Топ-3 упражнений, чтобы помочь младенцу держаться на руках

Когда малышу 5-6 месяцев, он начинает активно совершенствовать свои навыки держаться на руках. Это важный этап физического развития, который помогает укрепить мышцы рук, плеч и спины, а также готовит ребенка к следующим этапам двигательной активности, включая ползание и сиденье.

На странице otmarissa порекомендовали несколько простых, но эффективных упражнений, которые помогут ребенку отталкиваться на руках. Они варьируются по степени сложности и могут выполняться в домашних условиях.

Игра на наклонной поверхности (самый низкий уровень сложности)

Использование наклонных поверхностей позволяет новорожденному постепенно научиться использовать собственную силу рук для отталкивания.

Диванная подушка. Положите ребенка на живот на подушку, подпертую другой подушкой под углом. Это поможет малышу научиться использовать руки для опоры.

Передняя часть ходунков. Некоторые детские ходунки позволяют ребенку опереться на переднюю панель и отталкиваться.

Стол для занятий со снятыми 2/4 ножками. Используйте столик для рисования или игры, сняв пару ножек, чтобы он находился под наклоном. Это позволяет ребенку опираться на руки и поднимать голову.

Игра на приподнятой поверхности (средний уровень сложности)

На этом уровне используется жесткая основа, которая обеспечивает устойчивую, но все же комфортную опору для ребенка.

Жесткая подушка. Использование подушки средней жесткости поможет новорожденному лучше контролировать равновесие.

Коробка или табурет. Положите ребенка животом на стойку или низкий табурет, чтобы он мог опереться руками и постепенно научиться поднимать туловище.

Обеспечьте поддержку на бедрах и коленях. Это поможет новорожденному почувствовать себя увереннее и избежать дискомфорта.

Игра на жесткой подушке (самый сложный уровень)

Это упражнение помогает малышу научиться лучше контролировать свои движения и активно использовать руки для подъема.

Положите подушку под грудь. Это заставляет ребенка вытягивать руки вперед и использовать их для поддержания равновесия.

Поддержка на бедрах. Если малышу тяжело, осторожно поддерживайте его за бедра, чтобы помочь сохранить баланс.

Привлекайте внимание. Используйте игрушку или другие интересные объекты, чтобы стимулировать ребенка поднимать голову и отталкиваться руками.

Советы для родителей

Делайте упражнения регулярно. Короткие ежедневные занятия дадут лучший результат, чем редкие, но длительные тренировки.

Следите за настроением ребенка. Если малыш устал или капризничает, лучше сделать перерыв и повторить попытку позже.

Создайте безопасную среду. Чтобы избежать ударов и падений, используйте мягкие покрытия, коврики или подушки.

Поощряйте успехи. Улыбки, похвала и объятия помогут малышу чувствовать себя уверенно и продолжать развивать свои навыки.

Развитие мышц рук – это важный шаг в физическом развитии малыша. Регулярные упражнения помогут ему научиться лучше контролировать свое тело и подготовиться к новым достижениям, таким как ползание и хождение. Привлечение игры и веселых моментов сделает этот процесс приятным, как для ребенка, так и для родителей.

Мы также писали о том, как общаться с ребенком еще до того, как он начнет разговаривать.

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