золотая середина родительства. В этом стиле также присутствует определенный страх ребёнка, но хороший. Родители занимают авторитетную позицию, потому что знают, что делать. Родители всегда учитывают чувствв ребенка в зависимости от его возраста. Например, нет смысла говорить взбешённому полуторагодовалому малышу, выразить что-то словами. У них еще нет для этого слов. Но уже пятилетке вы можете сказать: "Можем мы подобрать слова, чтобы описать то, что ты чувствуешь?". Другими словами, родители учат своих детей выражать собственные эмоции социально приемлемыми способами. Но прежде всего, вы знаете, что это за эмоции и поддерживаете ребенка. Вы разрешаете им их чувствовать. Вы можете озвучить, что какая-нибудь поведенческая реакция – не ОК, но испытывать ту или иную эмоцию – нормально и никто не может запретить ребёнку это делать. Наказывать ребенка за эмоции не нужно, ведь он должен научиться проходить и преодолевать их и не бояться, понимая, чтобы там не было, родители его любят.

Основные особенности: Высокий уровень контроля и тепла.

Действия родителей: Родители устанавливают четкие правила, но объясняют их причины и призывают детей к обсуждению различных ситуаций. Дисциплина справедлива, а коммуникация двусторонняя.

Цель: Воспитать самостоятельность, ответственность и самоконтроль.

Конечно, описания систем воспитания иногда пересекаются и изменяются. Главной идеей родительства остается забота о ребенке, его поддержка и авторитет, за которым ребенок захочет идти сам, без толчков и подчинения.

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