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Топ-3 упражнений, чтобы помочь младенцу держаться на руках

Топ-3 упражнений, чтобы помочь младенцу держаться на руках

Топ-3 упражнений, чтобы помочь младенцу держаться на руках / Фото: Credits

Когда малышу 5-6 месяцев, он начинает активно совершенствовать свои навыки держаться на руках. Это важный этап физического развития, который помогает укрепить мышцы рук, плеч и спины, а также готовит ребенка к следующим этапам двигательной активности, включая ползание и сиденье.

На странице otmarissa порекомендовали несколько простых, но эффективных упражнений, которые помогут ребенку отталкиваться на руках. Они варьируются по степени сложности и могут выполняться в домашних условиях.

Игра на наклонной поверхности (самый низкий уровень сложности)

Использование наклонных поверхностей позволяет новорожденному постепенно научиться использовать собственную силу рук для отталкивания.

  • Диванная подушка. Положите ребенка на живот на подушку, подпертую другой подушкой под углом. Это поможет малышу научиться использовать руки для опоры.
  • Передняя часть ходунков. Некоторые детские ходунки позволяют ребенку опереться на переднюю панель и отталкиваться.
  • Стол для занятий со снятыми 2/4 ножками. Используйте столик для рисования или игры, сняв пару ножек, чтобы он находился под наклоном. Это позволяет ребенку опираться на руки и поднимать голову.

Игра на приподнятой поверхности (средний уровень сложности)

На этом уровне используется жесткая основа, которая обеспечивает устойчивую, но все же комфортную опору для ребенка.

  • Жесткая подушка. Использование подушки средней жесткости поможет новорожденному лучше контролировать равновесие.
  • Коробка или табурет. Положите ребенка животом на стойку или низкий табурет, чтобы он мог опереться руками и постепенно научиться поднимать туловище.
  • Обеспечьте поддержку на бедрах и коленях. Это поможет новорожденному почувствовать себя увереннее и избежать дискомфорта.

Игра на жесткой подушке (самый сложный уровень)

Это упражнение помогает малышу научиться лучше контролировать свои движения и активно использовать руки для подъема.

  • Положите подушку под грудь. Это заставляет ребенка вытягивать руки вперед и использовать их для поддержания равновесия.
  • Поддержка на бедрах. Если малышу тяжело, осторожно поддерживайте его за бедра, чтобы помочь сохранить баланс.
  • Привлекайте внимание. Используйте игрушку или другие интересные объекты, чтобы стимулировать ребенка поднимать голову и отталкиваться руками.

Советы для родителей

  • Делайте упражнения регулярно. Короткие ежедневные занятия дадут лучший результат, чем редкие, но длительные тренировки.
  • Следите за настроением ребенка. Если малыш устал или капризничает, лучше сделать перерыв и повторить попытку позже.
  • Создайте безопасную среду. Чтобы избежать ударов и падений, используйте мягкие покрытия, коврики или подушки.
  • Поощряйте успехи. Улыбки, похвала и объятия помогут малышу чувствовать себя уверенно и продолжать развивать свои навыки.

Развитие мышц рук – это важный шаг в физическом развитии малыша. Регулярные упражнения помогут ему научиться лучше контролировать свое тело и подготовиться к новым достижениям, таким как ползание и хождение. Привлечение игры и веселых моментов сделает этот процесс приятным, как для ребенка, так и для родителей.

Мы также писали о том, как общаться с ребенком еще до того, как он начнет разговаривать.

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